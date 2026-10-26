Những câu nói của BIGBANG trong chặng Hà Nội khiến fan 'tan chảy'

Nhiều fan Việt dù bỏ ra số tiền vài chục triệu đồng để gặp thần tượng cho biết, họ cảm thấy xứng đáng với những gì đã được chứng kiến, được sống với cảm xúc ý nghĩa mà 3 thành viên của BIGBANG mang lại. Trên sân khấu, G-Dragon, Daesung và Taeyang không ngừng cảm ơn khán giả Việt Nam, ngược lại, khán giả xem xong đều bày tỏ sự trân trọng với BIGBANG và đánh giá đêm nhạc là "đáng đồng tiền bát gạo".

Mỗi đêm diễn kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, không chỉ vừa hát vừa nhảy, cả 3 thành viên còn có màn giao lưu vô cùng thú vị với khán giả mà không cần sự trợ giúp của MC.

Qua hai đêm diễn, nhóm nhạc đã mang đến nhiều cảm xúc tuyệt vời cho khán giả với những bản hit như: Fantastic Baby, Hands Up, Blue, Haru Haru, Bang Bang Bang, Power... Mỗi đêm diễn kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, không chỉ vừa hát vừa nhảy, cả 3 thành viên còn có màn giao lưu vô cùng thú vị với khán giả mà không cần sự trợ giúp của MC.

G-Dragon - thủ lĩnh BIGBANG nhiều lần xúc động khi nhắc về cột mốc 20 năm thành lập nhóm. Không chỉ là linh hồn của BIGBANG, hát, sáng tác, G-Dragon còn thể hiện tài ăn nói và lấy lòng fan, khiến khán giả thêm phấn khích.

"Hãy nhìn xung quanh xem, các bạn chính là những bông hoa rực rỡ nhất Tôi đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi. Các bạn biết đấy, đó là lý do tôi thực hiện kế hoạch lớn này để mang những điều đó trở lại đây. Không chỉ cho bản thân tôi mà cho tất cả chúng ta. Cuối cùng thì BIGBANG, tôi, Daesung và Taeyang đã trở lại rồi, để thực hiện tour diễn thế giới lớn nhất từ trước tới nay", G-Dragon nói.

G-Dragon gọi mỗi tour diễn đều đặc biệt giống như sinh nhật của mình vậy.

Anh cũng hạnh phúc khi BIGBANG lưu diễn cùng nhau, sống lại cảm xúc trước đây khi nhóm chưa tan rã. "Hát solo luôn rất khác so với việc tôi đứng cùng các thành viên. Ở cạnh anh em khiến tôi hạnh phúc hơn rất nhiều. Các bạn hãy cho chúng tôi thấy các bạn đã khát khao chờ đợi BIGBANG quay trở lại như thế nào?".

Ở một khoảnh khắc khác trong đêm diễn đầu tiên ở SVĐ Mỹ Đình, G-Dragon kêu gọi sự cổ vũ của fan vô cùng khéo léo: "Nói thật tình thì nãy giờ các bạn đã quậy rất đỉnh rồi nhưng các bạn phải bùng nổ hơn nữa bởi vì đây là concert đầu tiên của chúng tôi tại Hà Nội nên các bạn phải quậy nhiều hơn. Nãy giờ đang ở hạng A đúng không? Nhưng không chỉ dừng ở hạng A, phải ở cấp độ S-Class".

"Không có tình yêu và sự ủng hộ của các bạn, sẽ không có kỷ niệm 20 năm này, không có chúng tôi ở đây", Taeyang nói. Anh cũng đăng bức ảnh này kèo hành động thả tim trên trang cá nhân ngay khi kết thúc tour diễn chặng Hà Nội. (Ảnh facebook nhân vật).

Taeyang – cỗ máy nhảy của BIGBANG cũng khéo ăn nói không kém. "Không khí ở đây nóng hơn một bát phở đúng không? Chắc chắn rồi, nóng hơn cả phở nhiều"; "Không có tình yêu và sự ủng hộ của các bạn, sẽ không có kỷ niệm 20 năm này, không có chúng tôi ở đây", Taeyang nói. Daesung – cây hài của nhóm cũng đồng tình: "Tôi chắc chắn hôm nay là đêm diễn tuyệt vời nhất cuộc đời tôi".

Qua các màn giao lưu với khán giả còn cho thấy sự ăn ý của các thành viên do đã có nhiều năm gắn bó bên nhau. Khi G-Dragon tâm sự: "Chúng tôi đi tour có cái đặc biệt là đêm nào cũng giống như sinh nhật của chúng tôi vậy". Dưới khán đài, khán giả nhanh trí góp vui bằng màn đồng thanh bài hát Happy Birthday, chúc mừng sinh muộn G-Dragon (anh sinh vào ngày 18/8/1988). Hai thành viên còn lại cũng hòa giọng hát theo, bất chấp bị "vỡ kịch bản" chương trình.

Hay khi khán giả hô tên "anh Long, anh Long" (biệt danh của fan Việt gọi G-Dragon, xuất phát từ tên tiếng Anh của nam ca sĩ), Taeyang đã "dịch" thành "I love you" khiến fan cười nghiêng ngả.

Daesung - cây hài của nhóm.

Daesung – em út của nhóm, gây ấn tượng với những pha gây cười. Ca sĩ cho biết sau buổi diễn đầu tiên, anh không thể ngủ vì nhớ lại những khoảnh khắc tuyệt vời bên người hâm mộ. Trong cả hai đêm, ca sĩ còn hát câu "Quá giới hạn, quá giới hạn" bằng tiếng Việt, chế lời từ ca khúc Hando-Chogu của mình. Vừa hát, anh vừa lắc hông, biểu cảm hài hước khiến khán giả thích thú liên tục gọi tên.

Sau hai đêm diễn, trên mạng xã hội, không chỉ những khoảnh khắc fanchant (hô vang đồng thanh để cổ vũ) được chia sẻ, mà những câu nói xúc động, đáng yêu của nhóm cũng nhanh chóng tạo viral.

Khán giả thắp sáng bầu trời sân khấu Mỹ Đình tối 24 và 25/10.

Đúng như Daesung nói "đêm diễn ở Việt Nam là tuyệt vời nhất", với hơn 90.000 khán giả, chặng Hà Nội trong khuôn khổ BigBang 2026-2027 World Tour (XX: COSMOS) thực sự đã mang đến góc nhìn mới về công nghiệp văn hóa nói chung và thị trường tiềm năng trong việc tổ chức các concert quốc tế nói riêng ở Việt Nam.