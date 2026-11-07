Những bức tranh phía sau song sắt: Khát vọng làm lại cuộc đời

Hội thi vẽ và triển lãm tranh tại Trại giam Thanh Cẩm tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật cho phạm nhân.

Ngày 7.11, Trại giam Thanh Cẩm, Bộ Công an tổ chức Hội thi vẽ và triển lãm tranh dành cho phạm nhân, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam (7.11.1950 - 7.11.2026).

Hội thi có sự tham gia của 3 đội, gồm phạm nhân thuộc Phân trại số 1, Phân trại số 2 và Khu lao động dạy nghề. Theo thể lệ, Phân trại số 1 và Phân trại số 2 mỗi đơn vị chuẩn bị 20 tác phẩm, Khu lao động dạy nghề chuẩn bị 15 tác phẩm.

Ban tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đội thi

Các tác phẩm được thể hiện trên giấy hoặc bằng những chất liệu sáng tạo khác, với quy cách khổ A0. Không chỉ chú trọng tính sáng tạo, thẩm mỹ, mỗi bức tranh còn phải truyền tải những thông điệp nhân văn, hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phạm nhân tập trung hoàn thiện tác phẩm, gửi gắm suy nghĩ và cảm xúc qua từng nét vẽ

Tại triển lãm, những bức tranh với đường nét, màu sắc và cách thể hiện khác nhau đã kể những câu chuyện về tình yêu quê hương, đất nước, gia đình; ca ngợi truyền thống lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam.

Đằng sau mỗi tác phẩm còn là những suy nghĩ về cuộc sống, sự nhìn nhận lỗi lầm và khát vọng được trở về, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

Mỗi bức tranh là một câu chuyện về cuộc sống, tình cảm gia đình và niềm tin vào ngày trở về

Phạm nhân Trần Đức A., Phân trại số 1, Trại giam Thanh Cẩm chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh được tham gia một hội thi vẽ có ý nghĩa như vậy. Qua những nét vẽ, anh muốn thể hiện tình cảm với Ban Giám thị, cán bộ quản giáo, đồng thời gửi gắm những day dứt về lỗi lầm mình đã gây ra.

Các tác phẩm tranh do phạm nhân thực hiện tại hội thi

Theo phạm nhân Trần Đức A., hội thi giúp phạm nhân có cơ hội nhìn nhận lại bản thân, nuôi dưỡng niềm tin và khát vọng hướng thiện. Sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Giám thị, cán bộ quản giáo cũng tiếp thêm động lực để anh tích cực cải tạo, rèn luyện, phấn đấu trở thành người có ích khi trở về với cộng đồng.

Thông qua hội thi, phạm nhân được thể hiện cảm xúc, suy nghĩ và những chuyển biến trong nhận thức bằng ngôn ngữ hội họa.

Các tác phẩm mang thông điệp nhân văn, hướng đến những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống

Trung tá Lê Như Cường, Giám thị Trại giam Thanh Cẩm, đánh giá hội thi đã tạo cơ hội để phạm nhân phát huy khả năng sáng tạo, thể hiện suy nghĩ, tình cảm và nhìn lại những giá trị của cuộc sống.

Qua từng tác phẩm, phạm nhân có thêm động lực học tập, lao động, chấp hành nội quy, quy định của trại giam, từng bước sửa chữa lỗi lầm và nuôi dưỡng quyết tâm làm lại cuộc đời.

Từ những hoạt động văn hóa, nghệ thuật, phạm nhân được khích lệ tinh thần, nuôi dưỡng khát vọng hoàn lương

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho Phân trại số 1, giải Nhì cho Khu lao động dạy nghề và giải Ba cho Phân trại số 2. Các giải Nhất, Nhì, Ba, khuyến khích cùng giải phụ cũng được trao cho những tác phẩm tiêu biểu.

Thời gian tới, Trại giam Thanh Cẩm tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, cải tạo thông qua sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động trải nghiệm.

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đội đạt thành tích xuất sắc tại hội thi

Đơn vị dự kiến nghiên cứu xây dựng Câu lạc bộ vẽ tranh trong phạm nhân, tạo điều kiện để họ phát huy năng khiếu, củng cố niềm tin, nuôi dưỡng khát vọng hoàn lương và chuẩn bị hành trang tái hòa nhập cộng đồng.