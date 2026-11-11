Những bức ảnh kể chuyện Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Các tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa” khai mạc chiều 11/11 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Triển lãm góp phần tôn vinh giá trị di sản, đồng thời khẳng định vai trò của tư liệu ảnh trong lưu giữ ký ức quốc gia và quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: PS

Phát biểu tại Lễ khai mạc triển lãm, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Việt Trang nhấn mạnh, triển lãm “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa” kể câu chuyện về một di sản được gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa qua nhiều thế hệ. Từ trường Quốc học đầu tiên đến điểm đến trong các hoạt động đối ngoại, Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng văn hóa Việt Nam, kết nối truyền thống với hiện tại và Việt Nam với thế giới.

Bên cạnh những hình ảnh về hoạt động đối ngoại, triển lãm còn đưa người xem trở về với diện mạo Văn Miếu - Quốc Tử Giám qua các thời kỳ. Đó là hình ảnh Khuê Văn Các năm 1960, cổng Văn Miếu năm 1967, vườn bia Tiến sĩ năm 1979, sân Bái Đường năm 1990…

Những bức ảnh tư liệu quý giúp công chúng hình dung sự thay đổi của di tích qua thời gian, đồng thời cảm nhận rõ hơn quá trình gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị một di sản tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội.

Các bức ảnh phản ánh sự thay đổi của di tích qua thời gian. Ảnh: VM

Không gian triển lãm cũng giới thiệu nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giáo dục được tổ chức tại di tích như hội xuân, trò chơi dân gian, xin chữ đầu năm, trình diễn nghệ thuật truyền thống, tôn vinh tài năng trẻ và các chương trình giáo dục di sản dành cho học sinh, sinh viên.

Qua những hình ảnh sinh động, sức sống của truyền thống hiếu học được thể hiện trong đời sống đương đại. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực đổi mới cách tiếp cận di sản, đưa các giá trị lịch sử, văn hóa đến gần hơn với cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

Triển lãm giới thiệu nhiều bức ảnh ghi lại khoảnh khắc các nguyên thủ quốc gia thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: PS

Tham quan triển lãm, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong hoan nghênh Thông tấn xã Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm với chủ đề “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa".

Sự phối hợp này không chỉ góp phần bảo tồn tư liệu quý giá mà còn tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu, đồng thời tạo thêm phương thức quảng bá hình ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thủ đô Hà Nội và Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Điểm nhấn của triển lãm là những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc các nguyên thủ quốc gia, chính khách quốc tế đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong các chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Như hình ảnh Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton năm 2000; Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin năm 2001; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào năm 2005; Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko năm 2017; Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân năm 2024; Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân năm 2025...

Khách du lịch quốc tế tham quan triển lãm. Ảnh: PS

Những khuôn hình không chỉ lưu giữ dấu ấn các chuyến thăm ngoại giao mà còn cho thấy vai trò của di sản trong kết nối văn hóa, tăng cường sự hiểu biết và thiện cảm giữa Việt Nam với các quốc gia. Thông qua không gian đạo học cùng những giá trị truyền thống, Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành điểm đến đặc biệt, giúp bạn bè quốc tế tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Triển lãm “Từ di sản đến ngoại giao văn hóa” diễn ra đến hết ngày 15/11.