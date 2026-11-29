Dưới đây là hình ảnh của những bóng hồng trước giờ xuất phát.

Chị Ngô Thị Thủy đến từ CLB Thủ Dầu Một Runners, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Lần đầu tiên chinh phục cự ly 42km nên tôi rất háo hức. Tôi đã dậy từ rất sớm để sẵn sàng hòa mình vào cuộc đua đầy hấp dẫn”. Ảnh: Quang Minh

Đại sứ giải Hoàng Thị Ngọc Hoa có mặt trước vạch xuất phát khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Ảnh: Quang Minh

Các bóng hồng tranh thủ tạo dáng trước khi xuất phát. Ảnh: Quang Minh

Một vận động viên đến từ Trung Quốc và 30 người bạn của mình háo hức trước giờ chạy. Ảnh: Quang Minh

Các bóng hồng tranh thủ ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm trước khi xuất phát. Ảnh: Quang Minh