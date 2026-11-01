Những cách làm hay để bảo đảm an toàn

Tại ngày hội “Coteccons Day” do Công ty CP Xây dựng Coteccons (phường Gia Định, TPHCM) tổ chức, anh Lê Văn Nghĩa, công nhân xây dựng, bất ngờ được mời lên nhận túi gạo vì giữ vững thành tích an toàn lao động. Anh Nghĩa và nhiều công nhân vui mừng đón nhận món quà thiết thực này.

Công ty CP Xây dựng Coteccons tặng quà cho công nhân giữ an toàn lao động trong quá trình làm việc. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Coteccons, nhấn mạnh, môi trường làm việc chỉ thực sự an toàn khi người lao động (NLĐ) tự giác tuân thủ quy định ngay cả khi không có ai giám sát. Thay vì nhắc nhở nặng lời hay xử phạt, công ty khuyến khích, ghi nhận để NLĐ tự giác hình thành thói quen làm việc an toàn. Từ đó, ý tưởng trao tặng 10.000kg gạo như 10.000 lời cảm ơn đến những NLĐ tuân thủ quy định an toàn ra đời. Hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 22 năm thành lập công ty.

Từ tháng 6-2025 đến tháng 6-2026, Coteccons ghi nhận 68,1 triệu giờ làm việc an toàn tại 89 dự án. An toàn là một trong 4 giá trị cốt lõi doanh nghiệp (DN) chú trọng khi triển khai dự án, bên cạnh chất lượng, tiến độ và kiểm soát tài chính. Công ty xây dựng chính sách an toàn riêng, kết hợp các tiêu chuẩn, giải pháp tiên tiến của ngành với văn hóa DN.

Mới đây, Công ty TNHH Samsung Electronics HCMC CE Complex (Khu công nghệ cao TPHCM) đã phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TPHCM tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp thành phố ngay tại khuôn viên nhà máy. Hơn 400 NLĐ từ đội PCCC công ty cùng lực lượng chiến sĩ chuyên nghiệp phối hợp tác chiến nhịp nhàng, xử lý tình huống giả định phức tạp…

Để bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho NLĐ, Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) sớm thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động gồm 10 thành viên và mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại các tổ sản xuất với 58 thành viên. Đội ngũ này có trách nhiệm bảo đảm công tác an toàn, vệ sinh lao động kịp thời, liên tục; lắng nghe, giải quyết kiến nghị của NLĐ về điều kiện làm việc và các yếu tố nguy hiểm, có thể gây hại tại nơi sản xuất. Nhằm khuyến khích an toàn vệ sinh viên thực hiện tốt nhiệm vụ, công đoàn hỗ trợ thêm mỗi người từ 200.000 - 400.000 đồng/tháng.

Hàng ngày, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tổng hợp ý kiến NLĐ và an toàn vệ sinh viên, đề xuất ban giám đốc biện pháp khắc phục nguy cơ, sự cố. Đội ngũ còn thường xuyên giám sát, nhắc nhở, phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn; tham gia đào tạo, hướng dẫn NLĐ thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động. Tại công ty, các khu vực nguy hiểm đều được đặt biển cảnh báo. Mỗi xưởng có quy định an toàn phù hợp đặc thù sản xuất; máy móc, thiết bị được dán hướng dẫn vận hành an toàn ở nơi dễ thấy. NLĐ phải qua đào tạo trước khi vận hành máy. Bên cạnh đó, bộ phận y tế gồm 5 người ứng trực 24/24 giờ. Ngoài khám sức khỏe định kỳ, công ty còn phối hợp Phân viện Khoa học an toàn, vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Nam tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho NLĐ.