Những bóng hồng trên hành trình bảo vệ công lý

Trong hệ thống tư pháp, Tòa án là cơ quan thực hiện quyền tư pháp, có sứ mệnh cao cả là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mỗi hồ sơ vụ án khi khép lại đều tác động trực tiếp đến danh dự, tài sản, thậm chí là tự do và số phận của một con người. Đứng trước cán cân công lý đầy sức nặng ấy, bản lĩnh chính trị, sự cẩn trọng và tinh thần thượng tôn pháp luật trở thành phẩm chất sống còn của người Thẩm phán.

Khắc họa hình ảnh người nữ lãnh đạo kiên cường trên hành trình phụng sự pháp luật, Thẩm phán Phan Thị Nguyệt Thu, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, Đại biểu Quốc hội khóa XV và XVI, luôn xác định mục tiêu xuyên suốt là giữ gìn niềm tin của nhân dân vào công lý.

Thẩm phán Phan Thị Nguyệt Thu, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

Thẩm phán Phan Thị Nguyệt Thu, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

Trực tiếp lãnh đạo một đơn vị Tòa án cấp tỉnh tại địa bàn rộng lớn, phức tạp, bà khẳng định: “Trong hoạt động xét xử, mỗi vụ án đều có những tình tiết, hoàn cảnh riêng; đặc biệt, những vụ án phức tạp đòi hỏi người làm công tác xét xử phải vững chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp và có cái nhìn thấu đáo.

Việc đánh giá chứng cứ, xác định bản chất vụ việc và đưa ra phán quyết phải dựa trên quy định pháp luật, bảo đảm khách quan, công tâm, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”.

Bên cạnh nhiệm vụ xét xử, trên cương vị người đứng đầu, Chánh án Phan Thị Nguyệt Thu còn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương tư pháp để nâng cao chất lượng xét xử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Với Thẩm phán Nguyễn Thị Bình, Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra về hình sự (Vụ I) thuộc Tòa án nhân dân Tối cao, đang ngày ngày gánh vác trọng trách kiểm tra, rà soát các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật trên phạm vi toàn quốc. Với chị, áp lực công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, cẩn trọng trong từng chi tiết nhỏ.

Chị chia sẻ: “Công tác giám đốc thẩm, tái thẩm đòi hỏi sự thận trọng đặc biệt. Mỗi tình tiết, chứng cứ và vấn đề pháp lý đều phải được nghiên cứu khách quan, toàn diện, đặt trong mối liên hệ với toàn bộ hồ sơ vụ án.

Mục tiêu cao nhất là bảo đảm pháp luật được áp dụng đúng đắn, bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải và quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Đó là trách nhiệm nghề nghiệp, đồng thời là trách nhiệm trước nhân dân và niềm tin mà nhân dân gửi gắm vào công lý”.

Bản lĩnh của người nữ Thẩm phán không chỉ được tôi luyện qua các vụ án lớn hay những hồ sơ tố tụng phức tạp, mà còn thể hiện ở sự dấn thân, vượt qua những khắc nghiệt của hoàn cảnh địa lý.

Tại Tòa án nhân dân khu vực 3 - Quảng Ninh, địa bàn phụ trách trải dài từ vùng mỏ, vùng núi đến tận các xã đảo xa xôi, gồm 4 phường, 1 xã và 2 đặc khu Vân Đồn, Cô Tô. Thẩm phán Nguyễn Thị Quýnh, Phó Chánh án TAND khu vực 3, đã quá quen thuộc với những chuyến công tác phải đếm từng lịch tàu, tính từng con nước và theo dõi sát sao dự báo thời tiết.

Chị Quýnh bộc bạch, việc tổ chức công việc tại vùng biển đảo đòi hỏi người Thẩm phán phải chủ động và linh hoạt để vừa bảo đảm tiến độ án, vừa giảm thiểu chi phí đi lại cho bà con.

Chị nhớ mãi chuyến xem xét, thẩm định tại chỗ trong một vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng và doanh nghiệp tại đặc khu Vân Đồn. Tài sản cần thẩm định là một chiếc máy đào bánh xích nằm tập kết tại khu vực đồi núi hẻo lánh, dân cư thưa thớt.

Thẩm phán Nguyễn Thị Quýnh cùng các đồng nghiệp.

Khi đoàn công tác đến nơi, tài sản đã bị giấu đi, các bên đương sự không hợp tác khai báo vị trí. Khi quay trở về, chiếc xe của đoàn lại hỏng máy giữa đoạn đường vắng không một bóng người qua lại. Sau nhiều giờ xoay xở, tận chiều muộn đoàn mới về đến cơ quan.

“Chuyến đi ấy cho tôi hiểu rõ hơn rằng đằng sau mỗi biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ là cả một hành trình”, Thẩm phán Nguyễn Thị Quýnh trải lòng. Sự thận trọng trong từng bước xác minh thực tế chính là cơ sở để phán quyết đưa ra bảo vệ đúng quyền lợi hợp pháp của các bên và bảo đảm tính thi hành trên thực tế.

Bên cạnh áp lực công việc chuyên môn hay điều kiện tác nghiệp gian khó, thử thách lớn đối với người giữ cán cân công lý còn là bản lĩnh vượt qua những cám dỗ và sự nể nang.

Bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý khi tuổi đời còn khá trẻ, Thẩm phán Tô Thị Thịnh, Phó Chánh án TAND khu vực 5 - Quảng Ninh, từng đối mặt với những băn khoăn của đồng nghiệp lâu năm về năng lực thực tế của mình.

Chị chọn cách bắt đầu từ từng việc nhỏ, vừa làm vừa học, khẳng định uy tín bằng hiệu quả công tác. Kết quả trong năm công tác vừa qua, chị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giải quyết hàng trăm vụ việc mà không để xảy ra án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan, không có án quá hạn và vinh dự được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Trăn trở về đạo đức nghề nghiệp, Thẩm phán Tô Thị Thịnh luôn tự răn mình từ bài học của những vụ án cán bộ vi phạm bị xử lý. Chị sâu sắc nhận ra rằng: ngoài những tác động vật chất, điều khó vượt qua nhất trong nghề xét xử chính là “tâm lý ngại từ chối”.

Sự quen biết, tình cảm hay các mối quan hệ xã hội rất dễ khiến người cầm cân nảy mực lúng túng trước những lời nhờ vả không phù hợp.

“Làm nghề xét xử, có những việc phải dứt khoát, có những đề nghị phải biết nói không. Nếu để sự nể nang chi phối, người cán bộ có thể đánh mất sự tỉnh táo cần thiết khi thực hiện nhiệm vụ”, Thẩm phán Tô Thị Thịnh khẳng định. Càng nắm giữ trọng trách, chị càng khắc ghi nguyên tắc: sự liêm chính phải được giữ vững từ chính bản thân mình.

Nếu như sự nghiêm minh và tính chuẩn mực là yêu cầu bắt buộc của pháp luật, thì sự thấu cảm, nhạy cảm và lòng nhân ái của người phụ nữ lại chính là "chất keo" kết nối, giúp các phán quyết tư pháp đi sâu vào lòng người. Phía sau những điều khoản luật định khô khan là cuộc đời thực tế của con người, là nước mắt, tổn thương và cả hy vọng hàn gắn

Trăn trở về giá trị đích thực của công lý, Thẩm phán Lê Thu Hà, Chánh án TAND khu vực 1 - Bắc Ninh, tâm sự: “Mỗi khi đứng trên bục nghị án, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân rằng phía sau mỗi trang hồ sơ không chỉ là các điều khoản pháp luật khô khan, mà là cả một số phận, một mái ấm, và những giọt nước mắt thực tế của cuộc đời.

Suốt những năm tháng gắn bó với nghề, có những vụ án tranh chấp tài sản hay hôn nhân gia đình giữa những người ruột thịt đã để lại trong tôi những nốt lặng sâu sắc.

Nhìn những người từng chung một dòng máu, từng chung một mái nhà lại đối đầu nhau gay gắt tại tòa, tôi vừa chạnh lòng, vừa trăn trở khôn nguôi”.

Thẩm phán Lê Thu Hà, Chánh án TAND khu vực 1 - Bắc Ninh

Từ những xót xa ấy, Chánh án Lê Thu Hà nhận ra rằng: Công lý trọn vẹn nhất không phải là một phán quyết lạnh lùng phân định ai thắng - ai thua, mà là khi Thẩm phán biết dùng cái "Lý" nghiêm minh để phân định, và dùng cái "Tình", sự thấu cảm của người phụ nữ để cảm hóa.

Giây phút hòa giải thành công, chứng kiến những cái nắm tay siết chặt của tình thân được hàn gắn ngay tại tòa chính là phần thưởng cao quý nhất, khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc của nghề Tòa án.

Đồng quan điểm ấy, Thẩm phán Nguyễn Thị Dung, Chánh án TAND Khu vực 5 - tỉnh Hà Tĩnh, khẳng định: “Mỗi phán quyết đúng là một bước ngoặt giữ gìn giá trị tốt đẹp”.

Trong các vụ án tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình giữa những người ruột thịt, điều các đương sự tìm kiếm đôi khi không chỉ là tài sản, mà là sự ghi nhận công sức, một lời giải thích thỏa đáng hay cảm giác mình được đối xử công bằng.

Nếu Thẩm phán không kiên nhẫn lắng nghe, mâu thuẫn sẽ càng thêm sâu sắc. Đặc biệt, trong các vụ án ly hôn có con nhỏ, Chánh án Nguyễn Thị Dung luôn đặt quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em lên hàng đầu, không để tổn thương giữa người lớn che khuất trách nhiệm làm cha, làm mẹ.

“Sự nhạy cảm, thấu hiểu và lòng nhân ái giúp người Thẩm phán chú ý đến những điều chưa được nói hết: sự e ngại của một người yếu thế, tổn thương của một đứa trẻ hay hoàn cảnh phía sau một hành vi...

Tuy nhiên, trong xét xử, cảm xúc luôn phải được đặt dưới sự kiểm soát của bản lĩnh nghề nghiệp. Sự thấu hiểu giúp Thẩm phán xem xét vụ việc toàn diện hơn, nhưng chứng cứ và pháp luật mới là căn cứ để đưa ra quyết định.

Không thể vì thương cảm mà thiên lệch, cũng không thể vì quá nghiêm khắc mà bỏ qua những tình tiết cần được xem xét”, Chánh án Nguyễn Thị Dung nhấn mạnh.

Thấu hiểu hoàn cảnh nhưng không nới lỏng kỷ cương cũng chính là phương châm công tác của Thẩm phán Lê Thị Phong, Chánh án TAND khu vực 2 – tỉnh Thanh Hóa. Nhiều năm làm công tác xét xử, chị thường dành nhiều thời gian nghiên cứu hồ sơ, đặc biệt là các vụ án liên quan đến phụ nữ và người chưa thành niên.

Chị không khỏi đau lòng khi chứng kiến các bị cáo tuổi đời còn rất trẻ, đang trong độ tuổi học sinh, phải đứng trước bục khai báo hình sự về các tội "Gây rối trật tự công cộng" hay "Cố ý gây thương tích" do bị bạn bè rủ rê, thích thể hiện bản thân.

Theo chị, xử lý người chưa thành niên phạm tội không chỉ nhằm răn đe mà quan trọng hơn là giáo dục, mở ra cơ hội sửa chữa sai lầm để các em trở thành người có ích cho xã hội.

Thẩm phán Lê Thị Phong, Chánh án TAND khu vực 2 – tỉnh Thanh Hóa

Nói về những khoảng lặng sau giờ nghị án, Chánh án Lê Thị Phong xúc động nhớ lại câu chuyện tại một phiên tòa hôn nhân gia đình: “Tôi nhớ mãi hình ảnh một cậu bé 12 tuổi được hỏi muốn ở với ai khi cha mẹ ly hôn. Cháu bé trả lời: ‘Nếu bố mẹ ly hôn, thì con không ở với ai cả’.

Nói rồi, cháu bỏ chạy ra khỏi phòng, để lại sự ngỡ ngàng và xót xa cho những người có mặt. Cũng là một người mẹ, tôi rất đau lòng khi chứng kiến như vậy.

Không phải cuộc hôn nhân nào cũng có thể hàn gắn, nhưng bằng sự kiên trì, trách nhiệm và thái độ ứng xử thấu tình, đạt lý, người Thẩm phán có thể giúp các bên nhìn nhận đầy đủ hơn trách nhiệm của mình, hạn chế những tổn thương không đáng có, nhất là đối với con trẻ”.

Thẩm phán Nguyễn Thị Bình, Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra về hình sự - Tòa án nhân dân tối cao

Trái tim nhân hậu của người phụ nữ khi làm công tác xét xử còn là những nỗi trăn trở, đêm dài trằn trọc trước những hoàn cảnh trớ trêu của đời sống. Thẩm phán Nguyễn Thị Bình, Vụ trưởng Vụ I - Tòa án nhân dân tối cao, chia sẻ chị đặc biệt day dứt khi theo dõi vụ án một người vợ ở Cà Mau chở chồng đi nhậu về, không may xảy ra tai nạn giao thông khiến người chồng tử vong. Người vợ bị xử phạt 1 năm 6 tháng tù giam, trong khi phía sau chị là những đứa con đang tuổi ăn học cần sự nuôi dưỡng.

Vụ trưởng Nguyễn Thị Bình tại buổi gặp mặt nguyên lãnh đạo, công chức Toà Hình sự Tòa án nhân dân tối cao.

Chị Bình trải lòng: “Điều khiến tôi day dứt không chỉ là những mất mát đã xảy ra, mà còn là câu hỏi về những ngày tháng phía trước: Người chồng đã mất, người vợ phải chấp hành hình phạt tù, vậy ai sẽ chăm lo cho các con?

Những đứa trẻ sẽ lớn lên như thế nào sau khi cùng lúc mất đi người cha và thiếu vắng sự chăm sóc của người mẹ?... Cảm xúc giúp chúng ta nhận ra nỗi đau của con người, nhưng kết luận pháp lý chỉ có thể được đưa ra trên cơ sở chứng cứ và căn cứ pháp luật.

Vụ trưởng Nguyễn Thị Bình tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo 110 do Ban Bí thư thành lập.

Sự cảm thông không đồng nghĩa với việc xem nhẹ hành vi vi phạm; lòng trắc ẩn không thể thay thế cho căn cứ pháp lý. Công lý đòi hỏi chúng ta phải biết lắng nghe nỗi đau, đồng thời đủ bản lĩnh để nhìn nhận sự việc tỉnh táo, công bằng và đúng pháp luật”.

Đó cũng chính là lý do vụ án đang được Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm với tinh thần cẩn trọng, khách quan và thượng tôn pháp luật.

Đằng sau bản lĩnh kiên cường trên bục nghị án hay sự chỉn chu trong từng trang hồ sơ là những hy sinh thầm lặng của các nữ Thẩm phán trong đời sống thường nhật.

Người phụ nữ làm công tác Tòa án phải gánh trên vai song song hai vai trò: vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn tư pháp vô cùng nặng nề, vừa vun vén tròn trịa mái ấm gia đình.

Đối với Thẩm phán Chu Lệ Hường, Chánh án Tòa án nhân dân TP. Bắc Ninh, thử thách ấy càng nhân lên gấp bội khi chị là nữ lãnh đạo công tác xa quê, bắt đầu nhận nhiệm vụ tại môi trường mới mà không có gia đình, người thân bên cạnh.

Khối lượng công việc của Tòa án thành phố rất lớn, thường xuyên phát sinh các nhiệm vụ đột xuất đòi hỏi người đứng đầu phải túc trực xử lý, không thể thường xuyên ở bên con cái trong những khoảnh khắc đời thường.

Chị thổ lộ: “Công việc của một Thẩm phán, đặc biệt trên cương vị Chánh án, áp lực rất lớn... Do đó, việc cân bằng giữa ‘việc nước’ và ‘việc nhà’ đối với một nữ Thẩm phán xa quê đòi hỏi bản thân tôi phải nỗ lực mỗi ngày.

Tuy nhiên, khi xa gia đình để thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ, động viên của các đồng nghiệp tại Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh. Đặc biệt, dù xa cách về địa lý nhưng tôi luôn có sự thấu hiểu, sẻ chia và ủng hộ tuyệt đối từ hậu phương vững chắc ở quê nhà, là điểm tựa giúp tôi vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Tại TAND khu vực 3 - Quảng Ninh, hình ảnh các nữ cán bộ, Thẩm phán lặn lội ra các xã đảo công tác đã trở nên quen thuộc. Đơn vị có 19 nữ cán bộ trên tổng số 33 công chức; trong đó có 7 nữ Thẩm phán, chiếm một nửa đội ngũ xét xử.

Bình quân mỗi Thẩm phán phải giải quyết khoảng 100 vụ việc mỗi năm. Nhiều chị em đang nuôi con nhỏ nhưng vẫn phải lên tàu công tác đảo xa, chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống cho những chuyến đi không thể trở về trong ngày.

Là Phó Chánh án phụ trách công tác nữ công, Thẩm phán Nguyễn Thị Quýnh thấu hiểu sâu sắc những vất vả ấy. Chị đã tích cực tham mưu với Chi bộ, Lãnh đạo đơn vị sắp xếp lịch làm việc hợp lý, hỗ trợ điều kiện công tác cho chị em, đồng thời tổ chức các hoạt động gắn kết để nữ cán bộ chia sẻ khó khăn, động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chị tâm niệm, sự vững vàng của nữ Thẩm phán trên ghế xét xử cần được bồi đắp từ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia ấm áp của gia đình lẫn tập thể cơ quan.

Nói về bí quyết giữ lửa gia đình, Thẩm phán Tô Thị Thịnh (Phó Chánh án TAND khu vực 5 - Quảng Ninh) chia sẻ một nguyên tắc đơn giản nhưng đòi hỏi sự chủ động cao: “Không thể vì công việc mà sao nhãng gia đình, cũng không thể vì gia đình mà sao nhãng công việc”.

Mọi việc từ cơ quan đến tổ ấm đều cần được lên kế hoạch cụ thể. Sự ủng hộ của chồng con giúp chị yên tâm cống hiến; ngược lại, chị luôn cố gắng thu xếp khoa học để những bận rộn công việc không lấy đi mất thời gian dành cho người thân.

Vụ trưởng Nguyễn Thị Bình cùng tập thể nữ cán bộ, công chức Vụ Giám đốc Kiểm tra I - Tòa án nhân dân tối cao

Tương tự, Thẩm phán Lê Thị Phong (Thanh Hóa), Chánh án Nguyễn Thị Dung (Hà Tĩnh) và Thẩm phán Nguyễn Thị Bình (TANDTC) đều trân trọng khẳng định: điểm tựa lớn nhất giúp các chị bền bỉ với nghề chính là sự thấu hiểu, gánh vác thầm lặng của người chồng, các con và gia đình nội ngoại hai bên.

Bên cạnh đó là sự đồng lòng, công tâm và sẻ chia chuyên môn từ tập thể đồng nghiệp. “Sự hỗ trợ quý giá nhất thường đến từ những điều rất bình dị.

Người thân cùng vun vén việc nhà và thấu hiểu những lúc công việc kéo dài; đồng nghiệp chủ động phối hợp, trao đổi nghiệp vụ và cùng nhau tháo gỡ khó khăn. Những sẻ chia ấy giúp tôi có thêm thời gian, sự bình tâm và nghị lực để hoàn thành trách nhiệm”, Chánh án Nguyễn Thị Dung xúc động chia sẻ.

Hành trình bảo vệ công lý của những "bóng hồng" ngành Tòa án nhân dân là sự tổng hòa giữa bản lĩnh thép và trái tim nhân ái, giữa sự nghiêm minh của pháp luật và chiều sâu của tình người.

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, những chia sẻ, gửi gắm của các nữ Thẩm phán, nữ lãnh đạo không chỉ là lời tự sự nghề nghiệp mà còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, niềm tự hào sâu sắc tới phụ nữ cả nước.

Nhắc lại lời căn dặn sâu sắc của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đối với đội ngũ Thẩm phán, Thẩm phán Nguyễn Thị Bình (Vụ trưởng Vụ 1 TANDTC) gửi lời nhắn nhủ đến các nữ đồng nghiệp: Người Thẩm phán bên cạnh bản lĩnh, sự liêm chính, trách nhiệm, nhất định phải giữ gìn “tấm lòng trong sáng và trái tim nhân ái”.

Các nữ cán bộ, công chức Vụ I - Toà án nhân dân tối cao chụp ảnh lưu niệm.

‘Tấm lòng trong sáng’ giúp người Thẩm phán giữ vững sự liêm chính, không vụ lợi, không thiên vị; còn ‘trái tim nhân ái’ giúp họ không trở nên lạnh lùng trước những mất mát, biết nhìn thấy con người phía sau mỗi hồ sơ và hiểu rằng một quyết định tư pháp có thể ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của nhiều người...

Chúc những người phụ nữ đang công tác trong ngành Tòa án luôn giữ vững bản lĩnh, sự liêm chính, tinh thần trách nhiệm và niềm tin vào sứ mệnh bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải”, chị Bình gửi gắm.

Từ vùng đất địa linh nhân kiệt Bắc Ninh, Chánh án TAND TP. Bắc Ninh Chu Lệ Hường gửi tới các nữ Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án lời chúc luôn giữ vững ngọn lửa đam mê, không ngừng tự học hỏi để vừa "tinh thông nghiệp vụ", vừa "vững vàng bản lĩnh".

Chị nhắn nhủ tới chị em phụ nữ nói chung: “Người phụ nữ sẽ là phiên bản tốt nhất và hạnh phúc nhất khi được là chính mình, tự tin bước đi trên con đường mình đã chọn.

Vì vậy, dù ở bất kỳ cương vị nào, chỉ cần chúng ta nỗ lực bằng sự chân thành và trách nhiệm, luôn hướng về phía trước với một niềm tin tích cực thì mỗi bước tiến dẫu nhỏ trong công việc hay cuộc sống đều xứng đáng được ghi nhận”.

Nói về hạnh phúc của người nữ Thẩm phán, Chánh án TAND Khu vực 5 - Hà Tĩnh Nguyễn Thị Dung bày tỏ suy ngẫm đầy triết lý: Hạnh phúc không chỉ nằm ở những thành công hay chức vụ trong công việc, mà còn ở khả năng trở về với gia đình bằng sự yêu thương và nhìn lại những phán quyết của mình với một lương tâm hoàn toàn thanh thản.

Chị mong muốn chị em ngành Tòa án luôn giữ được bản lĩnh trước áp lực, công tâm trong phán quyết, chuẩn mực trong ứng xử và lòng nhân hậu trước mỗi số phận con người.

Đồng thời, xuất phát từ trải nghiệm thực tế công tác tại vùng biển đảo Quảng Ninh, Thẩm phán Nguyễn Thị Quýnh gửi gắm tâm tư mong muốn ngành Tòa án tiếp tục được quan tâm bổ sung biên chế Thẩm phán, Thư ký, tăng cường hạ tầng xét xử trực tuyến kết nối với các đặc khu biển đảo.

Những đề xuất thiết thực ấy nhằm giúp người dân giảm bớt những chuyến vượt biển gian nan đến Tòa, đồng thời giúp các nữ cán bộ giảm bớt những chuyến công tác xa nhà, có thêm thời gian chăm sóc sức khỏe và vun đắp cho tổ ấm gia đình.

Trải qua những chặng đường gian khó nhưng vô cùng tự hào, hình ảnh người phụ nữ ngành Tòa án nhân dân hôm nay hiện lên thật đẹp đẽ và trọn vẹn. Như lời trải lòng đầy tự hào của Chánh án TAND khu vực 1 - Bắc Ninh Lê Thu Hà: Các nữ Thẩm phán không chỉ kiên cường, bản lĩnh trên bản án, mà còn mang cả thiên chức, sự mềm mại và lòng vị tha của người mẹ, người chị vào từng vụ việc.

Chính sự thấu cảm sâu sắc ấy đã thắp lên ánh sáng của niềm tin, mang lại sự công bằng, lẽ phải và bình yên đích thực cho mỗi số phận con người, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ công lý và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Đoàn nữ cán bộ TANDTC chụp ảnh lưu niệm tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bà Trưng