Những cặp song sinh thú vị ở Trường THPT chuyên Hùng Vương

Mang những gương mặt giống nhau như 2 giọt nước, cùng chia sẻ ký ức tuổi thơ và những giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh, nhưng khi bước qua cánh cổng trường chuyên, đằng sau những điểm số và bảng thành tích rực rỡ, mỗi em lại đang âm thầm phác thảo nên một “bản sắc” hoàn toàn độc lập.

“Song Ngân” và tình yêu môn Địa lý

Trước ngày lên đường xuống phố biển Quy Nhơn để tham gia đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý, 2 chị em Nguyễn Khánh Ngân và Nguyễn Thảo Ngân (lớp 12C2A) vẫn ngồi cạnh nhau bên cuốn Atlat Địa lý.

Nhìn thoáng qua, thật sự rất khó nhận ra ai là ai. Nhưng khi trò chuyện sẽ thấy ngay nét khác biệt, Khánh Ngân cởi mở, hoạt ngôn, trong khi Thảo Ngân trầm lắng, hướng nội hơn.

Mặc dù là những học sinh chuyên Anh chính hiệu, nhưng cả hai lại cùng “phải lòng” môn Địa lý - một ngã rẽ bắt đầu từ những tiết giảng truyền cảm hứng của thầy giáo Nguyễn Thành Trà ngay năm học lớp 10.

“Thầy giúp tụi em nhận ra Địa lý không phải là lý thuyết và những con số khô khan, mà là sự chuyển động của kinh tế - xã hội. Học môn này còn giúp em rèn luyện tư duy logic, suy luận vấn đề” - Khánh Ngân hào hứng kể.

Sự say mê ấy đã mang về trái ngọt khi tại kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2026-2027 vừa qua, Khánh Ngân xuất sắc giành giải nhất, Thảo Ngân bám sát với giải nhì.

Trước đó, “song Ngân” đã giành giải khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, huy chương vàng Olympic 30-4 năm 2026 và nhiều thành tích nổi bật khác.

2 chị em Khánh Ngân và Bảo Ngân nhận giải thưởng từ kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 năm 2026. Ảnh: H.N

Dù luôn đồng hành, 2 em vẫn chủ động rèn tính độc lập. “Khi cần thảo luận bài khó, tụi em ngồi lại với nhau để cùng mở rộng góc nhìn. Nhưng bình thường, 2 đứa sẽ chủ động ngồi học riêng. Tụi em hỗ trợ nhau nhưng không phụ thuộc vào nhau để mỗi người luôn có sự độc lập riêng trong suy nghĩ” - Khánh Ngân chia sẻ.

Cả hai tự nhận giống nhau đến mức “hỏi mẹ cùng 1 câu hỏi, làm sai cùng 1 bài tập”, nhưng điều đó không làm mất đi cá tính của mỗi người. Bước ra khỏi môi trường học hành, Khánh Ngân còn là Trưởng ban Truyền thông - Nội dung của Câu lạc bộ Sea La Vie, đắm mình trong những sản phẩm thủ công nghệ thuật và các dự án thiện nguyện.

Trong khi đó, Thảo Ngân chọn cho mình một góc lặng hơn, làm chỗ dựa tinh thần bình an cho chị. 2 cá tính tưởng chừng trái ngược lại bù trừ hoàn hảo, tạo nên một “song Ngân” vừa đầy nỗ lực, quyết tâm trên trường thi, vừa sống hết mình với những đam mê của tuổi học trò.

Những chàng trai hài hước

Khác với vẻ điềm tĩnh của 2 đàn chị sinh đôi lớp 12, không khí ở góc lớp 11C2A lại luôn rộn rã tiếng cười mỗi khi Nguyễn Gia Khang và Nguyễn Gia Hưng xuất hiện. 2 anh em sinh đôi giống hệt nhau từ ánh mắt đến nụ cười luôn mang đến một nguồn năng lượng tích cực, dí dỏm và đầy sức sống.

Cùng sở hữu giải ba môn Tiếng Anh cấp tỉnh trong kỳ thi học sinh giỏi vừa qua, nhưng điều khiến Khang và Hưng trở nên đặc biệt trong mắt thầy cô, bạn bè lại là khiếu hài hước cùng tình yêu với âm nhạc.

Trong Câu lạc bộ Âm nhạc HVMC của trường, nếu Gia Khang góp giọng thì Gia Hưng lại lãng tử bên cây đàn guitar. Tiếng đàn của chàng trai này nắn nót cho tiếng hát của chàng trai kia, tạo nên những màn biểu diễn ngập tràn cảm hứng.

2 anh em Gia Hưng (ôm guitar) và Gia Khang đều là những chàng trai có khiếu hài hước cùng khả năng đàn, hát. Ảnh: Hoàng Ngọc

Thầy Dương Ninh - Giáo viên chủ nhiệm của 2 em - chia sẻ: “Không chỉ học giỏi, Khang và Hưng là hạt nhân trong phong trào thể thao, văn nghệ của lớp, của trường. Sự vui vẻ, dí dỏm của 2 em luôn làm cho không khí các buổi học tập, ngoại khóa thêm sôi nổi”.

Nói về mình, 2 chàng trai chỉ khiêm tốn cười xòa, tự nhận học hành “bình thường” nhưng tinh thần tham gia phong trào thì luôn... “bất thường”. Đằng sau lời nói đùa dí dỏm ấy là một tình bạn tri kỷ dưới một mái nhà.

“Tụi em luôn nói với nhau những câu truyền cảm hứng để vượt qua áp lực thi cử. Cũng có lúc “đấm” nhau nhưng trên hết, 2 đứa luôn đồng hành, hỗ trợ trong học tập” - Gia Khang vui vẻ chia sẻ.

Các cặp song sinh cùng có thành tích cao trong học tập và rèn luyện tạo nên sự thú vị trong ngôi trường đào tạo học sinh năng khiếu của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Ngọc

“Hai thế giới” dưới một góc học tập

Giữa sân trường đầy nắng một ngày cuối tháng 10, bóng dáng nhỏ bé của 2 cô em út trong 3 cặp song sinh là Đậu Thùy Trang (lớp 10C1A) và Đậu Thùy Trinh (lớp 10C2A) nổi bật trong màu áo thiên thanh.

Không giống 2 cặp sinh đôi khóa trên chọn chung 1 lớp, Trang và Trinh chủ động rẽ 2 ngả ngay từ ngưỡng cửa cấp ba. Trang trở thành thủ khoa đầu vào chuyên Văn, còn Trinh quyết định theo đuổi chuyên Anh.

Sự khác biệt ấy lại trở thành cơ hội để 2 chị em hỗ trợ lẫn nhau. Ở nhà, các em trở thành “gia sư” của nhau khi Trang giảng văn cho Trinh, còn Trinh giúp chị cách phát âm, dùng từ tiếng Anh.

Đậu Thùy Trang (bên trái) chọn học chuyên Văn, còn Đậu Thùy Trinh học chuyên Anh, 2 em trở thành “gia sư” của nhau ngoài giờ lên lớp. Ảnh: H.N

Thùy Trang hướng nội, có phần rụt rè. Cô thủ khoa chuyên Văn vừa đoạt giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh (dù mới học lớp 10) thường giấu những tâm sự tuổi mới lớn vào những trang viết truyện ngắn và tiểu thuyết, nhưng lại nuôi dưỡng một giấc mơ rất thực tế và nhân văn - trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo. Còn Trinh lại ước mơ trở thành một phiên dịch viên giỏi.

Cô Lê Thị Thu - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương - chia sẻ: “Khoảng 5 năm trở lại đây, năm nào trường cũng có các cặp song sinh. Nhưng trong năm học này cả 3 niên khóa 10, 11, 12 cùng lúc có 3 cặp sinh đôi gặt hái thành tích cao là điều rất đặc biệt. Sự đồng hành của gia đình là nền tảng, nhưng chính nỗ lực tự thân và quyết tâm chinh phục tri thức mới là chìa khóa giúp các em bứt phá”.

Trang nhớ mãi khoảnh khắc mình từng hoài nghi bản thân trước kỳ thi lớn, cho đến khi nhận được lời khích lệ từ một người anh khóa trên: “Đừng tự đặt giới hạn cho chính mình”.

Với Trang và Trinh, môi trường trường chuyên không chỉ mang đến kiến thức mà còn mở ra cơ hội học hỏi từ thầy cô, bạn bè và các thế hệ đi trước.

2 cô trò nhỏ tuy giống hệt nhau về ngoại hình, gương mặt nhưng là 2 thế giới tinh thần phong phú, 2 ước mơ. Từng có lúc bất đồng ý kiến, nhưng chính sự khác biệt trong tư duy đã dạy các em học cách lắng nghe và tôn trọng cá tính của nhau.

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3 cặp song sinh với những cá tính riêng đã góp phần phác thảo nên diện mạo mới cho học sinh trường chuyên. Giữa áp lực học tập, thi cử, các em vẫn tìm thấy khoảng trời riêng với âm nhạc, văn chương, nghệ thuật và những chuyến đi từ thiện.

Học giỏi chỉ là một phần của sự trưởng thành, chính sự năng động và một tâm hồn phong phú mới là đôi cánh thực sự giúp các em bay xa.