Những bước chân đánh thức miền sơn cước

Đường chạy của “Thái Nguyên Trail - Xứ trà sơn cước” đi qua các vùng chè có cảnh sắc tươi đẹp.

Đường chạy mở lối du lịch

Khi những tia nắng đầu ngày bắt đầu phủ lên triền núi, cũng là lúc các vận động viên bước vào hành trình chinh phục những cung đường ở miền sơn cước. Không có những đường chạy bằng phẳng quen thuộc, phía trước họ là những con dốc nối tiếp, lối nhỏ len qua bản làng, các thửa ruộng bậc thang và cả khoảng xanh trải dài bất tận. Mỗi bước chạy là một lần thử thách sức bền, nhưng cũng là một lần được khám phá vẻ đẹp của vùng đất mà có thể trước đó họ chưa từng đặt chân tới.

Tại Thái Nguyên, hai giải chạy địa hình được tổ chức gần đây ở xã Sảng Mộc và xã La Bằng đã mang đến một cách trải nghiệm khác biệt như thế. Nếu cung đường khám phá mùa vàng ở Sảng Mộc đưa vận động viên đi qua những thửa ruộng bậc thang vàng óng, những bản làng vùng cao còn giữ nét bình dị, thì giải chạy tại La Bằng lại mở ra một không gian xanh mát của những đồi chè bát úp nối tiếp nhau.

Với anh Lê Thành Sơn, ở phường Quan Triều, một gương mặt nổi bật trong phong trào chạy bộ và chạy địa hình (trail) tại Thái Nguyên, mỗi cung đường đều có một sức hấp dẫn riêng. Sau khi đã trải nghiệm cả hai cung chạy, anh Sơn chia sẻ: Tôi đã tham gia rất nhiều giải chạy, trải nghiệm những cung đường ở khắp mọi miền đất nước. Điều tôi thích nhất khi chạy ở những cung đường mới là được khám phá cảnh sắc thiên nhiên, cảm nhận không khí và tìm hiểu về con người nơi mình đến.

Du khách, vận động viên tham gia Giải chạy “Khám phá mùa vàng Sảng Mộc”.

Sức hút của những cung đường cũng được thể hiện ngay từ khi giải chạy được mở đăng ký. Riêng giải chạy chạy khám phá sườn Đông Tam Đảo “Thái Nguyên Trail - Xứ trà sơn cước” đã thu hút hơn 600 vận động viên đăng ký tham gia, trong đó khoảng 2/3 đến từ các tỉnh, thành ngoài Thái Nguyên. Con số này cho thấy sức hấp dẫn của một điểm đến đôi khi không nằm ở mức độ nổi tiếng sẵn có, mà ở chính những trải nghiệm mới mẻ mà nơi đó có thể mang lại.

Ông Nguyễn Thượng Việt, Giám đốc Công ty TNHH Vì Tương Lai Việt Nam, đơn vị vận hành giải chạy “Thái Nguyên Trail - Xứ trà sơn cước” cho hay:Chúng tôi đã có 8 năm kinh nghiệm tổ chức các giải chạy tại nhiều địa phương trên cả nước và nhận thấy Thái Nguyên là vùng đất có tiềm năng lớn. Với quan điểm của riêng tôi, không nhất thiết phải tổ chức giải chạy ở những địa điểm đã quá nổi tiếng mới thu hút được vận động viên. Quan trọng là phải tìm ra nét đặc trưng của điểm đến, xây dựng cung đường hấp dẫn và truyền tải được vẻ đẹp của địa phương đến cộng đồng chạy bộ.

Những cảnh sắc vốn thân thuộc với người dân địa phương nay trở thành trải nghiệm mới đối với hàng trăm người từ nơi khác. Và cũng từ đó, một câu hỏi được đặt ra: Làm thế nào để những người đến đây trong giải chạy không chỉ ra về sau khi hoàn thành cự ly, mà còn muốn ở lại lâu hơn, khám phá nhiều hơn và trở lại trong những hành trình tiếp theo.

Kỳ vọng từ những cung đường xanh

Với La Bằng, giải chạy không chỉ đưa vận động viên qua những đồi chè xanh mát mà còn kết nối với các địa điểm giàu giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan như: Di tích nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên, suối Cửa Tử, đồi chè Cầu Đá... Ở góc nhìn của chính quyền địa phương, đây là cơ hội để những lợi thế sẵn có được khai thác theo một cách mới.

Ông Hoàng Hải An, Chủ tịch UBND xã La Bằng cho biết: Chúng tôi kỳ vọng giải chạy năm nay không chỉ dừng lại ở một sự kiện thể thao mà sẽ trở thành cơ hội để địa phương khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch. Thời gian tới, xã mong muốn tổ chức sự kiện thành giải chạy thường niên, có sự chuẩn bị, quy hoạch bài bản hơn, từng bước trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của La Bằng và Thái Nguyên.

Giải chạy “Khám phá mùa vàng Sảng Mộc” đi qua nhiều cung đường đẹp, mang đậm chất vùng cao.

Thực tế, giá trị của các giải chạy hay du lịch thể thao không chỉ nằm ở số lượng vận động viên tham gia. Kinh nghiệm từ nhiều địa phương khác trong cả nước cho thấy, các giải chạy được tổ chức quy mô, bài bản có thể thu hút hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn vận động viên, kéo theo lượng lớn người thân, du khách và khán giả. Sức lan tỏa của sự kiện không chỉ dừng ở đường đua mà còn tạo động lực để địa phương cải thiện hạ tầng, dịch vụ lưu trú, ăn uống và phát triển các sản phẩm trải nghiệm.

Tuy nhiên, đây cũng chính là khâu Thái Nguyên cần quan tâm. Bà Vũ Thị Thu Hường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng: Với lợi thế về cảnh quan, địa hình và những hồ nước lớn như hồ Núi Cốc, hồ Ba Bể, tỉnh có nhiều điều kiện phát triển du lịch thể thao, từ chạy bộ, bơi đến đua thuyền. Tuy nhiên, loại hình này hiện mới manh nha, tại Thái Nguyên chưa có doanh nghiệp chuyên sâu xây dựng các tour, gói dịch vụ kết hợp thi đấu thể thao với tham quan, trải nghiệm.

Thời gian tới, ngành Du lịch sẽ định hướng kết nối các hoạt động thể thao với giá trị cảnh quan, văn hóa, sinh thái đặc trưng, tạo thêm sản phẩm hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh Thái Nguyên đến du khách trong nước và quốc tế.

Có thể một ngày nào đó, những người từng chinh phục cung đường mùa vàng Sảng Mộc sẽ trở lại vào một mùa lúa khác; các vận động viên từng chạy giữa màu xanh La Bằng sẽ muốn dành thêm thời gian bên những đồi chè, thưởng thức chén trà thơm và tìm hiểu câu chuyện của vùng đất. Khi ấy, những bước chân không chỉ đi qua miền sơn cước, mà còn mở ra những hành trình khám phá, kết nối và trở lại.