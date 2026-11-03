Những câu chuyện đằng sau 'chiếc điện thoại dưới biển' tại Nhật Bản

Tại Rausu, Hokkaido, một chiếc điện thoại đặc biệt đã được lắp đặt, tạo điều kiện cho thân nhân của những người thiệt mạng trong vụ chìm tàu ​​du lịch ở Shiretoko có thể gửi gắm những lời chưa kịp nói đến những người thân yêu đã khuất.

Một chiếc điện thoại màu đen, được gọi là "Điện thoại của biển cả" đã được đặt tại thị trấn Rausu, Hokkaido. Công trình này được tạo ra nhằm giúp gia đình các nạn nhân trong thảm họa tàu du lịch Shiretoko (xảy ra cách đây bốn năm) có thể kết nối và chia sẻ tâm tư với những người thân mà họ đã mãi mãi mất đi.

Buồng điện thoại này được gọi là "Trạm Suy tư" (Station of Thoughts). Nó truyền tải ý niệm rằng, chiếc điện thoại có thể mang những suy tư của một người vượt qua các con sóng. Dù không phải là một chiếc điện thoại thực thụ, nhưng nó được thiết kế để khách tham quan có thể nhấc ống nghe lên và tự do bày tỏ những lời muốn gửi gắm đến những người mà họ thương nhớ.

Thảm kịch tàu du lịch tại Shiretoko xảy ra vào ngày 23/4/2022. Con tàu mang tên "Kazu I" khi đang thực hiện chuyến tham quan quanh bán đảo Shiretoko, một Di sản Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận đã bị chìm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, với 26 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn trên tàu. 20 người đã thiệt mạng trong tai nạn này, trong khi 6 người còn lại đến nay vẫn mất tích. Xác tàu được tìm thấy dưới đáy biển ở độ sâu 120m.

Chiếc điện thoại cùng buồng điện thoại này là thành quả hợp tác giữa người dân địa phương tại Rausu, trong đó có ông Kenji Sakurai, 63 tuổi, một tình nguyện viên tham gia tìm kiếm những người mất tích và một thân nhân của các nạn nhân, năm nay 54 tuổi. Người đàn ông này đã mất đi vợ cũ và cậu con trai đang học lớp hai trong vụ tai nạn. Cả hai hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Vào ngày 1/11, người đàn ông ấy đã nhấc ống nghe lên và bày tỏ nỗi nhớ nhung gia đình mình: "Cha muốn gặp con. Con vẫn chưa được tìm thấy, có phải vì không muốn cha phải buồn đau, đúng không?".

"Điện thoại của biển cả" (Phone of the Sea) được lấy cảm hứng từ "Điện thoại của gió" (Phone of the Wind), một chiếc điện thoại được đặt tại quận Kamihei, tỉnh Iwate, sau trận động đất lớn ở miền Đông Nhật Bản. Công trình này khởi nguồn từ một người mất đi người thân trong thảm họa sóng thần, tạo ra một phương thức để họ có thể trò chuyện với những người đã khuất. Về sau, nó trở nên nổi tiếng đến mức từng xuất hiện trong một bộ phim.

Ông A bày tỏ hy vọng rằng, không chỉ những người mất đi người thân trong các tai nạn, mà cả bạn bè và người quen của họ cũng sẽ ghé thăm nơi này để chia sẻ những tâm tư vẫn luôn chất chứa trong lòng: "Tôi mong rằng các gia đình có người thân qua đời trong các tai nạn, cũng như bạn bè và người quen của họ có thể thoải mái ghé qua và sử dụng chiếc điện thoại này để nói ra những điều mà trước đây họ chưa từng có cơ hội bày tỏ".

Ông Sakurai, người đã hỗ trợ lắp đặt chiếc điện thoại, cũng hy vọng rằng, địa điểm này sẽ trở thành một không gian để những người ở lại có thể trút bỏ gánh nặng trong lòng: "Những người ở lại đang nỗ lực sống cuộc đời của mình một cách mãnh liệt. Tôi hy vọng nơi đây sẽ trở thành một chốn an yên, nơi họ có thể bộc bạch hết những tâm tư sâu kín của mình".