Những cải tiến mới trên HUAWEI WATCH GT 7 Series có thật sự đáng giá ?

Vậy thì với HUAWEI WATCH GT 7 Series, Huawei đã trang bị những gì? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu.

HUAWEI WATCH GT 7 Series sở hữu thiết kế mặt tròn quen thuộc

Đầu tiên là thiết kế dây đeo mới, tiện lợi hơn, ít bám bẩm hơn

Mình đã sử dụng qua rất nhiều các thế hệ HUAWEI WATCH GT khác nhau, từ thế hệ thứ 4, thứ 5, thứ 6 và giờ là HUAWEI WATCH GT 7 Series. Có thể nói điều mình ấn tượng đầu tiên khi cầm HUAWEI WATCH GT 7 phiên bản 41mm đó chính là thiết kế dây đeo mới.

Huawei trang bị cho dòng Watch GT 7 Series thiết kế dây đeo mới EasyCross Strap

Như mình đã từng chia sẻ, mình thích đeo đồng hồ và hầu hết trong số chúng đều là mặt tròn và dây da, thế nhưng thay vì giống như ở GT 5 và GT 6, lần này trên GT 7 Huawei vẫn giữ nguyên thiết kế mặt tròn, kiểu dáng tương tự, chỉ khác Huawei đã thay dây dệt tổng hợp bằng dây cao su mới với thiết kế thông minh hơn. Đây là kiểu thiết kế mới, giúp giấu đầu dây bên trong mà hãng gọi là thiết kế EasyCross Strap không chỉ mang đến sự mới lạ và gọn gàng, mà còn giúp ôm trọn cổ tay chắc chắn, ngay cả khi chạy trail, tập thể thao cường độ cao hay trong cả sinh hoạt thường ngày.

Sở dĩ mình nói mình ấn tượng với kiểu thiết kế dây đeo mới trên HUAWEI WATCH GT 7 Series này cũng còn bởi nó đã thân thiện hơn rất nhiều so với các bản dây cao su trước đây. Cảm giác trơn mượt, không rít, không đọng nước ngay cả khi tắm, đồng thời vẫn mang đến nét cá tính, thời trang và không hề sến súa hay rẻ tiền.

HUAWEI WATCH GT 7 41mm phiên bản tiêu chuẩn

Bản mình đang sử dụng là HUAWEI WATCH GT 7 41mm bản tiêu chuẩn với dây cao su màu hồng. Ở phiên bản này, người dùng có thêm 2 lựa chọn màu dây khác nữa đó là màu trắng dây da và màu xanh dây cao su. Đây là phiên bản được rất nhiều bạn nữ yêu thích, tất nhiên, các bạn nam có cổ tay nhỏ cũng có thể bon chen mà không sợ bị quá yểu điệu.

Cùng với phiên bản tiêu chuẩn 41mm, Huawei cũng mang đến 2 phiên bản khác là phiên bản HUAWEI WATCH GT 7 46mm và phiên bản HUAWEI WATCH GT 7 Pro với kích thước mặt đồng hồ lớn 46mm cùng dây đeo cao su tổng hợp

Bản HUAWEI WATCH GT 7 41mm còn có thêm lựa chọn mặt gốm và dây da

Cùng với phiên bản tiêu chuẩn 41mm, Huawei cũng mang đến 2 phiên bản khác là phiên bản HUAWEI WATCH GT 7 46mm và phiên bản HUAWEI WATCH GT 7 Pro với kích thước mặt đồng hồ lớn 46mm cùng dây đeo cao su tổng hợp. Điểm mới cho người dùng lựa chọn phiên bản 46mm đó là sắc màu dây đeo năm nay đã đa dạng hơn rất nhiều, từ màu đơn cho đến các màu pha trộn cực kỳ nam tính.

Nhưng có lẽ cải tiến lớn nhất trên HUAWEI WATCH GT 7 Series đó chính là các tính năng theo dõi sức khỏe

Thứ 2 là những cải tiến mới trong việc theo dõi sức khỏe

Là thế hệ đồng hồ thông minh mới, được Huawei đặc biệt chú trọng đến các tính năng quản lý sức khỏe nâng cao, kết hợp khả năng hỗ trợ thể thao ngoài trời chuyên sâu.

Huawei đã nâng cấp tính năng Health Insights (Thông Tin Chuyên Sâu Về Sức Khỏe)

Cụ thể ở HUAWEI WATCH GT 7 Series, Huawei đã nâng cấp tính năng Health Insights (Thông Tin Chuyên Sâu Về Sức Khỏe). Đây là những thông tin tổng hợp dữ liệu về giấc ngủ, quá trình phục hồi và mức độ hoạt động thành những thông tin hữu ích. Trong đó, chỉ Số Trạng Thái Sẵn Sàng (Physical Readiness Score) được tổng hợp từ các dữ liệu như chất lượng giấc ngủ, biến thiên nhịp tim (HRV), trạng thái cảm xúc và lượng calo vận động, sau đó phân loại khả năng phục hồi theo năm cấp độ. Tính năng này giúp hỗ trợ người dùng nắm bắt trạng thái cơ thể mỗi sáng thức dậy, từ đó chủ động điều chỉnh cường độ tập luyện và lịch trình trong ngày.

Việc theo dõi giấc ngủ chuyên sâu thì gần như đã là tính năng phổ biến trên tất cả các thiết bị đeo hiện có trên thị trường, tuy nhiên từ các dữ kiện đã đo được, đồng hồ có thể đưa ra ngay cả chỉ số để bạn có thể nắm bắt được cơ bản các chỉ số sức khỏe ngay sau mỗi sáng thức dậy thì là một trong những điểm mới chỉ có trên GT 7 Series.

Với HUAWEI WATCH GT 7 Series, người dùng có thể lựa chọn một lối sống lành mạnh hơn

Cũng trên HUAWEI WATCH GT 7 Series, người dùng còn được trải nghiệm Nghiên Cứu Nguy Cơ Tiểu Đường, giúp đánh giá nguy cơ tiểu đường thông qua việc theo dõi các chỉ số sức khỏe trong thời gian từ 3 đến 14 ngày. Trước đây, tính năng đo huyết áp hay theo dõi nguy cơ tiểu đường chỉ xuất hiện trên dòng HUAWEI WATCH D Series hay WATCH FIT 5 Series và nay đã được trang bị trên dòng HUAWEI WATCH GT 7 Series.

Riêng với dòng HUAWEI WATCH GT 7 Pro, Huawei còn bổ sung thêm tính năng Nghiên Cứu Về Bệnh Động Mạch Vành. Đây là tính năng giúp người dùng có thể nhận bản đánh giá nguy cơ tim mạch được cá nhân hóa cùng các khuyến nghị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tim mạch sau khi đeo đồng hồ liên tục 3 – 4 ngày. Tiếc là mình chưa có cơ hội trải nghiệm dòng GT 7 Pro nên cũng chưa thể đưa ra bất cứ đánh giá nào.

Ngoài ra, trên HUAWEI WATCH GT 7 Series vẫn được trang bị các tính năng theo dõi sức khỏe rất thiết thực khác, được kế thừa từ các thế hệ tiền nhiệm như Tính năng phân tích Điện Tâm Đồ ECG (chỉ có trên phiên bản Pro). Tính năng này sẽ nhắc bạn thực hiện đo Điện Tâm Đồ 30 phút sau khi tập luyện. Chỉ đơn giản bằng cách chạm vào điện cực ở phím ECG trong 30 giây để tạo báo cáo ECG trên đồng hồ.

Hay khả năng phân tích Rối Loạn Nhịp Tim Qua Sóng Mạch sẽ giúp bạn luôn chủ động theo dõi sức khỏe tim mạch của bản thân nhờ vào các cảnh báo kịp thời về nguy cơ rung nhĩ (A-fib) và suy tim sớm tiềm ẩn, nhờ vào sự hỗ trợ của cảm biến PPG.

HUAWEI WATCH là một trong những thiết bị theo dõi giấc ngủ chuyên sâu rất đáng giá

Cùng với đó là các tính năng theo dõi chỉ số HRV hay giấc ngủ chuyên sâu và sức khỏe cảm giác, dự đoán chu kỳ kinh nguyệt phụ nữ... Tất cả đều giúp người dùng dễ dàng thấy được các dấu hiệu sức khỏe, để có thể chủ động hơn trong mọi tình huống.

Với các môn thể thao ngoài trời, HUAWEI WATCH GT 7 Series mang đến các môn thể thao đạp xe và trượt tuyết hoàn toàn mới. Với bộ môn đạp xe, sản phẩm hỗ trợ lên kế hoạch chinh phục cung đường dốc; cảnh báo địa hình theo thời gian thực; cảnh báo khúc cua gấp và phân tích về tập luyện tích hợp AI.

Cùng các tính năng tập luyện ngoài trời

Trên phiên bản cao cấp HUAWEI WATCH GT 7 Pro, người dùng còn có thêm chế độ chạy bộ địa hình với thông tin chi tiết về độ cao theo thời gian thực, cảnh báo thông minh về thời gian và khoảng cách còn lại, cùng các dữ liệu về nhịp tim, tốc độ và độ dốc. Tính năng điều hướng theo từng chặng cũng giúp người dùng theo dõi lộ trình và chủ động nắm bắt địa hình phía trước trong suốt hành trình.

Bộ môn trượt tuyết mới được trang bị trên dòng HUAWEI WATCH GT 7 Series

Bên cạnh đó bộ môn Golf với cáctính năng hiển thị khoảng cách thực tế (plays-like distance). Xem trước khoảng cách đã được điều chỉnh theo độ dốc trước khi tung cú swing, sau đó kiểm tra khoảng cách chính xác sau cú đánh để tinh chỉnh chiến thuật. Từ đó người đeo có thể tùy chỉnh vị trí cờ giúp xác định mục tiêu trên khu vực vị trí lỗ (green) với độ chính xác tuyệt đối. Và vẫn còn nhiều chế độ luyện tập với những chỉ số chuyên sâu khác nếu có cơ hội mình sẽ trải nghiệm thêm.

Tiếp tục là dòng smartwatch có thời lượng pin vượt trội

Dù không còn là tính năng được Huawei nhắc đến quá nhiều sở dòng sản phẩm mới lần này nhưng những ai đã và đang sử dụng các thiết bị đeo của Huawei đều biết, thời lượng pin của sản phẩm cực kỳ ấn tượng.

Huawei tiếp tục sử dụng công nghệ pin high-silicon, cho thời lượng sử dụng tối đa lên đến 21 ngày ở phiên bản Pro và 14 ngày ở phiên bản tiêu chuẩn. Nếu bật AOD thì thời gian sử dụng sẽ giảm còn 12 ngày trên bản Pro và 7 ngày trên bản tiêu chuẩn.

Đây là thành quả của viên pin công nghệ cấu trúc xếp chồng với hàm lượng silicon cao cùng công nghệ sạc nhanh không dây HUAWEI SuperCharge giúp thiết bị tái nạp năng lượng một cách nhanh chóng.

HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức mở bán từ đầu tháng 10

HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức mở bán từ đầu tháng 10 với quà tặng là HUAWEI FreeBuds SE 2 trị giá 599.000 đồng cùng 3 tháng trải nghiệm HUAWEI Health+ trị giá 159.000 đồng cho những khách hàng đầu tiên. Người dùng cũng có thể đăng ký một tháng gói VIP Mặt Đồng Hồ với giá chỉ 1.000 đồng.

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