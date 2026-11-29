Những bóng hồng trước giờ xuất phát
(ĐN) - Trước giờ xuất phát cự ly 42km Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group lần thứ III năm 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, không khí tại vạch xuất phát khu vực quảng trường phường Bình Phước hết sức hào hứng, sôi động. Bên cạnh các vận động viên nam khỏe khoắn, rắn rỏi, những bóng hồng cũng rạng rỡ góp sắc màu riêng. Sự tươi tắn, trẻ trung, xinh đẹp của những nữ vận động viên đã mang đến nét đẹp năng động, làm nên bức tranh sinh động trước giờ tranh tài.
Dưới đây là hình ảnh của những bóng hồng trước giờ xuất phát.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/nhung-bong-hong-truoc-gio-xuat-phat-183293.html