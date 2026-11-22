Gìn giữ âm nhạc dân gian bằng sức trẻ

Điểm thú vị tại vòng Sơ khảo 2 Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 là sự xuất hiện của những thí sinh không ngại thể hiện bản sắc riêng. Có người lựa chọn góp phần làm mới âm nhạc dân gian bằng cách nhập tâm vào những thân phận giàu bi kịch; có người mang đến sáng tác cá nhân với hơi thở R&B, Blue hiện đại; cũng có những giọng ca trẻ vượt quãng đường dài để tìm kiếm cơ hội học hỏi và thử sức ở một sân chơi chuyên nghiệp.

Thí sinh Bùi Thị Ngọc Hải. Ảnh: Phạm Hùng

Trong số đó, Bùi Thị Ngọc Hải, sinh viên năm nhất chuyên ngành Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, gây chú ý với lựa chọn ca khúc “Chờ chàng” của tác giả Trần Khánh Ly. Không đi theo hướng an toàn, nữ thí sinh đến từ Phù Cừ (Hưng Yên) lựa chọn hóa thân vào nhân vật Xúy Vân, tái hiện nỗi đau và bi kịch của người phụ nữ lầm lỡ vì quá tin vào tình yêu. Qua cách thể hiện, Hải muốn truyền tải câu chuyện tình yêu đến người nghe, đồng thời góp phần gìn giữ và làm mới những giá trị âm nhạc dân gian truyền thống.

Theo Ngọc Hải, với dòng nhạc dân gian đương đại, cảm xúc là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Người hát không chỉ cần xử lý tốt kỹ thuật mà còn phải hiểu thông điệp, giá trị của tác phẩm để thực sự nhập tâm vào nhân vật. Đã theo học âm nhạc từ năm lớp 4, từng thử sức với nhiều dòng nhạc khác nhau, Hải dần nhận ra dân gian đương đại là con đường phù hợp nhất với mình. Yêu thích giọng hát của NSND Thanh Lam và nghệ sĩ Quách Mai Thy, cô mong muốn học hỏi những người đi trước nhưng không rập khuôn, mà tìm kiếm màu sắc riêng trong cách biểu diễn.

Sự tự tin của nữ thí sinh còn được bồi đắp từ những kết quả bước đầu trong quá trình học tập. Trước khi đến với Tiếng hát Hà Nội, Hải đã giành giải Quán quân Tài năng trẻ 2026 do Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội tổ chức. Dẫu vậy, cô thừa nhận từng chưa đủ tự tin để đăng ký tham gia các cuộc thi. Bởi thế, việc có mặt tại vòng Sơ khảo 2 lần này không chỉ là cơ hội thử sức mà còn là dấu mốc để Hải vượt qua giới hạn của bản thân.

Mang sáng tác riêng đến gần khán giả

Nếu Ngọc Hải tìm thấy bản sắc trong âm nhạc dân gian thì Nguyễn Anh Tuấn (nghệ danh T-Jee Alright) lại lựa chọn một hướng đi trẻ trung, hiện đại.

Thí sinh Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: Huy Khánh

Là sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, từng có 5 năm học tập tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và 7 năm tự tìm tòi sáng tác, Tuấn mang đến cuộc thi những ca khúc do chính mình viết. Đáng chú ý, sau khi biết mình lọt vào vòng Sơ khảo 2, anh tiếp tục chuẩn bị ca khúc Bước Đến Thật Chậm, kết hợp chất liệu R&B với sắc thái Blue.

Từ một trải nghiệm tình cảm của bản thân, Tuấn kể câu chuyện về chàng trai không thể vội vàng tiến tới với người mình yêu mà phải chậm rãi bày tỏ tình cảm, từng bước thể hiện những rung động chân thành. Cách lựa chọn đề tài gần gũi cùng việc đưa trải nghiệm cá nhân vào sáng tác giúp ca khúc mang màu sắc riêng, đồng thời cho thấy mong muốn kể câu chuyện của chính mình bằng âm nhạc.

Anh Tuấn cho biết: “Tiếng hát Hà Nội là cơ hội để thử thách bản thân trong môi trường chuyên nghiệp, nơi mình có thể giới thiệu những sáng tác cá nhân tới ban giám khảo và khán giả”. Dù nhận thấy cuộc thi có nhiều thí sinh mạnh, nam sinh vẫn giữ tinh thần lạc quan, tự tin vào sức trẻ và khả năng sáng tạo.

Tìm kiếm cơ hội khẳng định bản thân

Một màu sắc khác được thể hiện qua Hồ Huy Thông, hiện theo học tại Học viện Âm nhạc Huế. Sinh ra ở Hà Tĩnh, lớn lên tại Đắk Lắk và hiện học tập ở Huế, hành trình của Thông gắn với nhiều vùng đất khác nhau. Dù đã theo dõi Tiếng hát Hà Nội từ những mùa trước, năm 2026 mới là lần đầu tiên anh quyết định tham gia. Để có mặt tại cuộc thi, nam thí sinh phải vượt quãng đường xa, gần như không có thời gian nghỉ ngơi khi vừa đặt chân tới Hà Nội đã di chuyển thẳng đến địa điểm dự thi.

Thí sinh Hồ Huy Thông. Ảnh: PV

Điều đáng chú ý là Huy Thông không đặt nặng chuyện giải thưởng mà xem cuộc thi như một cơ hội cọ xát, hoàn thiện bản thân. Anh từng giành giải Nhì tại Crescendo International Music Festival and Competition 2025. Thành tích này là một dấu mốc đáng khích lệ trong hành trình theo đuổi âm nhạc, nhưng không khiến chàng trai trẻ ngừng tìm kiếm những thử thách mới. Đến với Tiếng hát Hà Nội, Thông mong muốn nhận được những góp ý thẳng thắn từ ban giám khảo, giao lưu với các tài năng trẻ và tích lũy thêm kinh nghiệm trong môi trường chuyên nghiệp.

Ba thí sinh, ba hành trình và ba cách thể hiện cá tính nghệ thuật khác nhau. Nếu Ngọc Hải muốn đưa âm nhạc dân gian đến gần hơn với công chúng bằng cảm xúc và sự sáng tạo, Anh Tuấn tìm kiếm dấu ấn qua những sáng tác mang hơi thở đương đại, thì Huy Thông lại thể hiện tinh thần cầu thị của một người trẻ không ngừng học hỏi, sẵn sàng vượt qua khoảng cách địa lý để theo đuổi đam mê.

Chính sự đa dạng ấy góp phần tạo nên sức hút của Tiếng hát Hà Nội 2026. Cuộc thi không chỉ là nơi tìm kiếm những giọng ca có triển vọng mà còn mở ra không gian để các thí sinh thể hiện cá tính và những câu chuyện riêng trên hành trình nghệ thuật. Những sắc màu khác biệt ấy đang góp phần làm nên một sân chơi âm nhạc trẻ trung, giàu sức sống, nơi mỗi thí sinh đều có cơ hội cất lên tiếng hát và kể câu chuyện của riêng mình.