Thí sinh Vũ Hoàng Ân biểu diễn tại vòng Sơ khảo 2. Ảnh: Hồng Giang

Mang ước mơ của cha mẹ lên sân khấu

Ngày 22-11, vòng Sơ khảo 2 Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 tiếp tục diễn ra với sự tham gia của nhiều thí sinh dự thi ở các dòng nhạc khác nhau. Nếu vòng Sơ khảo 1, ban giám khảo chủ yếu đánh giá về chất giọng và khả năng theo đuổi dòng nhạc thì ở vòng thi này, việc trình diễn cùng nhạc là thử thách để các thí sinh thể hiện toàn diện hơn năng lực thanh nhạc, phong cách biểu diễn và tố chất nghệ sĩ.

Trong số những gương mặt tham gia ngày thi thứ 4, Sơ khảo 2 có thí sinh Vũ Hoàng Ân (SBD 695, sinh năm 2006) đến từ Sóc Sơn (Hà Nội), gây chú ý bởi câu chuyện theo đuổi âm nhạc gắn liền với ước mơ của gia đình.

Hiện là sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Hoàng Ân lựa chọn dòng nhạc thính phòng để thể hiện khả năng tại cuộc thi. Đây cũng là dòng nhạc nam sinh yêu thích từ nhỏ và mong muốn theo đuổi lâu dài.

Theo Hoàng Ân, cả bố và mẹ đều có niềm đam mê ca hát nhưng chưa có cơ hội đứng trên sân khấu để thực hiện ước mơ. Vì vậy, việc tham gia Tiếng hát Hà Nội không chỉ là cơ hội để Hoàng Ân khẳng định bản thân mà còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình.

“Từ năm cấp một em đã đi tham gia biểu diễn tại nhiều cuộc thi tại trường và địa phương. Bố mẹ luôn là người đứng đợi phía sau sân khấu, quay video mỗi lần em biểu diễn rồi vui vẻ khoe với mọi người. Em rất hạnh phúc và tự hào vì có bố mẹ luôn ủng hộ mình trên con đường theo đuổi đam mê”, Hoàng Ân chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Ân tham gia một cuộc thi ca hát. Trước khi bước vào vòng Sơ khảo 2, nam sinh có phần lo lắng do vừa trải qua một đợt ốm, ảnh hưởng đến chất giọng. Tuy nhiên, khi đứng trên sân khấu, cảm giác hồi hộp dần nhường chỗ cho sự tự tin và khát khao chinh phục đam mê.

Với Hoàng Ân, cuộc thi còn là dịp để học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, nhận ra điểm mạnh, điểm yếu và tiếp tục hoàn thiện kỹ năng. Được thầy cô động viên tham gia, nam sinh đặt mục tiêu giành thành tích cao, song cũng xem việc vượt qua vòng Sơ khảo 1 là dấu mốc đáng tự hào.

Dù định hướng theo đuổi dòng nhạc Thính phòng, Hoàng Ân không giới hạn bản thân trong một thể loại. Em còn yêu thích nhạc nhẹ, rap và đã tự sáng tác một số ca khúc. Nam sinh mong muốn trong tương lai có thể kết hợp niềm đam mê thính phòng với việc tìm hiểu những dòng nhạc được giới trẻ yêu thích.

Đừng ngại "muộn màng" hay sợ hãi

Một trong những thí sinh đặc biệt nhất tại buổi thi là Nguyễn Lan Anh (SBD 389, sinh năm 1999, Hà Nội), hiện là sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Thanh nhạc, Trường Đại học Thăng Long. Trước khi trở lại với giảng đường đại học ở tuổi 27, Lan Anh từng có 2 năm theo học tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau đó, cô tạm gác việc học để rẽ hướng sang lĩnh vực kinh doanh.

Khi công việc kinh doanh dần ổn định, niềm đam mê ca hát thuở nào lại thôi thúc cô quay trở lại. Nhận được sự động viên từ gia đình và cô giáo thanh nhạc tại trung tâm, Lan Anh quyết định thi vào Trường Đại học Thăng Long và đỗ chuyên ngành Thanh nhạc, tiếp tục hành trình theo đuổi con đường nghệ thuật một cách bài bản, đồng thời mạnh dạn đăng ký thử sức tại sân chơi Tiếng hát Hà Nội 2026. Cô khao khát thử thách bản thân ở đa dạng thể loại như dòng nhạc quê hương, Pop, Jazz,...

Thử thách lớn bất ngờ ập đến với Lan Anh ngay tại vòng Sơ khảo 1 cách đây vài ngày. Khi đang biểu diễn, cô bất ngờ bị vẹo cột sống lưng. Nén lại cơn đau, Lan Anh cố gắng hoàn thành trọn vẹn tiết mục bằng giọng hát truyền cảm và xuất sắc bước tiếp vào vòng Sơ khảo 2.

Nguyễn Lan Anh sở hữu giọng hát nội lực cùng ngoại hình xinh đẹp. Ảnh: Hồng Giang

Xuất hiện tại điểm thi ngày 22-11 trên chiếc xe lăn do thể trạng chưa thể đi lại bình thường, Lan Anh vẫn giữ tinh thần lạc quan và phong độ ổn định. Thể hiện ca khúc "Quê nhà", cô gái xinh đẹp gây ấn tượng mạnh với chất giọng cao vút, mượt mà và đong đầy cảm xúc. Cô nhận được những tràng pháo tay cổ vũ từ ban giám khảo, các thí sinh và khán giả tại trường quay.

Chia sẻ về tinh thần “chiến binh”, Lan Anh cho biết, từ câu chuyện của chính mình, một người vốn rụt rè, từng tạm dừng việc học rồi mới quay lại giảng đường ở tuổi 27, Lan Anh gửi gắm thông điệp tới những bạn trẻ: “Đừng ngại "muộn màng" hay sợ hãi bất cứ điều gì. Còn sống, còn trải nghiệm thì hãy cứ học tập, thử sức và làm hết mình để vượt qua giới hạn của bản thân và không phải hối tiếc về tuổi trẻ”. Thí sinh cũng tiết lộ sẽ càng bùng nổ nếu được lọt vào các vòng sau.

Tìm dấu ấn riêng qua sáng tác

Nếu Hoàng Ân theo đuổi âm nhạc từ ước mơ được gia đình nuôi dưỡng, Dương Đức Thịnh (SBD 514, 25 tuổi, Hà Nội) lại đến với Tiếng hát Hà Nội 2026 sau một hành trình học tập và làm việc ở lĩnh vực khác.

Từng theo học Trường Trung học phổ thông Việt Đức, rồi Trường Đại học Luật Hà Nội, Đức Thịnh có nhiều năm làm giáo viên tiếng Anh, chuyên giảng dạy IELTS. Dù vậy, niềm yêu thích ca hát từ nhỏ vẫn thôi thúc anh dành thời gian rèn luyện thanh nhạc và sáng tác, từng bước hướng tới con đường trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Đức Thịnh cho biết từng tham gia một số cuộc thi âm nhạc trong thời gian học phổ thông và đại học. Sau nhiều năm vắng bóng tại các sân chơi ca hát, anh quyết định tham gia Tiếng hát Hà Nội 2026 với mong muốn thể hiện một hình ảnh trưởng thành hơn. Trở lại con đường âm nhạc, anh muốn bứt phá bản thân khi dự thi Trình diễn sáng tạo, thể loại mới nhất của Tiếng hát Hà Nội.

Đức Thịnh dự thi ca khúc tự sáng tác. Ảnh: Hồng Giang

Điểm riêng mà Đức Thịnh muốn mang đến cuộc thi là màu sắc giọng hát có sự pha trộn giữa những sắc thái nam tính và nữ tính. Theo nam thí sinh, đặc điểm này giúp anh linh hoạt trong cách xử lý ca khúc và tìm kiếm những hướng biểu đạt mới.

Theo đuổi chủ yếu dòng nhạc Pop, R&B và Ballad, Đức Thịnh còn dành nhiều thời gian cho sáng tác. Những ca khúc đầu tay của anh được viết bằng tiếng Anh, sau đó từng bước chuyển sang tiếng Việt. Bên cạnh đề tài tình yêu, nam thí sinh đặc biệt quan tâm đến đời sống nội tâm, cảm xúc cá nhân và mối quan hệ của mỗi người với chính mình.

Đức Thịnh mong muốn những sáng tác của mình không chỉ thể hiện trải nghiệm riêng mà còn mang đến sự đồng cảm, giúp người nghe tìm thấy những cảm xúc gần gũi trong âm nhạc.

Không ngại thử nghiệm, anh còn đưa những đoạn rap vào sáng tác. Gần đây, Đức Thịnh đã tham gia viết và thể hiện một đoạn rap trong ca khúc “Gà”, thuộc EP “Bản kiểm điểm”, thực hiện cùng hai nghệ sĩ Sixty Uptown và Daisy Le Garçon.

Đến với Tiếng hát Hà Nội 2026, Đức Thịnh mong muốn có cơ hội giới thiệu những ca khúc tự sáng tác nếu tiến sâu vào các vòng tiếp theo. Với anh, mục tiêu lần này không đơn thuần là chứng minh kỹ thuật ca hát như trước, mà còn là thể hiện cá tính nghệ thuật và những trải nghiệm đã tích lũy trong hành trình dài sáng tạo.

Trở lại để trưởng thành hơn

Một màu sắc khác tại vòng Sơ khảo 2 là Đoàn Tùng Dương (SBD 363, 18 tuổi, Hà Nội), từng theo học hệ trung cấp 4 năm tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Khác với Hoàng Ân và Đức Thịnh, đây là lần thứ hai Tùng Dương tham gia Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội.

Chàng trai 18 tuổi Đoàn Tùng Dương muốn có thêm nhiều trải nghiệm mới tại cuộc thi. Ảnh: Hồng Giang

Trở lại cuộc thi năm nay, Tùng Dương tiếp tục lựa chọn dòng nhạc thính phòng. Dù đã có kinh nghiệm từ lần tham gia trước, nam thí sinh thừa nhận bản thân vẫn cần thêm thời gian rèn luyện để hoàn thiện kỹ năng và bản lĩnh sân khấu.

Theo Tùng Dương, ở lần dự thi này, em đã dành nhiều thời gian tập luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Dưới sự hướng dẫn của thầy giáo, nam sinh lựa chọn những ca khúc phù hợp với khả năng, sau đó từng bước nâng dần độ khó nếu có cơ hội vào những vòng thi tiếp theo.

Điều Tùng Dương chú trọng không chỉ là thể hiện đúng kỹ thuật mà còn là khả năng truyền tải cảm xúc đến người nghe. Đây cũng là định hướng được thầy giáo nhắn nhủ trong quá trình hướng dẫn em chuẩn bị cho cuộc thi.

Không đặt nặng mục tiêu giải thưởng, nam thí sinh 18 tuổi xem lần trở lại này là cơ hội giao lưu, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Với Dương, mỗi lần đứng trên sân khấu đều giúp em trưởng thành hơn.

Mỗi thí sinh dự thi lại mang đến một câu chuyện khác nhau nhưng đó đều là động lực, điểm tựa để mỗi người quyết tâm chinh phục Tiếng hát Hà Nội 2026.

Trước đó, vòng Sơ khảo 1 Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 ghi nhận hơn 750 thí sinh đăng ký dự thi qua hình thức biểu diễn trực tiếp và gửi video. Kết thúc vòng thi, Ban Giám khảo lựa chọn những thí sinh xuất sắc bước tiếp vào vòng Sơ khảo 2.

Ban Giám khảo tại vòng Sơ khảo 2. Ảnh: Hồng Giang

Đồng hành cùng các thí sinh trong vòng thi này là Hội đồng Ban giám khảo gồm: NSND Hà Thủy, nguyên Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; NSND Thái Bảo, Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam; Trung tá, Thạc sĩ Đỗ Thị Phương Mai, Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Tiến sĩ, ca sĩ Khánh Ly, giảng viên thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; Tiến sĩ, nhà báo Bùi Thị Phương Đông, Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội; Thiếu tá, Thạc sĩ Lương Nguyệt Anh, giảng viên thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Nhận xét về chất lượng thí sinh vòng Sơ khảo 2, NSND Hà Thủy bày tỏ sự hào hứng trước nhiều gương mặt hội tụ cả giọng hát tốt, ngoại hình sáng và phong cách biểu diễn ấn tượng. Đặc biệt, mặt bằng thí sinh ở cả ba dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ khá đồng đều, mỗi thể loại đều có nhân tố nổi bật, tạo nên sự cạnh tranh đa dạng cho cuộc thi.

Sự góp mặt của những giọng ca cá tính và định hướng nghệ thuật khác nhau góp phần tạo nên sức hút rất lớn của Tiếng hát Hà Nội 2026. Cuộc thi không chỉ góp phần phát hiện, tôn vinh những giọng hát hay, gương mặt trẻ tài năng mà còn tiếp tục lan tỏa tình yêu âm nhạc và tình yêu Hà Nội đến công chúng.