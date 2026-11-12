Những căn nhà của tình đoàn kết ở xã Phước Hà

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, nhiều căn nhà Đại đoàn kết được xây dựng, bàn giao cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Phước Hà. Qua đó, giúp người dân ổn định chỗ ở, tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Trao mái ấm, gửi niềm tin

Vừa dọn dẹp, vừa sắp xếp lại đồ đạc trong căn nhà mới, ông Tôn Thất Phong (sinh năm 1988, ở thôn 3) không giấu được niềm vui khi ước mong có nơi ở kiên cố của gia đình đã thành hiện thực. Thông qua nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, gia đình ông được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà Đại đoàn kết. Cùng với sự hỗ trợ thiết thực này, căn nhà mới đã hoàn thành, giúp gia đình có nơi ở vững chãi, an tâm hơn trong cuộc sống. Ông Phong chia sẻ: “Nếu không có sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, không biết đến khi nào gia đình tôi mới xây dựng được căn nhà kiên cố như thế này. Có nhà mới rồi, từ nay vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm ăn, vươn lên trong cuộc sống”.

Đại diện lãnh đạo xã Phước Hà trao nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng chung niềm vui có nhà mới, bà Tâu Xá Thị Lít (sinh năm 1990, ở thôn Giá) vừa được bàn giao căn nhà Đại đoàn kết sau nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp. Với gia đình bà, ngôi nhà mới không chỉ giúp ổn định chỗ ở mà còn tiếp thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Căn nhà có tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng, trong đó 60 triệu đồng được hỗ trợ từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phần còn lại do gia đình đối ứng. Tấm biển “Nhà Đại đoàn kết” được treo trang trọng trước căn nhà như một dấu ấn của tình đoàn kết, sẻ chia, thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và động lực để gia đình bà nỗ lực lao động sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Bà Lít cho biết: “Có nơi ở ổn định, tôi cũng yên tâm lao động sản xuất, chăm lo cho con ăn học và sẽ cố gắng làm ăn để vươn lên thoát hộ cận nghèo”.

Mỗi căn nhà Đại đoàn kết được bàn giao là tiếp thêm động lực cho người dân vươn lên trong cuộc sống.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiều căn nhà Đại đoàn kết đã được hỗ trợ xây dựng, bàn giao cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Phước Hà. Mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ giúp người dân có nơi ở ổn định mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng, tiếp thêm động lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo xã Phước Hà trao nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo tại thôn 1, 2 và 3, xã Phước Hà.

Ông Trần Quốc Hoàn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hà chia sẻ: “Phước Hà là xã miền núi đặc biệt khó khăn, đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều thiếu thốn, nhất là điều kiện nhà ở. Trong năm 2026, từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh, địa phương được hỗ trợ kinh phí xây dựng 49 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, với mức 60 triệu đồng/căn. Đến nay, địa phương đã triển khai xây dựng và bàn giao 38 căn, 11 căn còn lại đang được hoàn tất để chuẩn bị triển khai xây dựng. Việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết có ý nghĩa rất thiết thực, giúp các hộ khó khăn có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, chăm lo cho gia đình và có thêm động lực vươn lên thoát nghèo”.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ nhà ở, để giúp người dân thoát nghèo bền vững, thời gian tới, địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, học nghề, tìm kiếm việc làm và phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, hạn chế nguy cơ tái nghèo.