Từ hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính đến chuyển đổi số và phát triển nguồn lực, mỗi bước tiến của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đều hướng tới mục tiêu chung: Bảo đảm an toàn, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Giảm thủ tục, không giảm trách nhiệm

Chỉ vài năm trước, PCCC từng là một trong những lĩnh vực có nhiều vướng mắc, được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, kiến nghị, phản ánh. Năm 2026, bức tranh đã có những chuyển biến căn bản.

Công tác PCCC và CNCH được đặt trong một khuôn khổ chính trị, pháp lý đầy đủ và chặt chẽ hơn: Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31/01/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 31/03/2026 về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW; Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; hệ thống văn bản quy phạm phạm pháp luật tiếp tục được rà soát, hoàn thiện.

Trên nền tảng đó, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh theo hướng giảm gánh nặng, chi phí cho người dân, doanh nghiệp mà không giảm an toàn.

Từ ngày 01/7/2026, theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ, lĩnh vực PCCC và CNCH tiếp tục cắt giảm 03 thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC và thủ tục phục hồi hoạt động đối với cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân.

Công tác chữa cháy được tiến hành tại một vụ hoả hoạn.

Đến nay, 99,91% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ không phụ thuộc thời gian và địa giới hành chính. Với doanh nghiệp, đó là thời gian và chi phí được tiết kiệm; với người dân, đó là thủ tục gọn hơn. Với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm giúp dồn nhân lực cho kiểm tra, xử lý vi phạm, quản lý cơ sở có nguy cơ cao và thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đó cũng là một cách nâng cao tiềm lực của lực lượng.

Trao đổi về những cải cách này, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, cộng đồng doanh nghiệp đón nhận khá tích cực bởi những thay đổi đã giải quyết đúng những vướng mắc tồn tại lâu nay.

Trước đây, các công trình thuộc diện quản lý về PCCC phải thực hiện hai thủ tục hành chính nối tiếp nhau là thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC. Nhiều dự án đã hoàn thành xây dựng nhưng vẫn phải chờ văn bản chấp thuận ở khâu cuối, trong khi đây cũng là thời điểm doanh nghiệp chịu áp lực lớn về dòng tiền.

Từ ngày 1/7/2026, cơ quan Công an không còn thực hiện thủ tục nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình tự tổ chức nghiệm thu. Hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế được đơn giản hóa.

Theo ông Đậu Anh Tuấn, lợi ích rõ nhất mà doanh nghiệp có thể cảm nhận là tiết kiệm thời gian, giảm chi phí chuẩn bị hồ sơ, đi lại và các chi phí phát sinh trong quá trình chờ đợi phê duyệt. Chủ đầu tư cũng có điều kiện tập trung hơn vào chất lượng công trình.

Bên cạnh đó, việc Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật số 42/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, có hiệu lực từ ngày 01/3/2027, trong đó bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC, giúp doanh nghiệp yên tâm hơn khi xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn.

Liên quan đến vấn đề này, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, khi thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đại biểu Quốc hội đánh giá cao những cải cách của Chính phủ, Bộ Công an trong lĩnh vực PCCC, đồng tình với chủ trương cắt giảm tiền kiểm, đồng thời lưu ý giảm thủ tục không có nghĩa là giảm trách nhiệm quản lý.

Làm rõ vấn đề này trước Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu đi kèm cơ sở pháp lý để xác định trách nhiệm quản lý và xử lý vi phạm; Bộ Công an sẽ đề xuất sửa đổi quy định xử phạt theo hướng nâng mức phạt, áp dụng biện pháp buộc dừng thi công, sử dụng công trình, phương tiện, niêm phong trụ sở, cắt điện, nước, internet cho đến khi bảo đảm an toàn. Chủ đầu tư đưa công trình vào sử dụng khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn PCCC phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Giảm thủ tục, vì vậy, không đồng nghĩa với hạ thấp yêu cầu an toàn.

Tập huấn sử dụng bình chữa cháy tại TP.HCM

Chỉ huy bằng dữ liệu, tranh thủ "thời gian vàng"

Nếu cải cách thủ tục hành chính là một trong những thay đổi mà doanh nghiệp có thể trực tiếp cảm nhận, thì với người dân, giá trị của những đổi mới trong công tác PCCC và CNCH đôi khi được thể hiện rõ nhất trong những tình huống nguy cấp, khi từng phút chờ đợi đều có ý nghĩa đối với tính mạng con người.

Để tranh thủ những phút "vàng", chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi cách lực lượng PCCC vận hành. Ngày 15/01/2026, Bộ Công an tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm chỉ huy PCCC và CNCH kết nối với hệ thống truyền tin, báo sự cố PCCC, đánh dấu bước chuyển từ phương thức chỉ huy truyền thống sang tiếp nhận thông tin, điều động lực lượng dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.

Đến nay, 854.080 cơ sở thuộc diện quản lý và 124.292 nguồn nước chữa cháy đã được cập nhật, định vị trên bản đồ số. Từ ngày 01/01/2027, khi Tổng đài khẩn cấp 113 dùng chung trên toàn quốc (tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115) đi vào vận hành, hệ thống dữ liệu PCCC sẽ được liên thông với Tổng đài. Khi đó, tin báo cháy vừa được gửi đi, lực lượng chữa cháy sẽ biết ngay vị trí, nguồn nước gần nhất và tuyến đường tiếp cận, giành lại những phút "vàng" quyết định.

Chị Nguyễn Thị Thu Phương (56 tuổi, chủ hộ kinh doanh) cho biết, qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn của lực lượng Công an, chị đã chủ động tìm hiểu và lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tại cơ sở kinh doanh của mình.

Việc lắp đặt, sử dụng thiết bị khá thuận tiện, những vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình vận hành cũng được đơn vị cung cấp hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Mặc dù từ khi lắp đặt đến nay chưa xảy ra sự cố cháy, song qua hai lần vận hành thử nghiệm, chị Phương nhận thấy thông tin cảnh báo được truyền nhanh chóng đến trung tâm tiếp nhận, đồng thời người sử dụng có thể xác nhận tình trạng báo cháy ngay trên ứng dụng.

Chị cũng cài đặt ứng dụng cho hai nhân viên để có thể chủ động xử lý khi chị đi vắng. Chị Phương cho rằng đây là khoản đầu tư cần thiết để bảo vệ tính mạng con người và tài sản, nhất là đối với các cơ sở kinh doanh, nhà cao tầng, nhà cho thuê. Chị dự định tiếp tục lắp đặt thiết bị tại cơ sở kinh doanh khác.

Tuyên truyền về công tác phòng ngừa cháy nổ và sử dụng điện an toàn tại TP.HCM.

Theo chị Phương, dù cơ sở đã được trang bị hệ thống chữa cháy tự động và các phương tiện chữa cháy, được kiểm tra định kỳ, song không ai có thể lường trước được các sự cố. Việc ứng dụng công nghệ, kết nối nhanh chóng với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khi có tình huống khẩn cấp giúp chị yên tâm hơn trong hoạt động kinh doanh.

Với người dân, ý nghĩa của những đổi mới về công nghệ không chỉ nằm ở sự hiện đại của hệ thống, mà quan trọng hơn là khi cần sự giúp đỡ, thông tin được tiếp nhận nhanh hơn, lực lượng được điều động kịp thời hơn, cơ hội cứu người và hạn chế thiệt hại được nâng lên.

Đầu tư có trọng tâm cho năng lực ứng phó

Cùng với thể chế và công nghệ, nguồn lực vật chất của lực lượng được lãnh đạo Bộ Công an quan tâm đầu tư với quy mô lớn.

Bộ Công an đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến năm 2030" và Dự án xây dựng Trung tâm ứng phó và huấn luyện PCCC và CNCH miền Bắc tại tỉnh Ninh Bình; các trung tâm miền Trung, miền Nam đang được nghiên cứu, đề xuất theo định hướng phát triển đến năm 2030. Các trung tâm này sẽ vừa là nơi huấn luyện sát thực tế, vừa là lực lượng cơ động chi viện cho từng vùng khi xảy ra sự cố lớn. Đồng thời, các trung tâm được xây dựng hướng tới chuẩn mực quốc tế, là địa chỉ đào tạo, huấn luyện, diễn tập chung với lực lượng PCCC và CNCH các nước, nơi chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ quốc tế khi được giao.

Song song với đó, Đề án "Ngăn chặn, kéo giảm các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ", Kế hoạch ứng phó sự cố cháy lớn cấp quốc gia do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tham mưu Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ, đã xác định rõ cơ chế chỉ huy, huy động lực lượng, phương tiện khi xảy ra sự cố tại khu công nghiệp hóa chất, kho xăng dầu, công trình ngầm, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hay thiên tai diện rộng. Đề án phát triển công nghiệp PCCC và CNCH Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 đang được xây dựng, mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tham gia nghiên cứu, sản xuất phương tiện, thiết bị.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; công tác huấn luyện được đổi mới theo hướng sát với các tình huống đặc thù như hóa chất, pin lithium-ion, công trình ngầm, nhà cao tầng. Tiềm lực ứng phó cũng được bồi đắp từ cơ sở: lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, chuyên ngành đã và đang được củng cố, trở thành vòng bảo vệ đầu tiên, sẵn sàng xử lý sự cố ngay từ những phút đầu.

Hợp tác quốc tế cũng góp phần nâng tầm năng lực. Bộ Công an đã ký kết hợp tác với các cơ quan chức năng của Nhật Bản, Liên bang Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc; cuối tháng 6/2026, Đoàn cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an cùng lực lượng Quân đội sang Venezuela tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả trận động đất kép, được Chính phủ Venezuela trao tặng Huy chương "Anh hùng Venezuela", khẳng định khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Hơn 3.000 người được cứu trong 11 tháng

Kết quả công tác năm 2026 cho thấy những chuyển biến rõ nét. Theo số liệu của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, trong 11 tháng năm 2026, số vụ cháy trên toàn quốc giảm 6,57% so với cùng kỳ; số vụ cháy gây thiệt hại về người giảm 23,72%. Lực lượng đã trực tiếp cứu 1.419 người trong các vụ cháy và 1.660 người trong 1.588 vụ cứu nạn, cứu hộ.

Những kết quả này phản ánh sự chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của lãnh đạo Bộ Công an: vừa giao chỉ tiêu, kiểm tra, xử lý trách nhiệm, vừa dành nguồn lực đầu tư lớn cho lực lượng. Đồng thời, thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự nỗ lực bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH, luôn có mặt nơi hiểm nguy để giữ bình yên cho Nhân dân. Hơn 3.000 người được cứu sống là minh chứng rõ nhất cho mục tiêu vì dân của mọi nỗ lực ấy.

Tuy nhiên, những vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng vẫn xảy ra. Những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn vẫn cần tiếp tục được lắng nghe, giải quyết. Cùng với sự phát triển của đất nước, những yêu cầu và kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác PCCC và CNCH cũng ngày càng cao hơn.

Hiện trường một vụ cháy.

Nâng cao tiềm lực là chặng đường dài, đòi hỏi sự đồng bộ của nhiều yếu tố. Thể chế mới (trước hết là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) cần sớm được cụ thể hóa bằng các văn bản hướng dẫn để đi vào cuộc sống; các dự án đầu tư cần được triển khai đúng tiến độ; hệ thống dữ liệu cần tiếp tục được làm giàu, kết nối; đội ngũ cán bộ, chiến sĩ cần không ngừng nâng cao bản lĩnh, trình độ để làm chủ phương tiện, công nghệ mới. Với cơ chế hậu kiểm, hiệu quả còn phụ thuộc không nhỏ vào ý thức tự giác của mỗi doanh nghiệp, mỗi hộ gia đình và việc thực thi nghiêm chế tài đối với hành vi vi phạm.

Khi thể chế thông thoáng hơn, dữ liệu kết nối nhanh hơn, các lực lượng được đầu tư đồng bộ hơn và người dân, doanh nghiệp chủ động hơn trong bảo đảm an toàn, tiềm lực PCCC và CNCH sẽ thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho sự phát triển của đất nước.