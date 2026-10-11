Những bước chạy vì không gian không khói thuốc

Các đại biểu dự chương trình

Không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe, giải chạy còn hướng tới nâng cao nhận thức về tác hại của khói thuốc thụ động, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em.

Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực tổ chức giải chạy trở nên sôi động với sự có mặt của đông đảo vận động viên, người dân và những người yêu thích chạy bộ.

Các vận động viên hào hứng tham gia chương trình

Đáng chú ý, bên cạnh sự tham gia của nhiều phụ nữ, chương trình còn thu hút nam giới và các em nhỏ, cho thấy sức lan tỏa của hoạt động đối với nhiều nhóm đối tượng trong cộng đồng.

Sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào đường chạy 3km trong sự cổ vũ của những người có mặt tại sự kiện.

Một em nhỏ được mẹ đeo băng số thứ tự để tham gia hoạt động

Không khí hào hứng trên đường chạy được tạo nên từ nhiều đối tượng tham gia, từ những người thường xuyên tập luyện thể thao đến những người muốn thử sức với một hoạt động cộng đồng.

Với họ, đây không chỉ là dịp vận động, nâng cao sức khỏe mà còn là cơ hội cùng lan tỏa một thông điệp xã hội có ý nghĩa.

Các vận động viên tham gia giải chạy vì môi trường không khói thuốc

Chia sẻ sau khi hoàn thành đường chạy, chị Trần Thu Hương (49 tuổi, Cầu Giấy) cho biết: “Tôi tham gia giải chạy vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa vì ý nghĩa của chương trình. Theo tôi, một môi trường sống lành mạnh bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, chẳng hạn như giữ cho không gian sinh hoạt của gia đình không có khói thuốc.”

Không chỉ là hoạt động rèn luyện thể chất, giải chạy còn tạo cơ hội để người tham gia lan tỏa thông điệp bảo vệ sức khỏe đến gia đình, bạn bè và cộng đồng. Với những người trẻ, đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và biến sự quan tâm đến vấn đề môi trường không khói thuốc thành những hành động thiết thực.

Chị Trần Thu Hương cùng con trai tham gia Giải chạy “Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và Tương lai xanh năm 2026”

Bạn Phạm Minh Tiến, sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân, cho biết: “Trước đây, mình đã biết đến tác hại của khói thuốc lá thụ động. Qua giải chạy hôm nay, mình nhận ra rằng bản thân cũng có thể góp phần lan tỏa thông điệp này đến nhiều người hơn.

Mình dự định đăng những bức ảnh kỷ niệm tại chương trình lên mạng xã hội để chia sẻ với bạn bè về việc bảo vệ sức khỏe, tôn trọng không gian sống chung và hạn chế những tác động của khói thuốc, đặc biệt trong môi trường gia đình”.

Bạn Phạm Minh Tiến chia sẻ cảm nhận sau khi hoàn thành đường chạy

Với thông điệp “Không khói thuốc - Không gian sống lành mạnh - Tương lai khỏe mạnh”, giải chạy hướng tới nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là những ảnh hưởng của khói thuốc thụ động đối với sức khỏe.

Qua đó, Ban Tổ chức khuyến khích mỗi người chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và những người xung quanh, cùng chung tay xây dựng môi trường sống lành mạnh.

Chương trình cũng hưởng ứng và lan tỏa lời kêu gọi phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, khuyến khích cộng đồng hình thành thói quen vận động, nâng cao sức khỏe thể chất.

Từ đường chạy 3km, thông điệp về một lối sống tích cực, chủ động chăm sóc sức khỏe và môi trường sống không khói thuốc được gửi gắm đến mỗi người tham gia.