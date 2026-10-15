Những cái tên thống trị thị trường xe điện Việt

Thị trường xe điện Việt đang bước vào giai đoạn bùng nổ trong 1-2 năm gần đây khi ghi nhận cuộc đổ bộ của hàng loạt cái tên mới với đa dạng quốc tịch. Ở mỗi phân khúc, một số mẫu ôtô điện đã tìm được cho mình vị thế nhất định.

VinFast VF 3

Phân khúc xe điện cỡ nhỏ đang là địa bàn của VinFast VF 3. Với giá bán khoảng 285 triệu đồng chưa bao gồm khuyến mại, VF 3 đã nhanh chóng thống trị nhóm xe cỡ nhỏ, giành gần như toàn bộ tệp khách hàng chính của các cái tên cùng tầm giá như Wuling MiniEV từ TMT Motors, hay Bestune Xiaoma.

Sự có mặt của VF 3 cũng gián tiếp khiến phân khúc xe xăng hạng A thu hẹp nhanh chóng.

VinFast VF 3 là mẫu xe bán chạy nhất nhóm ôtô cỡ nhỏ thuần điện. Ảnh: Phương Lâm.

Với thiết kế nhỏ nhắn cùng động cơ thuần điện, giá bán dễ tiếp cận, không ngạc nhiên khi VF 3 ghi nhận doanh số lớn, vượt mốc 42.200 chiếc sau 9 tháng năm nay.

Đây cũng trở thành lựa chọn quen thuộc của tệp khách hàng trẻ ở đô thị, những người với mức ngân sách vừa đủ mong muốn sở hữu một chiếc xe 4 bánh đầu tay.

VinFast VF 5

Là một trong những mẫu SUV cỡ A thuần điện đầu tiên trên thị trường, VF 5 ban đầu hướng đến nhóm khách hàng gia đình trẻ, những người lần đầu mua xe. Sau đó, VinFast mở bán thêm biến thể Herio Green, bản dành cho tài xế kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách.

VinFast VF 5 bán tốt nhất nhóm SUV hạng A thuần điện. Ảnh: Duy Hiệu.

Với đa dạng phiên bản dành cho mọi nhu cầu của người dùng, không ngạc nhiên khi VF 5 trở thành mẫu xe điện ghi nhận doanh số tốt nhất trong phân khúc, vượt qua loạt đối thủ như Geely EX2 hay BYD Atto 2... Đối với xe xăng, VF 5 khiến nhóm sedan hạng B gặp khó, vừa do xu hướng SUV thay thế xe gầm thấp, vừa bởi chi phí sử dụng thấp hơn của xe điện khiến nhóm xe dịch vụ nhanh chóng chuyển đổi.

Tính đến hết tháng 9, hãng bán tổng khoảng 30.420 chiếc VF 5 và Herio Green.

VinFast Limo Green - MPV 7

Mẫu MPV 7 chỗ thuần điện đầu tay của VinFast nhanh chóng trở thành lựa chọn của nhiều tài xế taxi dịch vụ trong giai đoạn 2025-2026.

Xe được bán với giá niêm yết 699 triệu đồng chưa bao gồm khuyến mại, Limo Green nhanh chóng ghi nhận doanh số tốt. Trong cùng phân khúc, mẫu MPV điện của VinFast cũng vượt qua loạt đối thủ như BYD M6 hay GAC M6.

Limo Green ghi nhận doanh số vượt mốc 40.000 chiếc chỉ sau 9 tháng. Ảnh: Sơn Phạm.

Với tổng lượng xe bán ra sau 9 tháng đạt 40.018 chiếc, MPV 7 và biến thể Limo Green nhanh chóng dẫn đầu phân khúc MPV 7 chỗ chạy điện, thậm chí vượt qua các đối thủ động cơ đốt trong cùng tầm giá.

VinFast VF 8

Ở phân khúc SUV cỡ D, VinFast VF 8 khẳng định vị thế đại diện trụ cột của thương hiệu xe điện Việt Nam ở nhóm xe tiệm cận hạng sang.

Mẫu SUV điện ghi nhận sức bán ổn định nhờ sự kết hợp giữa hiệu suất vận hành mạnh mẽ, không gian khoang cabin rộng rãi và hệ thống trang bị an toàn hiện đại.

Sự hiện diện của VF 8 trên hệ thống taxi công nghệ cùng các chính sách ưu đãi tài chính và chính sách sạc pin từ hãng đã giúp mẫu xe duy trì sức hút với cả khách hàng cá nhân lẫn các đơn vị kinh doanh vận tải.

VinFast VF 8 vừa được giới thiệu bản nâng cấp với giá từ 899 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh.

Chỉ trong tháng 9, VinFast bán được khoảng 1.494 chiếc VF 8 thuần điện, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu phân khúc SUV cỡ D thuần điện và tạo áp lực lớn lên các đối thủ chạy động cơ đốt trong truyền thống.

Sự bứt phá doanh số từ dòng xe nhỏ gọn VF 3 đến các mẫu SUV và MPV chiến lược cho thấy mức độ phủ rộng của xe điện VinFast trên mọi phân khúc.

Khi hạ tầng trạm sạc tiếp tục được mở rộng cùng chính sách ưu đãi chi phí vận hành được duy trì, dải sản phẩm xe điện hứa hẹn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong giai đoạn nước rút cuối năm.