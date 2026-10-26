'Những bước chân nhiệm màu' mở rộng sân chơi bóng đá cho trẻ em gái tại Cần Thơ

Các em gái hào hứng tham gia chương trình “Magic Moves – Những bước chân nhiệm màu”. Ảnh: VFF

Ngày 26.10, Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam phối hợp với LĐBĐ Cần Thơ, các trung tâm dịch vụ tổng hợp xã và trường tiểu học trên địa bàn tổ chức khai mạc chương trình huấn luyện bóng đá cộng đồng tại 3 CLB tiếp theo thuộc dự án phát triển bóng đá nữ do UEFA và AFC hỗ trợ giai đoạn 2024 – 2027.

Trước đó, ngày 24.10, chương trình đã được khởi động tại Trường Tiểu học Cái Khế và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Ninh Kiều. Việc đưa mô hình đến 5 CLB đánh dấu bước triển khai đầu tiên tại Cần Thơ, hướng tới mở rộng sân chơi bóng đá dành riêng cho trẻ em gái ngay từ bậc tiểu học.

Đại diện LĐBĐ Việt Nam, ông Lưu Quang Điện Biên nhấn mạnh, phát triển bóng đá nữ từ lứa tuổi nhỏ là một trong những định hướng được Liên đoàn chú trọng.

Bên cạnh việc tạo điều kiện cho các em tiếp cận trái bóng, xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên có chuyên môn và đưa hoạt động tập luyện vào trường học, CLB, cộng đồng cũng là những yếu tố quan trọng để hình thành nền tảng phát triển lâu dài.

Để chuẩn bị cho việc triển khai, từ ngày 23 - 25.10, LĐBĐ Việt Nam đã tổ chức khóa đào tạo hướng dẫn viên bóng đá cộng đồng tại Cần Thơ. Sau 3 ngày học tập và thực hành, 32 học viên hoàn thành chương trình, được trang bị kiến thức, kỹ năng tổ chức các hoạt động bóng đá phù hợp với trẻ em gái từ 6 đến 9 tuổi.

Đây sẽ là lực lượng trực tiếp hướng dẫn các em tại cơ sở, với phương pháp tập luyện chú trọng niềm vui, sự an toàn và khả năng phát triển kỹ năng vận động thay vì đặt nặng thành tích thi đấu.

Sự xuất hiện của chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các trường học. Ông Ngô Ngọc Lý, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thới Lai, đánh giá bóng đá không chỉ góp phần nâng cao thể chất mà còn giúp học sinh rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần đồng đội và lối sống tích cực.

Theo ông Ngô Ngọc Lý, nhà trường sẽ tạo điều kiện về cơ sở vật chất, bố trí nhân sự phối hợp và tăng cường tuyên truyền tới phụ huynh, khuyến khích các em gái tham gia hoạt động thể thao sau giờ học.

Trong khi đó, bà Trần Thị Kim Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Thủy, chia sẻ một thực tế đáng chú ý: Dù nhà trường đã duy trì CLB bóng đá nhiều năm theo hình thức xã hội hóa, hoạt động này chủ yếu thu hút học sinh nam, trước đây chỉ có một học sinh nữ tham gia.

Vì vậy, chương trình Magic Moves được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi nhận thức, khuyến khích nhiều em gái mạnh dạn bước ra sân cỏ, trải nghiệm môn thể thao vốn chưa thu hút đông đảo học sinh nữ tại trường.

Thay mặt LĐBĐ Việt Nam, ông Lưu Quang Điện Biên cho biết phát triển bóng đá nữ từ lứa tuổi nhỏ là một trong những định hướng được LĐBĐ Việt Nam quan tâm. Ảnh: VFF

Đồng hành cùng các CLB, LĐBĐ Việt Nam trao tặng bóng, mắc cơ, áo bib và trang phục tập luyện để hỗ trợ tổ chức các buổi huấn luyện. Các em nhỏ cũng nhận được những món quà lưu niệm như bóng, móc khóa, bút và sổ tay mang biểu trưng của chương trình.

Một điểm nhấn của dự án là cuốn sổ tay Magic Moves – Những bước chân nhiệm màu, kết hợp câu chuyện “Nàng Tiên Ốc” với các bài tập bóng đá cơ bản.

Hình ảnh cô gái nhút nhát từng bước vượt qua sự e dè để đến với trái bóng được sử dụng nhằm truyền cảm hứng, giúp trẻ tiếp cận hoạt động vận động theo cách gần gũi và tự nhiên.

Thông qua những trò chơi và bài tập phù hợp, chương trình không chỉ hướng đến việc hình thành kỹ năng bóng đá ban đầu mà còn giúp các em phát triển sự tự tin, khả năng hợp tác và tinh thần tập thể.

Từ 5 CLB đầu tiên tại Cần Thơ, LĐBĐ Việt Nam kỳ vọng mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng ở nhiều địa phương, với sự đồng hành của các tổ chức bóng đá quốc tế.

Quan trọng hơn, những sân chơi này sẽ góp phần mở rộng cơ hội tham gia thể thao cho trẻ em gái, từng bước xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho bóng đá nữ Việt Nam.