Những cặp sinh đôi với hành trình hiến máu nhân đạo

“Thói quen” yêu thương

Trước mỗi đợt hiến máu ở địa phương, chị Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (sinh năm 1990, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Phú Lợi) đều tranh thủ gọi điện, nhắn tin đến từng khu phố để nhắc bà con lịch tham gia. Sự sâu sát ấy đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân nơi đây.

Từng có 4 năm làm điều phối viên chương trình “Hành trình Đỏ” xuyên Việt, chị Quỳnh Anh mang hết kinh nghiệm tích lũy được về cơ sở. Bằng cách giải thích cặn kẽ, chị giúp bà con hiểu rõ ý nghĩa của việc sẻ chia giọt máu hồng và dần gỡ bỏ những băn khoăn, cách hiểu chưa đúng.

Chị em sinh đôi Quỳnh Anh, Lan Anh và Thái Bình, Hà Tĩnh được tuyên dương, khen thưởng vì những đóng góp tích cực trong công tác hiến máu tình nguyện. Ảnh: CẨM TUYẾT

Đằng sau sự tâm huyết ấy là câu chuyện đẹp về hành trình nhiều năm hiến máu cứu người của chị Quỳnh Anh và người em gái sinh đôi Nguyễn Ngọc Lan Anh (hiện là chuyên viên Văn phòng Đảng ủy phường Phú Lợi).

Tính đến cuối tháng 9-2026, chị Quỳnh Anh đã có 30 lần hiến máu, còn chị Lan Anh ghi dấu mốc 35 lần. Cứ độ 3 tháng, đủ điều kiện sức khỏe, hai chị em lại chủ động thu xếp công việc để tham gia.

Có những lần, việc hiến máu xuất phát từ tình huống cấp cứu cần xử lý gấp. Chị Quỳnh Anh tức tốc đến Viện Tim TPHCM hiến máu cho bệnh nhân đang nguy kịch. Chị Lan Anh cũng nhớ mãi lần hay tin mẹ của một đoàn viên cần máu để phẫu thuật. Không chần chừ, chị cùng 2 người khác đến bệnh viện xét nghiệm và hiến máu, kịp thời hỗ trợ ca mổ.

Lần trực tiếp giúp người bệnh lúc cần máu cấp cứu khiến hai chị em thêm tâm huyết với việc vận động hiến máu tình nguyện. Nỗ lực ấy được ghi nhận qua nhiều bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương (trước đây), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Bộ Y tế. Tinh thần sẻ chia cũng lan tỏa trong gia đình khi người em trai út cũng tham gia hiến máu tình nguyện.

Sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính, công việc tại phường bận rộn hơn, đôi khi phải làm thêm giờ, nhưng hai chị em vẫn nhắc nhau giữ gìn sức khỏe để tiếp tục hiến máu khi đủ điều kiện. Mỗi tin nhắn báo “máu của bạn đã được truyền cho người bệnh” lại tiếp thêm động lực để họ bền bỉ với việc làm ý nghĩa này…

Nhân nghĩa cử đẹp

Còn hành trình góp sức cứu người của chị em sinh đôi Vũ Thị Thái Bình và Vũ Thị Hà Tĩnh (sinh năm 1994, hiện sinh sống tại phường Chánh Phú Hòa) khởi đầu từ lời động viên của mẹ. Sau một lần đi hiến máu trở về, bà kể cho các con nghe về việc làm ý nghĩa này rồi khuyến khích các con cùng tham gia.

Năm 19 tuổi, khi đang là sinh viên, hai chị em lần đầu tiên tham gia hiến máu tình nguyện. Ban đầu còn có chút hồi hộp, nhưng rồi Thái Bình và Hà Tĩnh dần quen với việc theo dõi các đợt hiến máu, chủ động sắp xếp thời gian, công việc và giữ gìn sức khỏe để tiếp tục tham gia. Đến nay, Thái Bình đã có 34 lần hiến máu, còn Hà Tĩnh có 30 lần.

“Tôi chỉ mong luôn đủ sức khỏe để tiếp tục hành trình trao giọt máu hồng, lan tỏa yêu thương, góp một phần nhỏ bé cho người bệnh cần máu”, Thái Bình chia sẻ.

Càng gắn bó với hiến máu, hai chị em càng quan tâm đến việc vận động cộng đồng cùng tham gia, với quan niệm thông điệp càng được lan tỏa, mọi người hiến máu nhiều hơn thì bệnh nhân, người cần máu sẽ không phải đợi máu lâu.

Năm 2015, sau khi làm tình nguyện viên chương trình “Hành trình Đỏ” xuyên Việt, cả hai tiếp tục đảm nhận vai trò điều phối viên. Hai chị em thường xuyên chia sẻ thông tin về các đợt tiếp nhận máu, những tấm gương hiến máu nhiều lần trên mạng xã hội, góp phần giúp bạn bè, người thân và những người quan tâm hiểu đúng hơn về hoạt động này.

Trong quá trình ấy, hai chị em có dịp gặp gỡ những người cùng mong muốn sẻ chia giọt máu của mình. Tháng 5-2026, trong chuyến du lịch tại Việt Nam, ông Lâm Hựu Tiến - một du khách nước ngoài, mong muốn được hiến máu tại nơi mình đặt chân đến. Biết nguyện vọng này, Hà Tĩnh đã hỗ trợ kết nối để ông thực hiện việc hiến máu tại Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM.

“Mình rất vui vì từ một cuộc kết nối nhỏ, mình có dịp gặp một người cũng dành nhiều tình cảm cho việc hiến máu cứu người”, Hà Tĩnh kể.

Cứ thế, hiến máu cứu người dần trở thành việc làm quen thuộc của cặp chị em sinh đôi này. Họ không đặt nặng số lần đã hiến, cũng chẳng hướng đến một kỷ lục nào, đơn giản chỉ mong những giọt máu của mình có thể đến với người bệnh đang cần và góp một phần nhỏ bé cho cộng đồng.