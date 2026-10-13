Những “bóng hồng” trên thương trường

Chị Lý Phương Hiền, Giám đốc Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Nà Làng, xã Bình Gia (bên trái) giới thiệu sản phẩm tới khách hàng

Là một trong 4 hợp tác xã (HTX) tiêu biểu được tôn vinh tại lễ tôn vinh “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn lần thứ V năm 2026”, những năm qua, HTX Như Ý, xã Bắc Sơn đã không ngừng nỗ lực, chủ động liên kết chặt chẽ với các hộ nông dân để nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX.

Bà Bùi Như Ý, Giám đốc HTX cho biết: Để đảm bảo ổn định nguồn hàng cũng như chất lượng sản phẩm thuốc lá khô, HTX đã trực tiếp ký hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với 400 hộ dân, với diện tích 400 ha. Theo đó, HTX cung ứng phân bón, giống, hỗ trợ xây lò sấy cũng như vật tư cần thiết khác phục vụ sản xuất. Nhờ liên kết sản xuất, cùng áp dụng khoa học kỹ thuật, trung bình mỗi năm, HTX thu được sản lượng từ 800 - 1.000 tấn thuốc khô, đem lại doanh thu khoảng 50 tỷ đồng, tạo việc làm cố định cho 15 lao động và 60 lao động thời vụ.

Tương tự, với sự năng động nhạy bén, năm 2023, bà Lý Phương Hiền, Giám đốc HTX Nông lâm nghiệp Nà Làng, xã Bình Gia đã cùng các thành viên trong HTX đưa cây dược liệu vào sản xuất trà. Chị Hiền chia sẻ: Từ việc chú trọng nâng cao chất lượng, chủ động nguồn nguyên liệu, hiện nay, các sản phẩm trà túi lọc của HTX đã được đông đảo khách hàng trong và ngoài tỉnh biết đến và tìm mua. Từ khi cho ra mắt các sản phẩm trà đến nay, HTX đã xuất bán ra thị trường trên 10.000 hộp trà, đem lại doanh thu trên 900 triệu đồng.

Không chỉ nữ giám đốc HTX, thời gian qua, nhiều doanh nhân nữ trên địa bàn tỉnh đã chủ động đầu tư, đưa nông sản Lạng Sơn vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế. Tiêu biểu như Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu nông lâm sản Lạng Sơn, xã Nhân Lý.

Bà Lô Thuý Dung, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Với mong muốn đưa sản phẩm hoa hồi của Lạng Sơn vươn xa, năm 2011, công ty đã thành lập hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xuất khẩu và sản xuất một số sản phẩm từ hồi. Ngoài xuất khẩu hồi thô và sản xuất tinh dầu hồi, công ty còn tập trung nghiên cứu, chế biến sâu các sản phẩm từ hồi, quế.. với hơn 30 sản phẩm các loại. Nhờ đổi mới nâng cao dây truyền sản xuất, cùng nguồn nguyên liệu ổn định, sản phẩm của công ty đã đáp ứng được những quy định khắt khe của các thị trường khó tính như: Nhật Bản, Ấn Độ... Đem lại cho công ty doanh thu trên 5 tỷ đồng/năm, giúp tạo việc làm cho hơn 30 lao động tại địa phương.

Trên đây chỉ là 3 trong nhiều ví dụ về các doanh nhân nữ tiêu biểu năng động, làm kinh tế giỏi. Với sự năng động, sáng tạo, linh hoạt, các doanh nhân nữ trên địa bàn còn chủ động tập hợp, kết nối để tìm cơ hội hợp tác, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bà Lê Minh Tâm, Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ tỉnh cho biết: Hội Doanh nhân nữ hiện nay có 56 thành viên, hoạt động trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Các thành viên trong hội không chỉ chia sẻ, hỗ trợ nhau về kinh tế, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý, mà còn cùng hợp tác kinh doanh, ưu tiên sử dụng sản phẩm và kết nối chéo khách hàng cho nhau. Qua đó, góp phần xây dựng mạng lưới khách hàng cho hội viên, tạo sự đoàn kết, gắn bó để phát triển bền vững. Đến nay, các doanh nghiệp thành viên đã tạo việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động với thu nhập bình quân từ 7 triệu đồng/người/tháng.

Ông Đào Trọng Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đánh giá: Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp nữ trên địa bàn tỉnh đã phát huy bản lĩnh, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm “chèo lái” con thuyền doanh nghiệp của mình thành công trên thương trường. Thời gian tới, Hiệp hội tiếp tục tuyên truyền, tập huấn chính sách, pháp luật và tạo điều kiện để các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp do nữ làm chủ tiếp cận các chính sách ưu đãi để mở rộng sản xuất, kinh doanh… Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhanh, bền vững trên địa bàn tỉnh.

Trong nhịp sống năng động của nền kinh tế hiện đại, ngày càng nhiều phụ nữ không chỉ giữ vai trò vun vén gia đình mà còn khẳng định bản lĩnh trên thương trường. Bằng sự nhạy bén, sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm, tin tưởng rằng, đội ngũ doanh nhân nữ trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, vươn lên khẳng định vị thế trên mặt trận kinh tế, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.