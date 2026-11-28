Học sinh Trường THPT Hoàng Diệu (TP Cần Thơ) vẽ những bức tranh đầy màu sắc lên bức tường cũ.

Sau giờ học, thay vì vội vã rời trường, nhiều học sinh Trường THPT Hoàng Diệu (phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) lại nán lại bên những bức tường trong khuôn viên để cùng nhau hoàn thiện các tác phẩm của mình. Từ cảnh sắc thiên nhiên, làng quê đến những hình ảnh gần gũi với cuộc sống, từng nét vẽ được các em chăm chút, góp phần tạo nên không gian học đường sinh động, nhiều màu sắc.

Ngôi trường được xây dựng và đưa vào sử dụng khoảng 20 năm. Qua thời gian, những bức tường dần cũ đi, màu sơn phai nhạt. Hoạt động vẽ tranh trang trí không chỉ giúp làm mới cảnh quan mà còn tạo cơ hội để học sinh thể hiện năng khiếu, sự sáng tạo và tình cảm dành cho mái trường.

Mỗi bức tranh không đơn thuần là hình ảnh trang trí mà còn chứa đựng tình cảm, ước mơ và những thông điệp mà các em muốn gửi gắm.

Thầy Phùng Kim Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Diệu, cho biết thầy cô rất vui khi chứng kiến học sinh hào hứng tham gia hoạt động. Mỗi bức tranh không đơn thuần là hình ảnh trang trí mà còn chứa đựng tình cảm, ước mơ và những thông điệp mà các em muốn gửi gắm.

Theo thầy Phú, thông qua những chủ đề về thiên nhiên, làng quê, tình thầy trò hay các vấn đề xã hội, học sinh có dịp thể hiện góc nhìn của mình về cuộc sống. Đây cũng là hoạt động bổ ích, góp phần xây dựng môi trường học đường thân thiện, gần gũi.

Những mảng tường cũ được khoác lên mình những bức tranh sinh động.

Em Huỳnh Gia Hân, học sinh lớp 11, chia sẻ em và các bạn rất vui khi được trực tiếp tham gia vẽ tranh trên tường của nhà trường. Những giờ phút cùng nhau sáng tạo giúp các em có thêm niềm vui sau giờ học, đồng thời cảm thấy gắn bó hơn với không gian mình học tập mỗi ngày.

Hoạt động được nhà trường triển khai nhằm góp phần thực hiện phong trào xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn. Qua từng bức tranh, những mảng tường cũ được thay bằng hình ảnh tươi mới, đồng thời chuyển tải các thông điệp tích cực, giúp học sinh nâng cao nhận thức về những vấn đề trong cuộc sống.