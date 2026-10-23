Những cánh thư nhỏ chứa tình cảm lớn

Ban Tổ chức trao thưởng cho các thí sinh đạt giải.

Lính cứu hỏa trong mắt trẻ

Cuộc thi "Viết thư gửi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và 25 năm Ngày toàn dân PCCC và CNCH. Với mong muốn giúp các học sinh hiểu hơn về công việc của lực lượng, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng ngừa cháy, nổ, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các nhà trường, gia đình và học sinh trên địa bàn Đà Nẵng, với tổng cộng 239 bài dự thi.

Điều đọng lại qua những lá thư không chỉ là sự chăm chút trong từng nét chữ, hình vẽ, cách trình bày mà còn là những tình cảm trong trẻo, chân thành của tuổi hoa niên. Bằng góc nhìn của trẻ thơ, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH hiện lên thật gần gũi, nhưng cũng đầy cao cả.

Trong số 239 bài dự thi, lá thư của em Phạm Nhã Khuê, học sinh lớp 4/6, Trường Tiểu học Trần Quang Diệu, giành giải Nhất có góc nhìn rất "trẻ". Nhã Khuê viết về khoảnh khắc nhận ra công việc của các cô, chú lính cứu hỏa không hề đơn giản như những gì em từng hình dung qua màn ảnh. Em xúc động khi biết rằng, ngay cả trong bữa cơm gia đình, tiếng chuông báo động cũng có thể khiến người chiến sĩ lập tức buông đũa, lên đường làm nhiệm vụ.

Lá thư tay số 107 của em Phạm Nhã Khuê, học sinh lớp 4/6, Trường Tiểu học Trần Quang Diệu, giành giải Nhất.

"Giữa ranh giới sinh tử, khi mọi người tìm cách chạy thoát thân, thì các cô chú lại sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm, đối mặt với biển lửa cuồn cuộn mà không màng đến an nguy của bản thân, tất cả chỉ vì sự sống của nhân dân", thư viết.

Những dòng chữ mộc mạc ấy thể hiện sự thấu hiểu đáng quý của một cô bé còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Với em, sự dũng cảm của người lính cứu hỏa không xa như màn ảnh, mà thực tế đã chạm được qua những câu chuyện, những vụ cháy và cả sự biết ơn đã và xảy ra trong đời thực, chính nơi cuộc sống vận động mỗi ngày. Khép lại bức thư, em gửi lời chúc các cô, chú luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và khẳng định: "Các cô chú mãi là những người anh hùng trong lòng cháu!".

Một số lá thư các em học sinh gửi tặng các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng.

Cánh thư nhỏ, tình cảm lớn

Nếu lá thư của Nhã Khuê khiến người đọc xúc động bởi lòng biết ơn chân thành thì bức thư giành giải Nhì của em Nguyễn Hoàng Trân Châu, học sinh lớp 5/5, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, lại gây ấn tượng bởi những suy ngẫm sâu sắc về nghề cứu nạn, cứu hộ.

Từ tiếng còi xe cứu hỏa vang lên giữa phố, Trân Châu hình dung về những con người đang chạy đua với thời gian, đi về phía hiểm nguy trong khi mọi người tìm cách thoát ra xa. Em nghĩ đến những em nhỏ mắc kẹt, những người mẹ hoảng loạn tìm con và những gia đình chỉ biết đặt hy vọng vào lực lượng cứu hộ. "Bởi vì với các chú, một mạng người không bao giờ là người xa lạ", em viết.

Đặc biệt, Trân Châu dành những dòng thư đầy yêu thương để nhắc đến gia đình của những người lính: "Các chú cũng có gia đình. Sau mỗi lần nhiệm vụ, các chú cũng muốn trở về nhà, ăn một bữa cơm cùng gia đình và nghe người thân hỏi 'Hôm nay anh có mệt không?'".

Không chỉ bày tỏ lòng cảm phục, Trân Châu còn nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân khi viết rằng, dù còn nhỏ, em vẫn có thể bắt đầu từ những việc thiết thực như học cách phòng cháy, không nghịch lửa, sử dụng điện an toàn và biết cách thoát nạn. Đó cũng là một trong những giá trị ý nghĩa mà cuộc thi hướng đến: đưa kiến thức PCCC và CNCH đến với học sinh bằng những câu chuyện gần gũi, từ đó hình thành ý thức tự bảo vệ mình và những người xung quanh.

239 lá thư, mỗi lá thư một cách thể hiện, nhưng cùng gặp nhau ở tình cảm chân thành dành cho những người lính cứu hỏa. Và có lẽ, phần thưởng ý nghĩa nhất đối với những người chiến sĩ không chỉ là những lời tri ân trên trang giấy, mà còn là sự tin yêu của nhân dân và ý thức chủ động phòng ngừa cháy, nổ được vun đắp từ những điều nhỏ bé hôm nay.

M.VINH