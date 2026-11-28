Bé Tạ Nhật Trúc (phải) làm thủ tục nhận bib chiều 28-11 với sự háo hức mong chờ tới giờ khai mạc. Ảnh: Quang Minh

Những vận động viên nhí háo hức chạy

Bé Tạ Nhật Trúc, thành viên Câu lạc bộ Đăk Mil Runners (xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng), được gia đình đưa đến tham dự giải. Cha mẹ của Trúc tuy không trực tiếp tham gia chạy, nhưng đều rất phấn khởi khi thấy con gái tích cực rèn luyện thể thao. Trúc cho biết: Hằng ngày, em thường chạy cùng các bạn trong lớp, khi về nhà lại tham gia tập luyện cùng các thành viên Câu lạc bộ Đăk Mil Runners. Ở nhà, em có thể hoàn thành quãng đường 2km trong khoảng 10 phút. Đây là lần đầu tiên Trúc được tham gia một giải chạy tại phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai. Vì vậy, em thực sự háo hức, mong chờ được hòa mình vào dòng người đông vui trên đường chạy, thỏa mãn niềm đam mê và có thêm những trải nghiệm đáng nhớ.

Bé Thân Minh Khôi cùng những người thân trong gia đình sẵn sàng chinh phục đường chạy. Ảnh: Quang Minh

Cũng mang theo niềm vui và sự háo hức ấy, bé Thân Minh Khôi, 8 tuổi, đến từ tỉnh Tây Ninh, tham gia giải cùng gia đình. Minh Khôi đã làm quen với chạy bộ được khoảng 2 năm. Ban đầu, em chỉ tò mò khi nhìn thấy cha, mẹ duy trì thói quen chạy bộ mỗi sáng. Dần dần, em cũng yêu thích và giờ đã duy trì chạy cùng cha, mẹ đều đặn mỗi ngày.

Đến nay, Minh Khôi đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với môn thể thao này. Trong đó, em ấn tượng nhất là những lần được cùng gia đình tham gia cự ly 2km tại các giải chạy do Techcombank tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh và giải chạy tại Nha Trang do Báo Tiền Phong tổ chức. “Đến với Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group lần thứ III năm 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, em mong muốn sẽ nỗ lực hoàn thành cự ly đăng ký và có thêm thật nhiều kỷ niệm đẹp bên gia đình”, Khôi chia sẻ.

Đại gia đình của bé Nguyễn Hưng Phong đến từ Thành phố Hồ Chí Minh với niềm háo hức, phấn khởi. Ảnh: Quang Minh

Không chỉ có những cá nhân và gia đình nhỏ cùng nhau tham gia, giải chạy còn là dịp để các đại gia đình nhiều thế hệ hội tụ, cùng lan tỏa tình yêu thể thao. Một trong những trường hợp gây ấn tượng là đại gia đình em Nguyễn Hưng Phong, 11 tuổi, với khoảng 30 thành viên thuộc 3 thế hệ cùng đến tham dự.

Phong có vóc dáng cao lớn, nhanh nhẹn và đã làm quen với chạy bộ từ năm 6 tuổi. Đồng hành cùng em còn có em gái là Nguyễn Mai Chi, 10 tuổi; em họ của 2 anh em là bé Nguyễn Phúc Nguyên, 9 tuổi, cũng đã có 3 năm gắn bó với môn thể thao này. Điều đặc biệt, mỗi khi có giải chạy, các thành viên trong đại gia đình đều chủ động sắp xếp công việc để cùng tham gia. Bởi vậy, dù còn nhỏ tuổi, song các vận động viên nhí này đã có cơ hội trải nghiệm nhiều giải chạy ở các địa phương khác nhau và chạy bộ đã trở thành thói quen được các em duy trì hằng ngày cùng gia đình.

Những ấn tượng đẹp từ sự thân thiện của người dân địa phương

Chiều 28-11, khu vực phường Bình Phước xuất hiện mưa lớn. Từ khoảng 16-18h, trời vẫn mưa rả rích. Đây cũng là thời điểm đông đảo vận động viên, các gia đình và những nhóm runner từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước đổ về khu vực tổ chức giải để hoàn tất thủ tục nhận số đeo, chuẩn bị cho ngày hội chạy bộ.

Đối với những gia đình có đông thành viên tham gia, việc chuẩn bị cho chuyến đi được thực hiện từ khá sớm. Nhiều gia đình cho biết đã chủ động đặt phòng khách sạn trước khoảng 10 ngày để bảo đảm nơi ăn nghỉ. Nhìn chung, giá phòng ở mức hợp lý, không có tình trạng tăng giá bất thường, giúp các đoàn vận động viên yên tâm lưu trú. Đây cũng là một trong những điểm cộng khiến nhiều gia đình cảm thấy hài lòng khi lựa chọn phường Bình Phước làm điểm đến trong hành trình thể thao của mình.

Bé Bùi Lê Thành Phước, 13 tuổi, cùng với cha đến phường Bình Phước hơi muộn, song nhận được sự hỗ trợ của người dân địa phương nên rất phấn khởi. Ảnh: Quang Minh

Riêng cha con bé Bùi Lê Thành Phước, 13 tuổi, đến từ phường Long Thành muộn hơn dự kiến. Sau khi nhận số đeo và hoàn tất các thủ tục, 2 cha con dự định bắt xe ôm đi tìm nhà trọ. Tuy nhiên, trong lúc còn bỡ ngỡ giữa điều kiện thời tiết mưa gió, 2 cha con đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của người dân địa phương đến một số địa điểm có khả năng còn phòng. Sự nhiệt tình, thân thiện ấy khiến anh Bùi Trung Thành, cha của Phước cảm thấy rất vui và ấm lòng.

Đến gần 18h ngày 28-11, trời vẫn còn mưa lất phất. Ban tổ chức tiếp tục khẩn trương hoàn tất các phần việc, chuẩn bị tổng duyệt chương trình khai mạc. Trong khi đó, dòng người từ khắp nơi vẫn không ngừng đổ về Quảng trường Bình Phước, khiến không khí giải đấu ngày càng trở nên nhộn nhịp.

Mặc dù chiều 28-11 có mưa, song các vận động viên vẫn đổ về Quảng trường Bình Phước làm thủ tục tham gia giải vẫn rất đông. Ảnh: Quang Minh

Giữa những cơn mưa cuối chiều, sự háo hức vẫn hiện rõ trên gương mặt của các vận động viên. Tất cả đều mong thời tiết sớm tạnh ráo để Lễ Khai mạc và đêm nhạc chào mừng Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group lần thứ III năm 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai diễn ra thuận lợi, mở đầu cho ngày hội thể thao sôi động và tràn đầy cảm xúc.