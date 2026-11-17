Thở là hoạt động tự nhiên, liên tục, đóng vai trò quan trọng đối với chức năng tế bào và quá trình tạo năng lượng. Tuy nhiên, một số kiểu thở không phù hợp nếu kéo dài gây khó chịu, tác động xấu đến hệ hô hấp.

Thở bằng miệng

Không khí đi qua mũi được lọc, làm ấm và làm ẩm trước khi xuống phổi. Trong khi đó, thở bằng miệng thường xuyên, nhất là lúc ngủ, có thể gây khô niêm mạc miệng, họng, ảnh hưởng sức khỏe răng miệng, chất lượng giấc ngủ.

Thở nông

Khi thở nông, thể tích không khí đưa vào phổi thấp hơn bình thường, cơ hoành không phát huy đầy đủ vai trò. Thở nông kéo dài khiến quá trình thông khí kém hiệu quả, gây mệt mỏi, khó tập trung, làm tăng cảm giác căng thẳng.

Người có thói quen này có thể tập thở bằng cơ hoành: hít vào chậm qua mũi để bụng phồng nhẹ, sau đó từ từ thở ra để bụng xẹp xuống.

Hít thở bằng mũi giúp điều hòa nhịp thở, giảm căng thẳng.

Thở chủ yếu bằng ngực

Kiểu thở này thường khiến lồng ngực trên nâng lên rõ trong khi chuyển động của vùng ngực dưới, bụng hạn chế. Nếu diễn ra thường xuyên, các cơ hô hấp ở cổ, vai và ngực phải hoạt động nhiều hơn, dễ gây căng cơ, đau đầu hoặc cảm giác nặng ngực.

Tập thở cơ hoành và điều chỉnh tư thế có thể giúp giảm sử dụng các cơ hô hấp phụ.

Thở quá mức

Thở quá mức là hiện tượng thở quá nhanh và sâu, dẫn đến mất cân bằng oxy và carbon dioxide trong máu.

Ban đầu, đây thường là phản ứng của cơ thể trước stress. Tuy nhiên, nếu lặp lại thường xuyên, nó có thể trở thành thói quen không tốt.

Nín thở

Nhiều người vô thức nín thở khi tập trung làm việc, căng thẳng hoặc thực hiện một động tác gắng sức. Trong thời gian nín thở, cơ thể vẫn tiếp tục tiêu thụ O2, tạo ra CO₂. Việc giữ hơi lâu làm nồng độ CO2 trong máu tăng dần, có thể gây chóng mặt, đau đầu và tăng cảm giác căng thẳng.

Nín thở quá lâu còn có thể khiến nhịp tim và huyết áp thay đổi. Do đó, mỗi người nên duy trì nhịp thở đều, tránh cố giữ hơi vượt quá khả năng của cơ thể.

Các bác sĩ khuyến cáo, mỗi người nên ưu tiên thở bằng mũi, tập thở bằng bụng, duy trì vận động, thư giãn. Khi tập thở, nên hít vào chậm qua mũi để bụng phồng lên, sau đó mím môi và thở ra từ từ.