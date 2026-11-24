Làm mới di sản từ những lời ca đậm hơi thở cuộc sống

3 giờ sáng, khi xóm làng còn chìm trong giấc ngủ, ánh đèn trên bàn làm việc của anh Nguyễn Long Thiên (SN 1972) - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Nghi Xuân lại bật sáng. Đó là khoảng thời gian quen thuộc suốt nhiều năm qua để người cán bộ văn hóa cơ sở miệt mài viết lời mới cho những câu ca trù, điệu ví, giặm quê hương.

Anh Nguyễn Long Thiên - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nghi Xuân.

Tốt nghiệp Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, sau đó học nâng cao tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, anh Thiên gắn bó với công tác văn hóa cơ sở từ năm 1995. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, là con trai Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Ban, nhưng phải đến năm 2023, khi sức khỏe của cha suy giảm, không thể tiếp tục sáng tác, anh mới chính thức chuyên tâm kế nghiệp.

Anh Thiên chia sẻ: “Nghi Xuân là vùng đất giàu trầm tích văn hóa, đặc biệt là nghệ thuật ca trù bác học. Thế nhưng, suốt một thời gian dài, các CLB chủ yếu chỉ hát những bài lời cổ mang nhiều từ Hán Việt, kén khán giả và ít gắn kết với hơi thở cuộc sống hiện đại. Nhu cầu có những tác phẩm mới để phục vụ nhiệm vụ chính trị, xây dựng NTM và trải nghiệm du lịch trở nên cấp thiết. Đó là động lực để tôi nghĩ đến việc làm thế nào để giữ gìn và phát huy di sản quê hương”.

Góc sáng tác của anh Nguyễn Long Thiên sau những giờ làm việc ở công sở.

Từ trăn trở ấy, anh tìm tòi cách viết lời mới trên nền làn điệu cổ, đưa những câu chuyện về quê hương, con người và đời sống đương đại vào tác phẩm. Đến nay, anh đã sáng tác khoảng 50 tác phẩm ca trù, hơn 100 tác phẩm dân ca ví, giặm cùng nhiều không gian diễn xướng đặc sắc. Các sáng tác được sử dụng trong sinh hoạt CLB, phục vụ du khách và biểu diễn tại những sự kiện văn hóa như lễ hội đền Chợ Củi, di tích Nguyễn Công Trứ.

Một tiết mục ca trù lời mới do anh Nguyễn Long Thiên viết lời được CLB ca trù Nguyễn Công Trứ biểu diễn tại khai mạc Lễ hội đền Chợ Củi 2026.

Nhờ lời ca gần gũi, dễ hiểu, các tác phẩm nhanh chóng được đón nhận, góp phần làm phong phú nội dung biểu diễn của các CLB. Tại Liên hoan Dân ca Ví, Giặm toàn tỉnh năm 2026, không gian diễn xướng “Nghiệp nghề câu ví nên duyên” do anh Nguyễn Long Thiên dàn dựng giúp CLB Dân ca Ví, Giặm xã Nghi Xuân đạt giải nhì (liên hoan không trao giải nhất chung cuộc).

Tiết mục không gian diễn xướng ví, giặm “Nghiệp nghề câu ví nên duyên” của CLB Dân ca Ví, Giặm xã Nghi Xuân tại Liên hoan Dân ca Ví, Giặm toàn tỉnh năm 2026.

Không chỉ sáng tác, anh Thiên còn trực tiếp dìu dắt CLB Ca trù Nghi Xuân với 12 thành viên, kết hợp giữa các nghệ nhân lớp trước và những ca nương trẻ như Thu Hà, Quỳnh Trâm. Mỗi tuần 2 buổi vào chiều thứ Ba và thứ Năm, CLB lại tổ chức sinh hoạt, biểu diễn phục vụ du khách tham quan di tích Nguyễn Công Trứ.

“Nếu không dành sự quan tâm, không có không gian diễn xướng và lực lượng kế cận, di sản sẽ rất dễ mai một trước sự lấn át của các dòng nhạc hiện đại. Bởi vậy, dù bận rộn công tác quản lý, tôi vẫn tranh thủ từng giờ nghỉ để viết, để kéo những người trẻ cùng tham gia, giữ cho tiếng phách, câu ví luôn ngân vang trên quê hương mình” - anh Thiên chia sẻ.

Người giữ lửa phong trào dân ca bằng nhiệt huyết

Ở miền biển phía nam Hà Tĩnh, Nghệ nhân dân gian Lê Quyết Diễn (SN 1976) - cán bộ Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Hoành Sơn là một trong những người có nhiều đóng góp cho phong trào dân ca ví, giặm. Hàng chục năm gắn bó với công tác văn hóa cơ sở, anh không chỉ sáng tác, dàn dựng mà còn trực tiếp tổ chức, duy trì hoạt động CLB, đưa những làn điệu truyền thống hiện diện trong sinh hoạt cộng đồng.

Anh Lê Quyết Diễn - Cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Hoành Sơn.

Sinh ra tại vùng biển xã Kỳ Lợi (cũ) trong một gia đình nông dân không có ai theo nghệ thuật, nhưng qua lời ru, câu ví của bà và mẹ, từ năm lên 10 tuổi, cậu bé Lê Quyết Diễn đã thuộc các làn điệu ví, giặm. Từng có quãng thời gian gác lại việc học để mưu sinh bằng nghề thợ may, nhưng tình yêu câu hát quê hương vẫn thôi thúc anh. Năm 2002, anh quyết tâm trở lại trường, học bổ túc THPT rồi thi đỗ Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hà Tĩnh (nay là Trường Cao đẳng Nguyễn Du), theo đuổi con đường hoạt động văn hóa chuyên nghiệp.

Anh Lê Quyết Diễn và bạn diễn trong tiết mục hoạt cảnh dân ca ví, giặm "Đường lên cổng trời" do anh sáng tác.

Từ năm 2006-2024, anh làm cán bộ văn hóa tại xã Kỳ Lợi; sau đó là viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thông thị xã Kỳ Anh; nay là cán bộ Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Hoành Sơn. Dù ở vị trí công tác nào, anh cũng gắn nhiệm vụ chuyên môn với việc duy trì, phát triển phong trào văn nghệ ở cơ sở.

Bên cạnh sáng tác lời mới, dàn dựng các tiết mục mang đậm hơi thở đời sống miền biển như “Trai phường buôn gặp gái đi mò”, “Đường lên cổng trời”, anh trực tiếp dẫn dắt CLB Dân ca Ví, Giặm xã Kỳ Lợi (thành lập năm 2015), cùng các thành viên tham gia và đạt nhiều giải thưởng tại các kỳ liên hoan cấp tỉnh, khu vực. Với năng lực nghệ thuật nổi bật, anh Lê Quyết Diễn là cộng tác viên tích cực của Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh.

Anh Lê Quyết Diễn hướng dẫn các thành viên CLB Dân ca Ví, Giặm phường Hoành Sơn tập luyện bài mới.

Anh từng tham gia biểu diễn và mang về 2 HCB tại Hội diễn Câu hò nối những dòng sông, Hội diễn Đàn và hát dân ca ba miền (năm 2019, 2021). Bên cạnh việc biểu diễn, anh còn nhiều lần được Trường Cao đẳng Nguyễn Du mời làm trợ giảng, góp phần truyền lửa và hướng dẫn cho các thế hệ học viên lớp dân ca.

Để di sản vang xa đến mọi miền, từ năm 2014, anh còn chủ động lập kênh YouTube cá nhân để quảng bá dân ca ví, giặm, đến nay đã có gần 100 video, thu hút hàng triệu lượt xem, kết nối đông đảo người yêu ví, giặm mọi miền.

Bên cạnh công việc của một viên chức văn hóa, anh Lê Quyết Diễn còn là một Youtuber tích cực sản xuất các video lan tỏa dân ca ví, giặm.

Anh Lê Quyết Diễn chia sẻ: “Với tôi, vai trò nghệ nhân và viên chức văn hóa là đôi cánh hỗ trợ nhau. Làm cán bộ văn hóa giúp tôi nắm bắt sát sao chủ trương, đời sống của bà con để đưa hơi thở thời sự vào từng lời ca mới, biến ví, giặm thành kênh tuyên truyền mềm mại mà hiệu quả. Ngược lại, khi đứng trên sân khấu với tư cách một nghệ nhân, tôi được sống trọn với đam mê của mình. Mỗi khi thấy người dân, nhất là các bạn trẻ, yêu thích và say sưa với từng làn điệu quê hương, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, mọi mệt nhọc đều tan biến”.

Mở rộng không gian lan tỏa di sản trên nền tảng số

Nếu anh Nguyễn Long Thiên chú trọng sáng tạo để làm mới lời ca, anh Lê Quyết Diễn gắn bảo tồn với hoạt động phong trào và trao truyền trong cộng đồng, thì anh Nguyễn Viết Bình (SN 1981) - Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND xã Tùng Lộc lại chọn cách mở rộng không gian tiếp cận di sản bằng công nghệ số.

Anh Nguyễn Viết Bình - Phó Chánh văn phòng HĐND - UBND xã Tùng Lộc.

Hơn một thập kỷ gắn bó với CLB Dân ca Ví, Giặm xã Tùng Lộc từ những ngày đầu thành lập, với vai trò Chủ nhiệm, anh Bình kiên trì truyền dạy từng làn điệu tứ hoa, giặm cổ, hướng dẫn thành viên cách nhả chữ, luyến láy. Cùng CLB tham gia các hoạt động biểu diễn, liên hoan, anh còn trực tiếp dàn dựng và biểu diễn tiết mục “Lời Bác lời của nước non”, góp phần đưa CLB giành giải nhì toàn đoàn tại Liên hoan Dân ca Ví, Giặm toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Anh Nguyễn Viết Bình tập luyện cùng CLB Dân ca Ví, Giặm xã Tùng Lộc sau những giờ làm việc công sở.

Tuy nhiên, trăn trở lớn hơn của anh là làm sao để ví, giặm không chỉ hiện diện trong các hội diễn hay sinh hoạt CLB mà có thể đến với đông đảo công chúng, nhất là giới trẻ. Từ góc làm việc nhỏ tại nhà, anh tự đầu tư hàng chục triệu đồng mua sắm thiết bị quay dựng, tổ chức livestream hát giao lưu trên các nền tảng mạng xã hội. Đến nay, 2 kênh Facebook của anh đã thu hút hơn 22 nghìn lượt theo dõi, kênh TikTok có hơn 2 nghìn người theo dõi; nhiều video đạt hơn 1 triệu lượt xem, kết nối khán giả trong nước và kiều bào xa quê. Những làn điệu ví, giặm nhờ đó có thêm một không gian hiện diện, vượt ra ngoài phạm vi địa lý của các CLB và sân khấu truyền thống.

Với sự miệt mài lan tỏa di sản trên không gian số

Anh Nguyễn Viết Bình đã xây dựng thành công các kênh Tiktok, Facebook có hàng chục nghìn lượt người theo dõi.

Anh Nguyễn Viết Bình bày tỏ: “Tôi luôn mong muốn dân ca ví, giặm không chỉ xuất hiện trong hội diễn hay bó hẹp trong hoạt động của CLB, mà phải hiện diện trong đời sống hằng ngày của giới trẻ. Mạng xã hội là cầu nối nhanh nhất để lan tỏa di sản quê hương. Khi mình hát bằng cả trái tim, bằng sự trân trọng chân thành nhất, người nghe dù ở bất kỳ đâu cũng sẽ cảm nhận được cái hay, cái đẹp của dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh - di sản đã được UNESCO vinh danh”.

Những cán bộ cơ sở như anh Nguyễn Long Thiên, Lê Quyết Diễn, Nguyễn Viết Bình cho thấy vai trò của người làm công tác văn hóa không chỉ dừng lại ở tham mưu, tổ chức các hoạt động phong trào, mà còn có thể trực tiếp sáng tạo, kết nối cộng đồng và mở ra những cách thức mới để di sản đến với công chúng. Chính sự chủ động ấy đang góp phần tạo thêm nguồn lực từ cơ sở, để ví, giặm, ca trù tiếp tục được trao truyền, lan tỏa và gìn giữ bản sắc văn hóa quê hương.