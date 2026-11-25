Những cán bộ công tác xã hội tận tụy với nghề | Người tốt quanh ta | 25/11/2026
40 năm qua, tại Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội ở xã Thụy An, huyện Ba Vì, vẫn có những con người lặng lẽ cống hiến, âm thầm chăm sóc và phục hồi năng cho người tâm thần. Dẫu biết là muôn trùng khó khăn nhưng bằng một trái tim đầy nhân ái và nhiệt huyết, những cán bộ và người lao động nơi đây vẫn luôn đau đáu với hành trình đi tìm hạnh phúc cho chính người tâm thần, tìm lại những hi vọng xanh cho họ giữa cuộc sống này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhung-can-bo-cong-tac-xa-hoi-tan-tuy-voi-nghe-nguoi-tot-quanh-ta-25-11-2026-246261125143350095.htm