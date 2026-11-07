Những cặp anh em ruột làm nên lịch sử tuyển Anh

Bobby Charlton và Jack Charlton là 2 anh em ruột nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Họ không chỉ cùng khoác áo đội tuyển quốc gia mà còn góp công đưa Tam sư lên đỉnh thế giới, điều chưa có cặp anh em nào tái lập được.

Tiền vệ Bobby Charlton ra mắt tuyển Anh năm 1958, có 106 lần ra sân và ghi 49 bàn. Trong khi đó, người anh Jack Charlton phải đến năm 1965, khi đã 29 tuổi, mới được trao cơ hội nhưng nhanh chóng trở thành trụ cột nơi hàng phòng ngự.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh em Charlton đến vào năm 1966, khi cả 2 cùng góp mặt trong chiến thắng 4-2 trước Tây Đức ở trận chung kết World Cup trên sân Wembley. Bobby sau đó còn giành Quả bóng vàng, khép lại một năm rực rỡ trong sự nghiệp.

Gần 3 thập kỷ sau, bóng đá xứ sương mù lại chứng kiến sự xuất hiện của anh em Gary Neville và Phil Neville, những người cùng trưởng thành từ thế hệ vàng 1992 của Man Utd.

Gary ra mắt tuyển Anh năm 1995 và có 85 lần khoác áo Tam sư, trong khi người em Phil được triệu tập một năm sau, thi đấu tổng cộng 59 trận.

Cả 2 anh em này từng cùng góp mặt ở nhiều giải đấu lớn, với trận đấu chung cuối cùng là thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha tại Old Trafford hồi tháng 2/2007.

Kể từ đó, tuyển Anh chưa chứng kiến thêm cặp anh em nào cùng thi đấu trên sân. Tuy nhiên, danh sách những gia đình có 2 thành viên khoác áo đội tuyển vẫn tiếp tục được nối dài.

Gần nhất là Nathaniel và Trevoh Chalobah, trở thành cặp anh em thứ 21 cùng có tên trong lịch sử Tam sư. Trevoh ra mắt ở trận gặp Senegal tháng 6/2025. Dù vậy, người anh Nathaniel chỉ có 1 lần ra sân từ năm 2018 nên họ chưa được ra sân cùng nhau trong màu áo quốc gia.

Anh em nhà Bellingham (số 7 và số 10) đứng trước đi vào lịch sử đặc biệt của đội tuyển Anh. Ảnh: The Sun

Giờ đây, anh em nhà Bellingham đang đứng trước cơ hội viết tiếp câu chuyện đặc biệt ấy. HLV Thomas Tuchel hôm 6/11 đã điền tên cả 2 vào danh sách 25 cầu thủ Anh chuẩn bị cho loạt trận UEFA Nations League.

Trong khi tiền vệ Jude Bellingham, 23 tuổi, đã trở thành trụ cột của tuyển Anh với 60 lần ra sân và 14 bàn thắng, người em Jobe Bellingham mới lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Cầu thủ 21 tuổi được tưởng thưởng sau những màn trình diễn tiến bộ trong màu áo Borussia Dortmund, nơi anh đá chính 6 trong 8 trận Bundesliga từ đầu mùa.

HLV Tuchel khẳng định Jobe được trao cơ hội nhờ năng lực chứ không phải danh tiếng của người anh. Nhà cầm quân người Đức cũng dành lời khen cho sự tiến bộ của tiền vệ trẻ, người đang giữ băng đội trưởng U21 Anh.

“Đó là thành tích đáng kinh ngạc đối với gia đình khi cả 2 anh em cùng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia”, HLV Tuchel chia sẻ.

Về phần mình, Jude từng thừa nhận được sát cánh cùng em trai trong màu áo Tam sư là giấc mơ lớn nhất cuộc đời, thậm chí còn ý nghĩa hơn những danh hiệu cá nhân.

Cơ hội hiện thực hóa giấc mơ ấy sẽ đến khi tuyển Anh gặp Croatia ngày 13/11, trước chuyến làm khách trên sân Tây Ban Nha rạng sáng 16/11 (giờ Hà Nội) tại UEFA Nations League.

Nếu như Jobe được tung vào sân, nhà Bellingham sẽ trở thành gia đình thứ 22 có anh em cùng khoác áo tuyển Anh. Còn nếu 2 người sát cánh, họ sẽ chấm dứt gần 20 năm chờ đợi kể từ lần cuối anh em Neville cùng xuất hiện trong màu áo Tam sư.

Các cặp anh em ruột cùng khoác áo tuyển Anh.