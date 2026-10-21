Những buổi tập 'điên rồ' của Conte có thể phản tác dụng tại MU

Ashley Young đánh giá Conte không hợp với MU.

Từng làm việc cùng Conte tại Inter Milan và giành chức vô địch Serie A, Young không tin vào viễn cảnh người thầy cũ sẽ giúp MU vực dậy sau chuỗi trận bết bát từ đầu mùa. Chia sẻ trên chương trình The Overlap Daily, Young cảnh báo những yêu cầu khắt khe về thể lực của chiến lược gia người Italy có thể khiến phòng thay đồ MU bất mãn.

"Nếu cầu thủ MU đã không chịu chạy mà Conte còn đến dẫn dắt, tôi nghĩ đó sẽ là một thảm họa", Young nhận định.

Lời cảnh báo này xuất phát từ thực trạng MU thường xuyên bị chỉ trích vì cường độ hoạt động trên sân. Những thống kê di chuyển trong trận đấu thiếu thuyết phục khiến "Quỷ đỏ" dễ bị đối thủ khai thác, đồng thời làm dấy lên tranh luận về tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Cựu đội trưởng Gary Neville từng gay gắt mô tả màn trình diễn của đội bóng là "một sự ô nhục".

"Tôi từng nói chuyện với nhiều cầu thủ Tottenham. Trước khi chuyển đến Inter Milan, tôi cũng hỏi các cầu thủ Chelsea rằng: ‘Conte là người như thế nào?’. Họ trả lời: ‘Anh sẽ phải chạy rất nhiều và đạt thể trạng tốt hơn’. Nhưng bạn biết đấy, tôi nghĩ chính điều đó đã giúp tôi kéo dài sự nghiệp thi đấu của mình, dù cường độ tập luyện thực sự điên rồ", Young chia sẻ thêm.

MU khởi đầu thất vọng ở mùa giải mới. Ảnh: Reuters.

Theo Young, Conte nổi tiếng với những buổi tập nặng, các bài đấu đối kháng 11 đấu 11 kéo dài và những cuộc họp chiến thuật tiêu tốn nhiều thời gian. Tại một số thời điểm, các cuộc họp sau thất bại có thể kéo dài ba đến bốn giờ, khiến cầu thủ lẫn ban lãnh đạo cảm thấy mệt mỏi.

"Tôi nghĩ đây là một trong những lý do khiến Conte không gắn bó lâu dài với các đội bóng", Young chia sẻ thêm, "Ông ấy không chỉ thử thách các cầu thủ về mặt tinh thần mà còn gây sức ép lên ban lãnh đạo và giới chủ. Tôi nghĩ điều đó khiến mọi người dần cảm thấy khó chịu với ông ấy".

Conte đang thất nghiệp sau khi chia tay Napoli vào cuối mùa giải trước. Trong cuộc phỏng vấn với The Athletic hồi đầu tháng, Conte cũng công khai mong muốn dẫn dắt một CLB giàu truyền thống nhưng đang đánh mất vị thế. Phát biểu này lập tức làm dấy lên những suy đoán về khả năng ông cập bến MU, đội bóng chưa vô địch Premier League kể từ mùa giải cuối cùng của Sir Alex Ferguson năm 2013.

Dù sở hữu bảng thành tích đáng nể với các chức vô địch quốc nội cùng Chelsea, Juventus và Inter Milan, Conte thường gây tranh cãi bởi cá tính mạnh và những mối quan hệ căng thẳng tại nơi làm việc.

Về phía MU, đội bóng vẫn đang trải qua giai đoạn khó khăn. Kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu, họ chỉ giành được hai FA Cup, hai League Cup và một Europa League, đồng thời hiếm khi duy trì được khả năng cạnh tranh chức vô địch Premier League trong thời gian dài.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.