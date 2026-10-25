Những câu chuyện riêng về lao động, sáng tạo và nghị lực sống

Chương trình tôn vinh 10 Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026 diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô tối 24/10.

Hình ảnh người công nhân Việt Nam thời kỳ mới

Có người tạo ra những sáng kiến làm lợi hàng trăm tỉ đồng; có người kiên trì cải tiến máy móc, quy trình sản xuất, nâng cao điều kiện làm việc. Cũng có những công nhân vượt qua bệnh tật, nghịch cảnh để tiếp tục cống hiến, đồng thời giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại buổi làm việc với Viettel.

Dù ở những lĩnh vực và hoàn cảnh khác nhau, họ đều có điểm chung là tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên và trách nhiệm với công việc, cộng đồng. Những câu chuyện ấy góp phần khắc họa hình ảnh người công nhân Việt Nam thời kỳ mới: không chỉ giỏi nghề mà còn giàu nghị lực và lòng nhân ái.

Bền bỉ với từng sáng kiến

Là gương mặt trẻ nhất được vinh danh năm nay, anh Nguyễn Đức Quyền (sinh năm 1999), công nhân Công ty TNHH TOTO Việt Nam, thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, đón nhận danh hiệu với niềm tự hào và xúc động.

Tôn vinh 10 gương mặt công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026

Anh Nguyễn Đức Quyền (sinh năm 1999), công nhân Công ty TNHH TOTO Việt Nam, thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Với anh Quyền, phần thưởng không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong công việc mà còn là động lực để tiếp tục nuôi dưỡng nhiệt huyết, phát huy sức trẻ và gắn bó lâu dài với nghề.

Trong quá trình lao động sản xuất, tinh thần ham học hỏi và khát khao đổi mới đã thôi thúc nam công nhân tìm tòi những cách làm hiệu quả hơn. Một trong những sáng kiến tiêu biểu của anh là “Cải tiến chuyển đổi phương pháp mài từ Mài Line sang Mài Cell”.

Trước khi cải tiến, để hoàn thiện một sản phẩm cần 4 người đảm nhiệm 4 công đoạn riêng biệt. Thời gian thực hiện giữa các công đoạn không đồng đều khiến quá trình sản xuất phát sinh thời gian chờ đợi, ảnh hưởng đến năng suất.

Từ thực tế đó, anh Quyền đề xuất thay đổi phương pháp tổ chức công việc, chuyển sang mô hình một người có thể thực hiện trọn vẹn cả 4 công đoạn. Giải pháp giúp giảm thời gian chờ, nâng cao hiệu quả sản xuất, đạt năng suất 24 sản phẩm/người/ngày.

Câu chuyện của chàng công nhân trẻ cho thấy những cải tiến có giá trị đôi khi bắt đầu từ chính những bất cập nhỏ trong công việc hằng ngày. Bằng sự quan sát, kiên trì và tinh thần dám đổi mới, người lao động trực tiếp có thể góp phần tạo ra những thay đổi thiết thực cho doanh nghiệp.

Chị Huỳnh Thị Lý, công nhân Công ty TNHH Yazaki Eds Việt Nam, thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Nếu câu chuyện của Nguyễn Đức Quyền là hình ảnh của sức trẻ và tinh thần sáng tạo thì chị Huỳnh Thị Lý, công nhân Công ty TNHH Yazaki Eds Việt Nam, thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, lại khiến người khác xúc động bởi nghị lực vượt lên hoàn cảnh.

Mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình còn nhiều khó khăn, chị Lý vẫn phải cân bằng giữa công việc, những đợt điều trị định kỳ, việc chăm sóc con và người mẹ đã cao tuổi. Những gánh nặng ấy không ngăn chị tiếp tục nỗ lực trong lao động, tìm cách cải tiến công việc để nâng cao chất lượng sản xuất.

Chị Huỳnh Thị Lý, công nhân Công ty TNHH Yazaki Eds Việt Nam, thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại chương trình tôn vinh 10 Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Từ năm 2022 đến năm 2025, chị có gần 40 sáng kiến cải tiến, tập trung vào các khâu kiểm tra chất lượng, quy trình sản xuất và quản lý công việc.

Các sáng kiến góp phần hạn chế sai sót, phòng ngừa sản phẩm lỗi lọt ra ngoài, đồng thời nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí và vật tư.

Đối với chị Lý, việc được lựa chọn tôn vinh mang ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp trong công việc mà còn là sự động viên đối với hành trình bền bỉ vượt qua khó khăn của bản thân.

Một câu chuyện khác về nghị lực là điều dưỡng Nguyễn Đức Toàn, công tác tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa U Minh, Cà Mau.

Mắc ung thư trực tràng giai đoạn 3, sau đó tiếp tục gặp tai nạn lao động với tỉ lệ thương tật 41%, anh Toàn phải đối diện với những thử thách lớn về sức khỏe. Tuy nhiên, nghịch cảnh không khiến anh từ bỏ công việc. Anh vẫn tiếp tục làm việc, phát huy chuyên môn và có nhiều sáng kiến trong quá trình công tác.

Không dừng lại ở những nỗ lực vượt qua khó khăn của bản thân, anh Toàn còn vận động thành lập các nhóm thiện nguyện, hỗ trợ cơm, cháo và kinh phí cho những bệnh nhân nghèo. Sự sẻ chia ấy giúp những người đang điều trị bệnh có thêm sự hỗ trợ trong lúc khó khăn.

Ba con người, ba hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần không ngừng vươn lên. Người trẻ tìm tòi sáng kiến để nâng cao năng suất; người phụ nữ mang bệnh hiểm nghèo vẫn miệt mài cải tiến công việc; người điều dưỡng vượt qua biến cố sức khỏe để tiếp tục làm nghề và giúp đỡ người bệnh.

Những câu chuyện được kể trước thềm chương trình tôn vinh không chỉ làm nổi bật thành tích của các cá nhân mà còn cho thấy giá trị của người lao động được tạo nên từ những nỗ lực bền bỉ mỗi ngày.

Đó là tinh thần trách nhiệm với công việc, khát vọng đổi mới và sự tử tế được lan tỏa từ nơi làm việc đến cộng đồng.