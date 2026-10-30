Những 'cánh tay nối dài' góp sức giữ bình yên cố đô Huế

“Cánh tay nối dài” của lực lượng Công an

Sau hơn 2 năm được thành lập và đi vào hoạt động, hiện toàn TP Huế có hơn 3.300 thành viên tham gia vào lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở. Sau khi được kiện toàn và thống nhất, các Tổ ANTT ở cơ sở tại các xã, phường trên địa bàn đi vào hoạt động nền nếp, phát huy rõ vai trò trong công tác giữ gìn ANTT.

Công an xã Hưng Lộc và lực lượng ANTT cơ sở tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 trên VNeID.

Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với công việc được giao, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở đã trở thành lực lượng nòng cốt sát dân, gần dân, là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an trong nắm bắt tình hình, hỗ trợ giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở.

Tại địa bàn xã Hưng Lộc (TP Huế) hiện có 12 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với tổng số 61 thành viên tham gia. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, các thành viên trong Tổ đã thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời phát hiện, báo cáo và phối hợp với Công an xã giải quyết các sự việc nổi lên từ địa bàn cơ sở.

Tổ bảo vệ ANTT thôn Xuân Lộc cùng Công an xã Hưng Lộc gặp gỡ, tuyên truyền pháp luật đến người dân địa phương.

Chia sẻ với PV Báo Công an nhân dân, ông Hồ Văn Vại, Tổ Trưởng Tổ ANTT cơ sở bản Phúc Lộc, xã Hưng Lộc thông tin: Bản Phúc Lộc là bản duy nhất của toàn xã hiện có 167 hộ dân với 99% dân số là đồng bào dân tộc Bru – Vân Kiều. Thời gian qua, được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương cùng các cơ quan, đơn vị nên đời sống người dân ở bản Phúc Lộc ngày càng được khởi sắc. Nhiều tuyến đường điện chiếu sáng được kéo về tận nhà dân, người dân còn được tặng cây, con giống và hỗ trợ các mô hình sinh kế khác.

Công an xã Hưng Lộc và lực lượng ANTT cơ sở đã phát huy phong trào “Ba nhất” để giữ vững ANTT địa bàn.

Để nâng cao nhận thức trong chấp hành quy định pháp luật của người dân, lực lượng Tổ bảo vệ ANTT cơ sở đã tích cực phối hợp với Công an xã Hưng Lộc phát huy phong trào thi đua “Ba nhất”, bám cơ sở, gần dân để thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật đến người dân.

“Chúng tôi đã thường xuyên phối hợp với các đơn vị tuyên truyền đến người dân thực hiện tốt quy định pháp luật, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Vận động bà con không được săn bẫy động vật rừng, khai thác lâm sản trái phép. Qua công tác tuyên truyền, ngày càng có nhiều người dân ở bản Phúc Lộc tình nguyện tham gia vào các mô hình của phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, góp sức phòng chống tội phạm, giữ bình yên địa bàn quê hương”, ông Hồ Văn Vại chia sẻ.

Các thành viên trong Tổ ANTT cơ sở tại xã Hưng Lộc thu dọn bùn đất, vệ sinh môi trường.

Đặc biệt mới đây, lực lượng Công an xã Hưng Lộc và Tổ ANTT cơ sở, Chi đoàn Thanh niên phối hợp xây dựng và ra mắt mô hình “Ba cùng thanh, thiếu niên” (Cùng quan tâm, cùng cảm hóa, cùng vươn lên) tại thôn Xuân Lộc. Mô hình này nhằm góp phần tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, xử lý thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn xã có hành vi vi phạm pháp luật.

Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Trưởng Công an xã phụ trách Công an xã Hưng Lộc cho biết, thực hiện đợt cao điểm 60 ngày, đêm “Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn”, Công an xã đã chủ động tham mưu, triển khai công tác đảm bảo ANTT. Đồng thời hướng dẫn lực lượng ANTT ở cơ sở phát huy tốt vai trò, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, hỗ trợ Công an xã nắm tình hình, phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về ANTT. Nhờ vậy, nhiều vụ việc nổi lên ở các thôn, bản trên địa bàn đều được lực lượng ANTT ở cơ sở phát hiện, tham mưu và phối hợp với Công an xã giải quyết kịp thời, qua đó giúp người dân an tâm lao động, sản xuất để phát triển kinh tế, góp phần giữ vững ANTT địa bàn.

Nỗ lực giữ vững ANTT địa bàn vùng biên giới

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự hướng dẫn về nghiệp vụ của Công an cấp xã, cùng sự quan tâm đầu tư của Bộ Công an và Công an TP Huế, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở đã được trang bị các phương tiện, công cụ hỗ trợ cần thiết để phục vụ công tác.

Công an xã A Lưới 4 và Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở giúp dân lợp lại mái nhà.

Với lợi thế gần dân, am hiểu địa bàn, các thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở tại các phường, xã của TP Huế đã thực sự trở thành những “cánh tay nối dài”, tin cậy của lực lượng Công an. Sau hơn 2 năm thành lập, lực lượng này đã cung cấp hàng nghìn nguồn tin có giá trị và tham gia hỗ trợ giải quyết hơn 1.000 vụ việc từ khi mới phát sinh.

Tại địa bàn các xã biên giới A Lưới, TP Huế, thời gian qua, thực hiện đợt cao điểm 60 ngày đêm “Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, làm sạch địa bàn” do Công an TP Huế phát động, 100% lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã phối hợp chặt chẽ cùng Công an các xã A Lưới để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Anh Đoàn Văn Tuấn, thành viên Tổ bảo vệ ANTT thôn Đông Sơn cùng cán bộ Công an xã A Lưới 4 đến nhà dân tuyên truyền pháp luật.

Tại địa bàn thôn Đông Sơn, xã A Lưới 4, với sự am hiểu địa bàn và phong tục tập quán của người dân địa phương, thời gian qua, anh Đoàn Văn Tuấn cùng 3 thành viên Tổ bảo vệ ANTT thôn Đông Sơn đã phát huy tốt tinh thần phong trào “Ba nhất” để tích cực phối hợp với Công an xã A Lưới 4 tham gia tuần tra kiểm soát địa bàn, đảm bảo ANTT, an toàn giao thông. Đồng thời hỗ trợ Công an xã trong công tác tuyên truyền, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID.

“Với sự thông thuộc địa bàn và gần gũi với nhân dân, các thành viên trong Tổ đã tích cực tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình chấp hành nghiêm các quy định pháp luật. Qua đó giúp người dân chủ động nâng cao cảnh giác, phòng chống tội phạm liên quan đến ma túy; tội phạm trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm trên không gian mạng…”, anh Đoàn Văn Tuấn chia sẻ thêm.

Công an xã A Lưới 4 và Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Thiếu tá Lê Khánh Long, Phó trưởng Công an xã A Lưới 4 cho biết thêm, hiện toàn xã có 9 Tổ bảo vệ ANTT tại các thôn, bản với sự tham gia của 40 thành viên. Do đặc thù là xã vùng biên giới với địa bàn rộng, nhiều khu dân cư ở các thôn bản nằm cách xa trung tâm xã gây khó khăn trong giao thông, đi lại.

Tuy nhiên, nhờ tích cực đi sâu đi sát, nỗ lực bám địa bàn, các thành viên Tổ ANTT cơ sở tại các thôn đã phát huy vai trò xung kích, phối hợp nhịp nhàng với lực lượng Công an xã để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Anh Hồ Văn Tình, Tổ Trưởng Tổ bảo vệ ANTT thôn Ka Vá và anh Hồ Văn Thanh, Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT thôn Đông Sơn (xã A Lưới 4) nhận Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an.

“Nhờ chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa là chính nên số vụ vi phạm pháp luật liên quan đến ANTT ở địa bàn giảm đáng kể. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, vi phạm trật tự giao thông không còn xảy ra như trước… Có được sự chuyển biến tích cực này là phải kể đến sự chung sức, đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở”, Thiếu tá Lê Khánh Long, Phó trưởng Công an xã A Lưới 4 khẳng định.

Với những cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ An ninh Tổ quốc, vừa qua, các đồng chí Hồ Văn Tình, Tổ Trưởng Tổ bảo vệ ANTT thôn Ka Vá và Hồ Văn Thanh, Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT thôn Đông Sơn (xã A Lưới 4) vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương bảo vệ An ninh Tổ quốc của Bộ Công an.

Nhiều thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở của xã A Lưới 4 được các cấp tuyên dương, khen thưởng.

Ngoài ra, nhiều thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc được Giám đốc Công an TP Huế và UBND xã A Lưới 4 tặng giấy khen. Đây là sự khích lệ lớn lao để lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tiếp tục đóng góp sức lực, trí tuệ, cùng với lực lượng Công an cấp xã giữ vững ANTT địa bàn vùng biên giới.