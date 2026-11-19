Những lá thư cảm ơn được gửi đến các đơn vị trực thuộc Công an TP Đà Nẵng.

Mỗi lá thư là một câu chuyện, một sự ghi nhận đáng quý đối với tinh thần trách nhiệm, tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng trên hành trình bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Du khách nước ngoài gửi thư cảm ơn Công an phường Ngũ Hành Sơn.

Từ những việc làm bình dị, thiết thực

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng nhận được thư cảm ơn của anh Bùi Xuân Ân (1975, trú xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng) sau khi được lực lượng chức năng hỗ trợ tìm lại chiếc mô-tô bị mất trộm. Điều khiến anh Ân xúc động không chỉ là tài sản được tìm thấy, trao trả kịp thời, mà còn là tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tận tụy của những cán bộ, chiến sĩ.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 15-11, trong quá trình làm nhiệm vụ tại giao lộ Nguyễn Sinh Sắc- Tốt Động (phường Hòa Khánh), Tổ công tác Trạm CSGT Hòa Hiệp do Thiếu tá Nguyễn Đức Anh Minh làm Tổ trưởng phát hiện 3 nam thanh niên đi trên mô-tô BKS 92M1-297.94 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện bất ngờ bỏ lại xe cùng hai người đi cùng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Trước tình huống này, Tổ công tác chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh nguồn gốc phương tiện, phối hợp với Công an phường Hòa Khánh làm rõ vụ việc. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chiếc xe trên là tài sản của anh Ân, bị kẻ gian lấy trộm vào rạng sáng 14-11 tại phường Hòa Khánh. Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh, chiếc xe được phối hợp trao trả cho chủ sở hữu.

Một câu chuyện khác cũng để lại nhiều cảm xúc là việc Công an phường Ngũ Hành Sơn hỗ trợ một du khách nước ngoài tìm lại tài sản đánh rơi. Tối 1-11, trên đường Dương Tự Quán, chị Nguyễn Thị Thơ (trú phường Ngũ Hành Sơn) nhặt được một điện thoại di động, bên trong ốp da có thẻ ngân hàng và giấy tờ cá nhân và chủ động mang đến Công an phường giao nộp, nhờ tìm người đánh mất. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Ngũ Hành Sơn nhanh chóng xác minh, liên hệ và trao trả đầy đủ tài sản cho chủ sở hữu là anh Alexander Elio Giannetta (quốc tịch Australia). Nhận lại tài sản, anh Giannetta không giấu được niềm vui, xúc động và đã gửi thư cảm ơn chị Thơ cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường.

Phòng PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng cũng vừa nhận được thư cảm ơn của người dân sau vụ cháy nhà tại địa chỉ K322/45 Hải Phòng, phường Thanh Khê. Khoảng 8 giờ 22 ngày 23-10, khi ngọn lửa bùng phát lớn, khói bao trùm toàn bộ ngôi nhà, Công an phường Thanh Khê cùng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4 nhanh chóng có mặt, triển khai phương án chữa cháy. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ, các lực lượng đã kịp thời khống chế, dập tắt đám cháy, cứu được nhiều tài sản có giá trị, đồng thời ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các nhà dân lân cận.

Thư cảm ơn của người dân chính là sự ghi nhận chân thành đối với những người lính luôn sẵn sàng lên đường khi có sự cố, bất kể ngày đêm, lễ, Tết hay hiểm nguy phía trước.

Nhận lại tài sản, anh Ân gửi thư cảm ơn gửi lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng

Mỗi lá thư là một nhịp cầu nối lòng dân

Cũng từ những vấn đề tưởng chừng nhỏ bé trong đời sống thường nhật, tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an cơ sở tiếp tục được thể hiện rõ nét. Công an phường Hòa Khánh vừa hỗ trợ một công dân nhận lại số tiền 3,9 triệu đồng sau khi chuyển khoản nhầm nhưng không thể liên lạc với người nhận. Nhận lại tài sản, người dân đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình và kịp thời của lực lượng Công an. Có thể, 3,9 triệu đồng không phải là số tiền quá lớn, nhưng với người gặp sự cố, đó có thể là khoản tiền dành dụm, chi tiêu cho sinh hoạt gia đình hoặc phục vụ một công việc quan trọng. Việc được hỗ trợ tìm lại tài sản không chỉ giải tỏa nỗi lo lắng mà còn giúp người dân cảm nhận rõ hơn vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an trong giải quyết những vấn đề phát sinh từ cuộc sống.

Điểm chung trong những câu chuyện trên là dù tính chất, hoàn cảnh khác nhau, mỗi vụ việc đều được cán bộ, chiến sĩ quan tâm, xác minh và hỗ trợ giải quyết bằng tinh thần trách nhiệm. Những lá thư có thể không dài, lời lẽ cũng chẳng cầu kỳ, nhưng mỗi dòng chữ đều đến từ mỗi hành động cụ thể. Đó vừa là sự ghi nhận, vừa là lời nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm. Hơn mọi lời tuyên dương, sự tin yêu của nhân dân chính là thước đo quý giá đối với hiệu quả công tác và sự trưởng thành của mỗi người chiến sĩ. Từ những lá thư bình dị ấy, hình ảnh người chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng tận tụy, trách nhiệm, gần dân và vì nhân dân phục vụ tiếp tục được lan tỏa, đồng thời vun đắp thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên, xây dựng Đà Nẵng an toàn, văn minh, nghĩa tình.