Video cận cảnh những căn nhà 'méo mó' bên tuyến Vành đai 2,5. Nguồn: Phúc Đức

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sức khoẻ và Đời sống, sau quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Vành đai 2,5 Hà Nội, dọc tuyến xuất hiện nhiều căn nhà có hình dáng méo mó, căn bị vát chéo nằm xen giữa những công trình đang được tháo dỡ. Ảnh: Phúc Đức

Phía trước các công trình là hàng rào tôn, phía trong là nền đất được đào xới, ngổn ngang gạch đá và vật liệu xây dựng. Trong khi đó, phía sau hàng rào, những phần nhà còn lại tạo nên một cảnh quan đặc biệt. Ảnh: Phúc Đức

Có căn nhà bị cắt sâu vào một phần mặt bằng, để lộ toàn bộ kết cấu bên trong. Các tầng nhà, phòng ở, cầu thang, ban công vốn được khép kín nay trở thành những khoảng không mở ra phía công trường. Phần tường bị phá dỡ nham nhở, các mảng bê tông, gạch đá. Ảnh: Phúc Đức

Đáng chú ý, có những căn nhà sau khi bị cắt xén chỉ còn lại một phần mặt bằng rất hẹp. Hình dáng công trình không còn vuông vức như trước mà bị giới hạn bởi ranh giới tuyến đường. Một số căn có mặt đứng bị vát chéo, tạo nên những góc nhà bất thường. Ảnh: Phúc Đức

Nhiều công trình bị phá dỡ một phần để phục vụ giải phóng mặt bằng, để lại những mảng tường, nền nhà nham nhở. Ảnh: Phúc Đức

Vành đai 2,5 dài khoảng 19,64 km, là tuyến giao thông nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, kết nối nhiều khu vực nội đô Hà Nội. Ảnh: Phúc Đức

Trong năm 2026, thành phố đang đẩy nhanh thi công các đoạn còn lại, phấn đấu hoàn thành phần lớn tuyến trong năm nay. Ảnh: Phúc Đức

Riêng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng dài khoảng 1,52 km đang được tập trung thi công, mục tiêu thông xe kỹ thuật dịp 10/10/2026. Ảnh: Phúc Đức

Theo ghi nhận, các đơn vị đang tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Phúc Đức