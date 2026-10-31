Những bữa sáng yêu thương

Các bà, các mệ xúc động khi lần đầu tiên được tặng hoa.

Thấu hiểu từng hoàn cảnh

Trong chương trình “Bữa sáng yêu thương” nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, 200 phần ăn sáng gồm bánh giò hoặc bánh mì thịt nướng, sữa được trao đến các mẹ, các chị. Mỗi người còn nhận một đóa hồng tươi thắm cùng lời chúc mừng. Ở tuổi 80, mệ Lan vẫn ngày ngày đạp chiếc xe cũ đến bán nước trước cổng trường học ở phường Phú Xuân để mưu sinh. Đón nhận phần ăn sáng và đóa hoa, mệ xúc động: “Lần đầu tiên mệ được tặng hoa đó, mệ mừng lắm!”.

Với tổng kinh phí 3 triệu đồng từ nguồn vận động của chị Huỳnh Thị Bé và những người đồng hành, chương trình được duy trì như một hoạt động chăm lo thiết thực cho phụ nữ và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm qua, mỗi tháng 2 lần, chị Bé lại tổ chức “Bữa sáng yêu thương”, gửi gắm sự sẻ chia qua những phần ăn giản dị.

Gắn bó với công tác Hội suốt 11 năm, chị Bé luôn duy trì việc gặp gỡ, thăm hỏi hội viên để nắm bắt hoàn cảnh, kịp thời tìm cách hỗ trợ phù hợp. “Trong thời gian phụ trách chi hội, tôi thường xuyên trao đổi với chị em để nắm bắt tình hình thực tế, tìm hiểu nhu cầu của từng người. Qua đó, tôi biết được những hoàn cảnh ngặt nghèo để tìm cách hỗ trợ kịp thời”, chị Bé cho hay.

Cùng chị đến thăm các gia đình khó khăn ở tổ dân phố Đệ Nhị, sâu trong con hẻm nhỏ ở đường Đào Duy Anh, chúng tôi gặp những phụ nữ đơn thân, người đau ốm, gia đình thiếu thốn và trẻ mồ côi đang sống nương nhờ người thân. Mỗi nhà một cảnh, nhưng đều canh cánh nỗi lo cơm áo, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Từ việc tìm hiểu nhu cầu của từng gia đình, chị Bé vận động hội viên đóng góp hoặc kết nối những người có điều kiện để cùng chung tay giúp đỡ.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” là một trong những hoạt động được chi hội quan tâm. Trẻ mồ côi không chỉ nhận hỗ trợ định kỳ mà còn được giúp đỡ về dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm và động viên trong sinh hoạt. Những việc làm ấy góp phần san sẻ khó khăn với gia đình, giúp các em có thêm điều kiện đến trường.

Bà Thị Minh Phương, hội viên Chi hội Phụ nữ tổ Đệ Nhị cho biết, bản thân chị cũng được chị Bé thường xuyên hỏi han, động viên. “Sự quan tâm gần gũi khiến chúng tôi cảm thấy mình được chia sẻ, không đơn thuần là người nhận quà hỗ trợ”, bà Phương nói.

Chung tay vì người khó khăn

Để các hoạt động không dừng lại ở những lần trao quà, chị Bé chủ động kết nối bạn bè, người thân và các nhà hảo tâm trong, ngoài nước. Nguồn hỗ trợ được chị vận động tùy theo nhu cầu thực tế, ưu tiên những trường hợp cần giúp đỡ.

Bên cạnh “Bữa sáng yêu thương”, chi hội duy trì “Gian hàng 0 đồng”, trao thực phẩm và nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn. Năm 2026, mô hình trao 55 suất quà, tổng trị giá 11,5 triệu đồng. Chi hội còn vận động trao 15 bộ áo dài mới cho trẻ em, 10 suất học bổng nhân dịp khai giảng năm học 2026 - 2027 và hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên mắc bệnh nặng.

Trong đợt lũ năm 2025, chị Bé vận động gần 800 suất quà trao cho bà con trong tổ dân phố. Chị cũng kết nối các nhà hảo tâm với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn khác.

Bà Trần Thị Ngọc Quyên, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Xuân nhận xét, chị Bé tập hợp hội viên rất tốt, đồng thời kết nối các mạnh thường quân để duy trì những chương trình hỗ trợ cộng đồng thường xuyên. Những việc làm thiết thực, xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, được lãnh đạo địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Những nỗ lực của tập thể và cá nhân chị Bé được ghi nhận trong năm 2025. Chi hội Phụ nữ tổ Đệ Nhị được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen tập thể tiêu biểu xuất sắc. Chị Bé được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen vì thành tích trong phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, đồng thời được công nhận danh hiệu “Chi hội trưởng Phụ nữ tiêu biểu giai đoạn 2020 - 2025”.