Những câu chuyện đẹp viết tiếp truyền thống của tuổi trẻ Lâm Đồng

Chiều 14/10, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức diễn đàn 'Thanh niên Lâm Đồng - Tự hào truyền thống 70 năm lịch sử vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam', tuyên dương các gương tình nguyện viên tiêu biểu, gương 'Tỏa sáng nghị lực Việt' năm 2026.

Toàn cảnh diễn đàn Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, chị H’Hồng - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho hay, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội không chỉ là dịp ôn lại chặng đường vẻ vang, tri ân các thế hệ đi trước mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thanh niên hôm nay.

"Đối với tuổi trẻ Lâm Đồng, truyền thống 70 năm của hội càng được tiếp nối bằng những dấu ấn rất riêng. Đó là tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp thanh niên; khát vọng xây dựng quê hương; tinh thần tình nguyện vì cộng đồng; sự năng động, sáng tạo trong học tập, lao động, khởi nghiệp, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh", chị H'Hồng nhấn mạnh.

Tại diễn đàn, các đại biểu chia sẻ những câu chuyện, mô hình thiện nguyện thiết thực, góp phần hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức học sinh, sinh viên trên hành trình học tập và lập nghiệp.

Chị Nguyễn Thu Hương Thủy chia sẻ tại diễn đàn.

Chị Nguyễn Thu Hương Thủy - Phó Chủ tịch Hội Tình nguyện Phan Thiết chia sẻ hành trình gắn bó với công tác xã hội, từ thiện từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường ở TP Đà Nẵng. Sau 10 năm thành lập, Hội tình nguyện Phan Thiết đang duy trì nhiều hoạt động thiết thực, trong đó chương trình 'Nâng ước mơ, nâng tầm tri thức', hỗ trợ học sinh từ tiểu học đến đại học bằng học bổng và dụng cụ học tập.

"Mỗi năm học, hội thiện nguyện trên địa bàn Phan Thiết vẫn phối hợp trao học bổng trị giá từ 500 nghìn đồng đến 2,5 triệu đồng cho học sinh và sinh viên. Trong đó, trường hợp em Phương đang theo học tại Trường Đại học Ngoại ngữ được hỗ trợ học bổng 3,5 triệu đồng và tiếp tục nhận hỗ trợ đến khi tốt nghiệp", chị Thuỷ chia sẻ.

Chị Thủy cho hay, hiện 3 hội thiện nguyện tại Phan Thiết đang phối hợp xây dựng 3 căn nhà tại xã Hương Sơn, nhằm giúp các hộ khó khăn có nơi ở ổn định trước mùa mưa. "Cả 3 căn nhà đã khởi công và xây dựng", chị Thuỷ nói.

Chị Thủy nhận Bằng khen của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trong lĩnh vực tình nguyện năm 2026.

Chia sẻ với bạn trẻ tại diễn đàn, chị Thủy cho biết, ý nghĩa từ các hoạt động xã hội và đặc biệt là sự sẻ chia với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã thôi thúc chị gắn bó với công tác thiện nguyện. "Tôi mong các bạn trẻ dành một phần thời gian, công sức tham gia hoạt động tình nguyện. Chỉ cần đóng góp một chút sức mình cũng có thể mang lại niềm vui và nụ cười cho người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế", chị Thủy chia sẻ.

Còn anh Đinh Văn Tín (đoàn viên xã Nam Đà) cho biết bản thân là một thanh niên khuyết tật nên càng thấm những khó khăn trên trong cuộc sống. Dẫu đôi lúc chạnh lòng và tủi thân, bản thân vẫn tự nhủ phải nỗ lực vươn lên, không để hoàn cảnh níu bước. "Nhiều lúc cũng tủi thân, nhưng mình sinh ra rồi thì phải cố gắng, phải nỗ lực để đạt được thành quả", anh Tín nói.

Anh Tín chia sẻ tại diễn đàn.

Anh Tín cho hay, thấu hiểu khó khăn mà bản thân phải đối mặt, anh càng đồng cảm với những mảnh đời kém may mắn hơn. Vì vậy, anh tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện tại địa phương, góp sức giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Tại chương trình, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã trao Bằng khen cho 53 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện năm 2026; tuyên dương 5 gương 'Tỏa sáng nghị lực Việt' tỉnh Lâm Đồng năm 2026; trao giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' của Trung ương Hội LHTN Việt Nam; trao kỷ niệm chương 'Vì thế hệ trẻ' cho 17 cá nhân.

Trao Bằng khen cho 53 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện năm 2026.

Tuyên dương 5 gương 'Tỏa sáng nghị lực Việt' tỉnh Lâm Đồng năm 2026.

Trao giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' của Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho anh Nguyễn Hữu Nhơn - Giám đốc Công ty TNHH Nấm Linh Chi.

Trao kỷ niệm chương 'Vì thế hệ trẻ' cho 17 cá nhân.

Dịp này, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cũng đã phát động triển khai công trình nhiệm kỳ 2026 - 2029: 'Thắp sáng đường Cờ Tổ quốc: Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn' và công trình 'Ngôi nhà thanh niên'.