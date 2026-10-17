Những cán bộ Mặt trận tích cực bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương

Gần 10 năm qua, bà Hoàng Thị Điền, nguyên Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thị Xuân, xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên đã kiên trì vận động 100% hộ gia đình ký cam kết thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trực tiếp tham gia hòa giải thành công 15/15 vụ, đạt tỷ lệ 100%. Bà đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, hiến trên 4.500 m² đất, đóng góp hơn 200 ngày công làm đường giao thông nông thôn và xây dựng nhà văn hóa thôn; vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" số tiền 5,6 triệu đồng và huy động 20 ngày công giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa nhà ở, phát triển sản xuất.

Bà Hoàng Thị Điền vận động, tuyên truyền người dân thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

"Tôi đã phối hợp với lực lượng Công an tuyên truyền cho bà con qua các buổi họp thôn và sinh hoạt đoàn thể về các phương thức thủ đoạn mới của tội phạm và các loại tội phạm, vận động bà con nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, từ đó bà con nâng cao hiểu biết, tránh những việc làm vi phạm pháp luật…", bà chia sẻ.

Còn ông Dương Quốc Oai, Trưởng ban Công tác Mặt trận xóm Vũ Chấn, xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong mọi hoạt động, thường xuyên phối hợp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, chấp hành luật trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo trên không gian mạng để nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa.

Là bộ đội nghỉ hưu, năm 2016, khi được Chi hội trưởng đến nhà vận động cùng làm chốt sơ cứu tai nạn giao thông (TNGT), ông nhất trí tham gia, tích cực giúp đỡ mọi người, có những vụ sơ cứu xong chuyển người bị nạn đi cấp cứu, ông chỉ kịp chụp lại biển số xe...

Ông Dương Quốc Oai (ngoài cùng, bên phải) phối hợp cùng các đoàn thể giải quyết các vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Với chức trách tổ trưởng tổ hòa giải ở cơ sở, ông Dương Quốc Oai đã phối hợp cùng các đoàn thể giải quyết 46 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; hòa giải thành công 3 vụ tranh chấp đất đai. Giai đoạn 2017- 2026, trên cương vị tình nguyện viên chữ thập đỏ, Chốt trưởng chốt sơ cứu TNGT xã Thượng Đình cũ, ông đã phối hợp cùng hội chữ thập đỏ các cấp tiến hành mở lớp tuyên truyền về chấp hành luật giao thông và tập huấn sơ cấp cứu TNGT và tai nạn thương tích cho các tình nguyện viên và nhân dân trên địa bàn; trực tiếp tham gia sơ cứu trên 20 vụ TNGT.

"Ông Dương Quốc Oai thường xuyên sâu sát với quần chúng, phối hợp tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân hiến đất, làm đường xây dựng nông thôn mới, rất sát sao với công tác đảm bảo ANTT, vì vậy tình hình ANTT tại thôn luôn ổn định, giữ vững", ông Dương Quốc Hùng, Bí thư chi bộ xóm Vũ Chấn, xã Điềm Thụy đánh giá.

Trên đây là hai trong rất nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình đã và đang phát huy hiệu quả tích cực tại địa bàn cơ sở. Mười năm qua, thực hiện Chương trình phối hợp giữa lực lượng Công an và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc(MTTQ), các cơ quan, đoàn thể đã tổ chức hàng chục nghìn buổi tuyên truyền với hàng trăm nghìn người tham gia; tổ chức các hoạt động thiện nguyện, thăm hỏi, tặng hàng nghìn suất quà với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng.

Ban Công tác Mặt trận thôn Khe Thỉ 2 hướng dẫn người dân thực hiện các tiện ích số.

Thôn Khe Thỉ 2, xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên, diện mạo nông thôn không ngừng đổi thay, trở thành miền quê đáng sống.

Xây dựng và duy trì hiệu quả 69 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ), với gần 4.000 tổ chức quần chúng, tiêu biểu như mô hình: “Tổ cựu chiến binh tự quản về ANTT”, “Gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội phụ nữ, “Câu lạc bộ pháp luật, xung kích tuyên truyền tội phạm và an toàn giao thông” của Đoàn Thanh niên, “Câu lạc bộ công nhân với pháp luật”... Thông qua phong trào toàn dân, lực lượng Công an tiếp nhận trên 80.000 tin, trong đó trên 57.000 tin có giá trị, góp phần điều tra, khám phá trên 19.200 vụ, việc; bắt, vận động đầu thú, thanh loại trên 800 đối tượng truy nã, thu hồi trên 3.200 khẩu súng các loại.

Đến thôn Khe Thỉ 2, xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên hiện nay, diện mạo nông thôn không ngừng đổi thay, trở thành miền quê đáng sống. Trong những khởi sắc đó, có sự đóng góp không nhỏ của Ban Công tác Mặt trận thôn Khe Thỉ 2, xã Thanh Thịnh, trong giai đoạn 2016-2026. Ban đã phối hợp tổ chức 20 cuộc tuyên truyền, thu hút trên 1.000 lượt người dân tham gia; duy trì hiệu quả mô hình "Bảo vệ ANTQ" tại khu dân cư. Ban đã trực tiếp tham gia 5 vụ hòa giải, đạt 100% số vụ việc hòa giải thành công; chủ trì, phối hợp tổ chức 10 Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ. Thôn liên tục 10 năm đạt danh hiệu "Khu dân cư văn hóa", khẳng định sự phát triển toàn diện về đời sống văn hóa, tinh thần, ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần đoàn kết của nhân dân.

Bà Phạm Thị Hồng Tươi, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban MTTQ xã Thanh Thịnh cho biết, phát huy vai trò là trung tâm tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân và đoàn viên, hội viên trong các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ các cấp phát động. Trong đó, là điểm sáng trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ… Khe Thỉ là thôn trên địa bàn không có ma túy, không tai, tệ nạn và có rất nhiều thành tích trong giai đoạn 2016 – 2026, Ủy ban MTTQ xã xây dựng là mô hình điểm trong công tác thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Họ là những cán bộ Mặt trận cơ sở, dù có cách thể hiện khác nhau về phương thức, cách làm, nhưng có điểm chung là thường xuyên bám sát cơ sở, đồng hành cùng lực lượng Công an, tích cực đóng góp trí tuệ, tâm huyết với công việc; động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tích cực phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; giữ gìn ANTT tại địa phương, góp phần phát huy, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc...