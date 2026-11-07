Những bước chân đầu tiên của tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang

Tối 7/11, chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Ba thí sinh đạt ngôi vị cao nhất là Nguyễn Yến Trang, Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi.

Sau khi Lê Phương Nghi được công bố là Á hậu 2, khoảnh khắc hồi hộp nhất là giây phút Nguyễn Yến Trang nắm tay Trần Xuân Khánh Linh trên bàn nâng.

Vượt qua 24 thí sinh, Nguyễn Yến Trang được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, trở thành chủ nhân vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

Danh hiệu Á hậu 1 được trao cho Trần Xuân Khánh Linh. Kết quả khép lại hành trình chinh phục vương miện của 25 người đẹp tại vòng chung kết toàn quốc.

Trước thời khắc công bố kết quả, các thí sinh lần lượt trải qua những phần thi trình diễn áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội và ứng xử. Ban giám khảo lựa chọn những gương mặt xuất sắc vào Top 15, Top 10 và Top 5 trước khi xác định các danh hiệu cao nhất.

Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang nhận vương miện và quyền trượng mang tên Ngọc Liên Diệu Nhật, được sáng tạo từ hình tượng hoa sen đón ánh dương. Hoa sen là hình tượng gần gũi với văn hóa Việt Nam, gợi vẻ đẹp thanh khiết và sức sống bền bỉ. Ánh dương thể hiện niềm tin, tinh thần hướng tới tương lai. Các chi tiết đá quý và trân châu được kết nối trong chỉnh thể thống nhất, thể hiện ý tưởng hội tụ những phẩm chất làm nên vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam.

Những bước đi đầu tiên trong nhiệm kỳ của Hoa hậu Nguyễn Yến Trang.

Nguyễn Yến Trang - cô gái đến từ Thủ đô Hà Nội - rạng rỡ trong khoảnh khắc đăng quang. Trong phần thi ứng xử tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang nhận được câu hỏi: "Là một công dân Việt Nam, bạn cảm thấy thế nào về vẻ đẹp hòa bình của đất nước mình và bạn sẽ lan tỏa vẻ đẹp ấy đến bạn bè quốc tế ra sao?". Trả lời câu hỏi, Yến Trang bày tỏ sự biết ơn khi được sinh sống tại một đất nước hòa bình, trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải chịu cảnh chiến tranh. "Hiện nay, trên thế giới có những mảnh đất, những khoảng trời vẫn còn phải chịu tiếng bom đạn. Chúng ta may mắn được ở Việt Nam. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có một bầu trời trong xanh với chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến. Đó là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình", cô chia sẻ.

Nguyễn Yến Trang nhận lời chúc mừng từ Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục theo đuổi bốn giá trị cốt lõi Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Với kết quả được công bố tối 7/11, Nguyễn Yến Trang chính thức trở thành gương mặt giữ danh hiệu cao nhất của cuộc thi năm nay.