Những bông hồng trên sân bóng chuyền hơi

Sân chơi mỗi ngày của CLB bóng chuyền hơi Bình Minh.

Lan tỏa sự tự tin và gắn kết từ sân bóng

Câu lạc bộ (CLB) bóng chuyền hơi Mai Hắc Đế có 11 thành viên, đều là chị em trong cùng xóm. Thành lập cách đây hai năm, CLB tạo sân chơi để phụ nữ rèn luyện sức khỏe, giao lưu và gần gũi nhau hơn trong cuộc sống thường ngày.

Những ngày đầu, một số người còn e ngại, chưa tự tin khi tham gia hoạt động tập thể. Qua từng buổi tập, người biết hướng dẫn người chưa biết, các thành viên động viên nhau làm quen với cách chơi, phối hợp cùng đồng đội. Dần dần, sự bỡ ngỡ nhường chỗ cho tinh thần hào hứng, việc ra sân tập luyện cũng trở thành thói quen của chị em.

Niềm vui mỗi ngày trên sân bóng.

Sau một ngày làm việc, các thành viên chủ động thu xếp công việc gia đình để gặp nhau trên sân bóng. Sức khỏe là lý do để họ bắt đầu, nhưng niềm vui được vận động cùng bạn bè và cảm giác gần gũi với những người hàng xóm khiến hoạt động này được duy trì. Qua những buổi tập, chị em có thêm dịp trò chuyện, chia sẻ chuyện gia đình, cuộc sống; sự hiểu biết và tình cảm giữa các thành viên cũng dần được vun đắp.

Câu chuyện ở đường Mai Hắc Đế cho thấy, một sân chơi phù hợp có thể tạo động lực để phụ nữ chủ động tham gia các hoạt động cộng đồng. Khi việc rèn luyện trở thành hoạt động chung, các thành viên có thêm động lực duy trì thói quen tốt cho sức khỏe, đồng thời góp phần tăng sự gắn kết giữa những người cùng sinh sống trong khu dân cư.

Sân bóng - điểm hẹn của những người bạn

Tại CLB bóng chuyền hơi Bình Minh, các thành viên tập luyện đều đặn vào buổi sáng từ 5h30 phút đến 7 giờ và buổi chiều từ 17 giờ đến 19 giờ. CLB có 30 thành viên, chủ yếu là người đã nghỉ hưu, bên cạnh một số người trẻ. Lịch tập ổn định giúp mọi người duy trì vận động, đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, trò chuyện sau những công việc thường ngày.

Với người đã nghỉ hưu, một hoạt động thể thao phù hợp không chỉ giúp duy trì sức khỏe mà còn tạo nhịp sinh hoạt tích cực. Những người cùng tập luyện có thêm bạn bè, hỏi han nhau khi vắng mặt, động viên khi gặp khó khăn, qua đó, góp phần làm đời sống tinh thần của các thành viên trong câu lạc bộ thêm phong phú.

Đội trưởng Nguyễn Thị Quy (người cầm bóng) cùng thành viên trong CLB bóng chuyền hơi Bình Minh.

Bà Nguyễn Thị Quy, đội trưởng CLB bóng chuyền hơi Bình Minh thường đến sân sớm để chuẩn bị nước uống, đồ ăn cho mọi người; đồng thời quan tâm, động viên các thành viên. Bà cũng khuyến khích đội tham gia giao lưu với những CLB khác để học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ thuật và có thêm cơ hội cọ xát.

Sự nhiệt tình của những thành viên như bà Quy góp phần duy trì nền nếp và tinh thần đoàn kết trong câu lạc bộ. Mỗi người đến sân để rèn luyện sức khỏe, nhưng hoạt động chung chỉ có thể duy trì khi các thành viên cùng có trách nhiệm, biết quan tâm và hỗ trợ nhau. Bởi vậy, sân bóng không chỉ là nơi vận động mà còn là không gian để những người khác thế hệ gặp gỡ, chia sẻ và xây dựng tình bạn.

Từ Mai Hắc Đế đến Bình Minh, bóng chuyền hơi đáp ứng nhu cầu rèn luyện của phụ nữ ở những độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Điểm chung là các thành viên tìm thấy lợi ích thiết thực cho sức khỏe, đồng thời có thêm niềm vui và sự gắn bó trong đời sống thường ngày. Chính sự chủ động của người dân và tinh thần duy trì hoạt động chung là yếu tố quan trọng để những sân chơi này tiếp tục phát huy hiệu quả tại khu dân cư.

Ngày 11/10, Giải bóng chuyền hơi Bông Hồng Vàng 2026 được tổ chức tại phường Hạc Thành với sự tham gia của 12 đội bóng đến từ các sân chơi trên địa bàn, hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Giải đấu tạo điều kiện để các đội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng thi đấu, qua đó khuyến khích chị em tiếp tục duy trì việc tập luyện thể dục, thể thao.

Hoạt động này cũng phù hợp với mục tiêu của Kế hoạch số 7716/KH-SVHTTDL ngày 7/10/2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Từ những CLB ở khu dân cư đến các giải đấu giao lưu, việc duy trì sân chơi phù hợp là cách thiết thực để đưa thể thao đến gần hơn với đời sống người dân.

Những ngày tháng 10, câu chuyện về các CLB bóng chuyền hơi ở Hạc Thành góp thêm một góc nhìn về đời sống phụ nữ hôm nay. Họ chủ động chăm sóc sức khỏe, tìm niềm vui trong hoạt động tập thể và cùng nhau duy trì những không gian sinh hoạt lành mạnh. Đó cũng là giá trị bền vững của phong trào thể thao quần chúng: không chỉ nâng cao thể lực cho mỗi người mà còn bồi đắp sự gắn bó, sẻ chia trong cộng đồng.