Những cách làm hay về chuyển đổi số phục vụ người dân

Chiều muộn, mưa lất phất, những người dân vui vẻ chờ đợi cán bộ, công chức Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hải Lăng giải quyết lần lượt hồ sơ. Niềm vui của người dân khi được giải đáp thắc mắc, hay làm xong thủ tục lan sang chúng tôi. Một xã còn nghèo, nhưng phục vụ hành chính công và chuyển đổi số có lẽ thuộc tốp đầu của các địa phương khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hải Lăng là đơn vị đi đầu về chuyển đổi số phục vụ người dân.

Xã Hải Lăng được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Hải Phú, Hải Thượng và Hải Lâm, tỉnh Quảng Trị. Xã có diện tích tự nhiên 116,89 km², gồm 9 thôn, với 4.062 hộ và 16.589 nhân khẩu. Hải Lăng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, hiếu học, nghĩa tình; được hình thành từ ba xã anh hùng cách mạng.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Hải Lăng đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, ổn định hoạt động quản lý nhà nước, duy trì các dịch vụ công thiết yếu và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong điều kiện còn gặp khó khăn về nguồn lực đầu tư, kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất và yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ ở cấp xã, Hải Lăng xác định phát triển kinh tế phải gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở.

Bảng niêm yết bộ thủ tục hành chính bằng mã QR ở Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hải Lăng.

Ngay từ ban đầu, xã Hải Lăng xác định cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng chính quyền công khai, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trung tâm phục vụ hành chính công xã đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện công khai thủ tục hành chính bằng bảng niêm yết và mã QR; đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử, số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến; triển khai thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính và mô hình dịch vụ công lưu động, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhất là người cao tuổi, người yếu thế và người gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ số.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hải Lăng luôn vui vẻ, tận tình phục vụ người dân trên địa bàn.

Anh Nguyễn Đình Hoàn, một người dân trên địa bàn sau khi giải quyết xong thủ tục hành chính vui vẻ nói: “Rút ngắn khoảng cách giữa cán bộ và người dân là điều tui cảm thấy vui nhất. Cán bộ nghe dân nói, dân nghe cán bộ giải thích khi chưa hiểu. Thủ tục, hồ sơ, giấy tờ thiếu cái gì cán bộ nhẹ nhàng giải thích, bổ sung, chúng tôi tôn trọng và quý mến cán bộ. Xã tôi chắc chắn ngày một phát triển…”.

Cán bộ lãnh đạo xã Hải Lăng trao đổi công việc với lãnh đạo sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị về phát triển văn hoá, du lịch tại địa phương.

Từ vùng đất khó khăn, Hải Lăng đang vươn lên từng ngày, cuộc sống người dân ngày một đổi thay. Hiện xã có 79 doanh nghiệp, 8 hợp tác xã, 7 tổ hợp tác và 1 quỹ tín dụng nhân dân, góp phần hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm và phát triển kinh tế hộ gia đình cho hàng ngàn hộ dân. Những sản phẩm OCOP của địa phương đang ngày một khẳng định chỗ đứng trên thị trường như: Bánh tét mặt trăng, cam K4 và cam Quảng Lâm…

Ông Phạm Rừng Thông - Phó Chủ tịch UBND xã Hải Lăng cho biết; cập nhật số liệu từ ngày 1/1 đến ngày 08/10/2026, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hải Lăng đã tiếp nhận 4.500 hồ sơ, trong đó có 4.434 hồ sơ trực tuyến, chiếm 98,77%; đã giải quyết 4.367 hồ sơ, đạt 97,04% tổng số hồ sơ tiếp nhận. Trong số hồ sơ đã giải quyết, có 4.316 hồ sơ trước hạn, 51 hồ sơ đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn; 100% hồ sơ được số hóa đầu vào. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt trên 95%, tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt trên 98%.

Những kết quả trên của chính quyền xã Hải Lăng đã góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, giảm thời gian và chi phí đi lại cho người dân, từng bước nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền cơ sở gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.