Những bước đi mới của thị trường chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng được lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chia sẻ tại hội thảo “Chiến lược đầu tư 2027: Đón những cơ hội” do Chứng khoán VPBank (VPBankS) tổ chức chiều ngày 26/11.

Phó Chủ tịch UBCKNN Lê Thị Việt Nga phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN

Bà Lê Thị Việt Nga - Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) lên mới nổi đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về tính minh bạch, kỷ luật thị trường, năng lực quản trị, chất lượng hàng hóa, hạ tầng và khả năng đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.

Trong thời gian tới, cơ quan quản lý định hướng phát triển TTCK trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế. Bên cạnh duy trì tăng trưởng về quy mô, thị trường sẽ chú trọng nâng cao chất lượng, mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân có tiềm năng tăng trưởng và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo bà Nga, UBCKNN sẽ tập trung triển khai 5 nhóm giải pháp gồm hoàn thiện thể chế, pháp luật; tăng độ mở thị trường; đa dạng hóa hàng hóa; phát triển và cơ cấu lại cơ sở nhà đầu tư; đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hạ tầng giao dịch và giám sát.

Bà Nga chia sẻ, sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, UBCKNN đang xây dựng các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.

Cơ quan quản lý sẽ tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc trên cơ sở đề xuất của các tổ chức xếp hạng và tổ chức quốc tế; rà soát, hoàn thiện quy định theo hướng mở rộng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt đối với các ngành nghề không thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Cùng với đó, UBCKNN sẽ thúc đẩy hoạt động chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch; thu hút doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có chất lượng quản trị và tình hình tài chính tốt tham gia niêm yết; nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, đa dạng hóa hệ thống chỉ số.

Cơ quan quản lý cũng sẽ đẩy mạnh triển khai Đề án tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ, hướng tới thu hút nguồn vốn đầu tư dài hạn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hướng tới nâng hạng theo tiêu chuẩn MSCI vào năm 2030

Chia sẻ chi tiết về lộ trình phát triển thị trường sau nâng hạng, ông Vũ Chí Dũng – Trưởng ban Pháp chế và Đối ngoại UBCKNN cho biết, Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành thị trường mới nổi theo tiêu chuẩn MSCI vào năm 2030.

Ông Vũ Chí Dũng chia sẻ về lộ trình nâng hạng tiếp theo. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN

Theo ông Dũng, bên cạnh việc hoàn thiện chính sách, thực tiễn vận hành thị trường là yếu tố mang tính quyết định trong quá trình nâng hạng.

Để đáp ứng các tiêu chí của MSCI, những vấn đề về kỹ thuật cần tiếp tục hoàn thiện gồm cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), luồng thông tin, thủ tục đăng ký mở tài khoản, hoạt động vay và cho vay chứng khoán, bán khống.

Trong đó, cơ chế đối tác bù trừ trung tâm có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo đảm an toàn tài sản của nhà đầu tư. Các quỹ đầu tư nước ngoài cũng quan tâm đến tính kịp thời, chính xác và khả năng so sánh của thông tin tài chính giữa các thị trường, cũng như việc rút ngắn thời gian mở tài khoản.

Về các tiêu chí pháp lý, những vấn đề cần quan tâm gồm bình đẳng về quyền giữa nhà đầu tư trong và ngoài nước, tự do hóa giao dịch ngoại hối, giới hạn sở hữu nước ngoài và tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn lại tại doanh nghiệp.

Hiện UBCKNN đang tập trung sửa đổi các quy định liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Trong khi đó, hệ thống đối tác bù trừ trung tâm dự kiến được đưa vào vận hành sau quý 1/2027, lãnh đạo UBCKNN thông tin.

Ông Dũng cho biết, dự kiến trong tháng 12/2026, các cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ được chuyển sang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) và phân thành hai bảng niêm yết gồm bảng cao cấp và bảng tiêu chuẩn, làm cơ sở xây dựng các bộ chỉ số.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và FTSE Russell cũng đang ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng, phát triển các chỉ số thị trường.

Theo ông Vũ Chí Dũng, trong lộ trình phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, cơ quan quản lý sẽ chú trọng phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, chất lượng quản trị công ty, báo cáo và công bố thông tin; bảo vệ quyền lợi cổ đông thiểu số; tiếp cận các thông lệ quốc tế và phát triển các công cụ tài chính xanh.

"Nâng hạng không phải là đích đến, mà là khởi đầu cho quá trình hội nhập sâu rộng hơn," ông nhấn mạnh.