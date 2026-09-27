Những bước chạy kết nối, lan tỏa hình ảnh Thủ đô
Sáng 27/9, bên bờ hồ Hoàn Kiếm, hàng ngàn người đã cùng nhau tạo ra những hình ảnh đẹp tại chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026. Sự kiện thể thao quần chúng có bề dày lịch sử bậc nhất Thủ đô không chỉ tạo phong trào sâu rộng trong đời sống, mà đã trở thành nhịp cầu kết nối tình đoàn kết, quảng bá một Hà Nội năng động, thanh bình và mến khách.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhung-buoc-chay-ket-noi-lan-toa-hinh-anh-thu-do-419655.htm