Những 'bông hồng thép' trên cung đường cao tốc

Mỗi người mỗi nhiệm vụ, lặng lẽ góp sức bằng sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu với nghề. Giữa bộn bề công việc và những lo toan thường nhật, họ vẫn bền bỉ đồng hành cùng đồng nghiệp, góp phần nối dài những cung đường quê hương.

Trên những công trường, dự án của Tập đoàn Đèo Cả luôn có những "bông hồng thép".

Vững vàng trong từng phần việc

Gần 14 năm làm việc trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, chị Đỗ Thị Hưng từng nghĩ mình đã có đủ kinh nghiệm để lường trước phần lớn những khó khăn khi tham gia một dự án mới. Thế nhưng, từ khi gia nhập Tập đoàn Đèo Cả và nhận nhiệm vụ tại dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Cao Bằng), chị nhận ra thực tế công trường vẫn luôn có những điều nằm ngoài dự tính.

Là chuyên viên Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Công ty CP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, chị Hưng thường xuyên cập nhật tình hình triển khai các hạng mục, phối hợp với đồng nghiệp xử lý những vấn đề phát sinh. Địa hình miền núi phức tạp, điều kiện thi công có nhiều đặc thù khiến những kinh nghiệm tích lũy trước đó đôi khi chưa đủ để giải quyết công việc.

Những tình huống thực tế đòi hỏi chị phải tìm hiểu kỹ hơn về đặc thù dự án, trao đổi với đồng nghiệp và linh hoạt trong cách xử lý. Với chị Hưng, kinh nghiệm là vốn quý, nhưng người làm nghề không thể chỉ dựa vào những điều đã biết. "Quan điểm của tôi không phải là học xong thì mới làm, mà tôi được học bằng cách làm và làm bằng cách học", chị chia sẻ.

Rời công trường miền núi Cao Bằng, tại dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy (Nghệ An), chị Hoàng Linh lại có một câu chuyện nghề nghiệp khác.

Là nhân viên Hành chính - Nhân sự dự án, công việc hằng ngày của chị gắn với hồ sơ nhân sự, chấm công, tổng hợp ngày công và thực hiện chế độ cho người lao động. Không trực tiếp tham gia thi công, nhưng chị hiểu rằng sự chính xác trong từng phần việc của mình có liên quan đến quyền lợi của những người đang ngày đêm làm việc trên công trường.

Nhớ lại giai đoạn tăng tốc thi công tại dự án hầm đường sắt Khe Nét (Quảng Trị), chị Hoàng Linh cho biết, khi ấy, công nhân làm nhiều ca, tăng giờ hoặc luân chuyển giữa các tổ đội, trong khi hệ thống chấm công đôi lúc gặp trục trặc. Để hạn chế sai sót, chị chủ động liên hệ các bộ phận, xác minh ngày công thực tế và điều chỉnh cách theo dõi, tổng hợp thông tin.

Công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ, nhất là khi phải đối chiếu số liệu từ nhiều đầu mối. Với chị, mỗi ngày công được ghi nhận chính xác là một phần trách nhiệm đối với những người lao động đang miệt mài trên công trường.

"Tôi luôn tâm niệm rằng, dù làm công tác gián tiếp nhưng mỗi phần việc mình đảm nhận đều góp phần vào sự vận hành ổn định của dự án", chị Linh nói.

Công tác hành chính - nhân sự còn là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách chăm lo đời sống của Tập đoàn đến từng người lao động. Từ hướng dẫn thủ tục, giải đáp thắc mắc đến thực hiện các chế độ theo quy định, mỗi phần việc đều cần sự tận tình, chính xác để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Chị Hoàng Linh, nhân viên Hành chính - Nhân sự dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy, thực hiện các phần việc liên quan đến quản lý nhân sự và chế độ cho người lao động.

Ba năm gắn bó với Đèo Cả, chị Linh đã quen hơn với nhịp làm việc khẩn trương của công trường. Những tình huống từng khiến chị lúng túng nay trở thành kinh nghiệm, giúp chị chủ động hơn trong sắp xếp công việc và phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh.

Ở văn phòng Hà Nội, chị Trần Thị Ngọc lại góp sức vào công việc chung theo một cách rất riêng. Là nhân viên tạp vụ, công việc hằng ngày của chị gắn với việc vệ sinh, giữ gìn không gian làm việc sạch sẽ, gọn gàng cho đồng nghiệp.

Tưởng chừng là những đầu việc quen thuộc, nhưng có những ngày văn phòng tổ chức nhiều cuộc họp, sự kiện, các khu vực được sử dụng liên tục khiến công việc của chị bận rộn hơn thường lệ. Để mọi việc được chu đáo, chị chủ động quan sát, sắp xếp thứ tự ưu tiên và linh hoạt điều chỉnh thời gian thực hiện, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động chung.

Chị Trần Thị Ngọc tận tâm với công việc giữ gìn không gian làm việc sạch sẽ, gọn gàng tại văn phòng Tập đoàn Đèo Cả ở Hà Nội.

"Qua những tình huống công việc bận rộn, tôi rút kinh nghiệm trong cách bố trí thời gian, quan sát và xử lý công việc linh hoạt hơn. Tôi nghĩ điều quan trọng là không ngại khó, không làm qua loa và cố gắng giải quyết từng việc cho chu đáo", chị Ngọc chia sẻ.

Không phải công việc nào cũng gắn với những dấu mốc hay kết quả dễ nhìn thấy. Với chị Ngọc, niềm vui giản dị là mỗi ngày được góp phần giữ gìn một môi trường làm việc ngăn nắp, thuận tiện cho đồng nghiệp.

Dù ở công trường hay văn phòng, sự tận tâm, chủ động và trách nhiệm của những nữ cán bộ, công nhân viên trong từng công việc đều góp phần duy trì nhịp hoạt động chung của Tập đoàn.

Những điểm tựa để gắn bó đồng hành

Mỗi môi trường làm việc đều có những áp lực và thử thách riêng. Với những nữ cán bộ, nhân viên thường xuyên công tác xa nhà, đó còn là nỗi lo chăm sóc gia đình, con cái. Với những người đã gắn bó nhiều năm, tình cảm đồng nghiệp và sự sẻ chia trong công việc trở thành một phần lý do để họ tiếp tục đồng hành cùng tập đoàn.

Sự quan tâm, sẻ chia của lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả là nguồn động viên để nữ cán bộ, công nhân viên thêm yên tâm công tác và gắn bó với công việc.

Khi mới nhận nhiệm vụ tại Cao Bằng, chị Đỗ Thị Hưng nghĩ rằng mỗi tháng chỉ một đôi chuyến công tác. Nhưng thực tế không như dự tính. Có những giai đoạn, công việc khiến chị gần như ở lại địa bàn suốt cả tháng.

Xa nhà, điều khiến chị bận tâm nhất là việc chăm sóc các con. Những công việc thường ngày trước đây có thể tự tay thu xếp, nay phải nhờ đến sự hỗ trợ của gia đình. Hai vợ chồng cùng bàn bạc, phân chia trách nhiệm chăm sóc con, có thêm sự giúp đỡ của ông bà để chị yên tâm công tác.

Giữa lịch làm việc bận rộn, chị duy trì thói quen gọi điện thoại về nhà mỗi tối, hỏi han việc học hành, sinh hoạt của các con. Chị hiểu rằng sẽ có những thời điểm không thể chu toàn mọi việc như mong muốn, nhưng sự chia sẻ trong gia đình giúp chị có thêm điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.

"Có lúc chạy deadline, buộc phải chủ động dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Với tôi, sự cân bằng là tìm được cách sắp xếp phù hợp với hoàn cảnh của mình", chị Hưng bộc bạch.

Những hoạt động tập thể góp phần tăng cường sự gắn kết, sẻ chia giữa cán bộ công nhân viên tại các đơn vị trong tập đoàn.

Đó cũng là trăn trở quen thuộc với chị Nguyễn Thị Thúy Vi, cán bộ Hành chính - Nhân sự tại dự án cầu Đại Ngãi 1. Làm việc xa nhà, chị Vi không khỏi nhớ những bữa cơm gia đình, những lúc được trực tiếp chăm sóc, theo sát việc học và những thay đổi hằng ngày của con.

Khó khăn nhất là những lúc người thân đau ốm hoặc gia đình có việc đột xuất. Khi ấy, chị phải chủ động thu xếp công việc, trao đổi với đồng nghiệp và cân nhắc việc đi lại để có thể chăm lo cho người thân mà vẫn bảo đảm nhiệm vụ tại dự án.

Điều khiến chị Vi thêm yên tâm gắn bó với công trường là sự quan tâm, thấu hiểu của lãnh đạo và đồng nghiệp. Với đặc thù công việc thường xuyên xa nhà, chị trân trọng sự chăm lo của Ban lãnh đạo Tập đoàn, từ việc thực hiện các chế độ, chính sách đến lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tạo điều kiện để người lao động thu xếp công việc gia đình khi cần thiết. Sự quan tâm ấy giúp chị vơi bớt những lo toan, có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nếu gia đình là điểm tựa phía sau những chuyến công tác, sự quan tâm, thấu hiểu của lãnh đạo Tập đoàn giúp người lao động thêm yên tâm gắn bó với công việc, thì đồng nghiệp lại là những người cùng chia sẻ áp lực, tháo gỡ khó khăn trong công việc hằng ngày.

Với chị Đỗ Nguyên Diệu Minh, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận, điều đó được cảm nhận rõ qua nhiều năm làm việc tại Tập đoàn Đèo Cả, đặc biệt trong những giai đoạn dự án gặp khó khăn.

Năm 2021, khi chị tham gia dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, dịch Covid-19 bùng phát khiến hoạt động thi công trên công trường bị gián đoạn. Khi dịch bệnh dần được kiểm soát, việc khôi phục thi công đòi hỏi các bộ phận khẩn trương rà soát khối lượng còn dang dở, phối hợp tháo gỡ vướng mắc để đưa hoạt động dự án trở lại nhịp độ bình thường.

Chị Minh cùng đồng nghiệp làm việc với Ban Điều hành dự án, bộ phận kỹ thuật và các tổ đội thi công để kiểm tra, đối chiếu khối lượng, cập nhật tình hình thực tế. Những công việc cần được thực hiện khẩn trương, đồng bộ, bởi tiến độ chung phụ thuộc vào sự phối hợp của nhiều bộ phận.

Qua giai đoạn ấy, chị càng thấm thía mối liên hệ giữa công tác kế hoạch - kỹ thuật tại văn phòng với hoạt động ngoài hiện trường. "Dù làm công việc kế hoạch - kỹ thuật tại văn phòng, mỗi hồ sơ, mỗi phương án xử lý đều ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công ngoài công trường", chị Minh chia sẻ.

Với chị, những khó khăn đã trải qua cũng là dịp để rèn luyện khả năng xử lý tình huống, nâng cao kinh nghiệm phối hợp và hiểu hơn giá trị của tinh thần đồng đội.

"Một trong những điều đáng quý khiến tôi gắn bó với Đèo Cả chính là tinh thần đồng đội, sự đoàn kết và quyết tâm vượt khó của tập thể. Tôi luôn cảm nhận được tinh thần cùng nhau chia sẻ trách nhiệm, tìm giải pháp và hướng đến mục tiêu chung", chị Minh nói.

Từ những trải nghiệm đã qua, chị Minh nhắn nhủ các đồng nghiệp trẻ mạnh dạn nhận nhiệm vụ, chủ động học hỏi và không ngại đối diện với khó khăn. "Mỗi thử thách đều là cơ hội để trưởng thành", chị chia sẻ.

Chị Đỗ Nguyên Diệu Minh, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật, Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận, trao đổi công việc cùng đồng nghiệp.

Cũng từ sự sẻ chia của đồng nghiệp và tình cảm dành cho nơi làm việc, chị Trần Thị Mỹ Liên, nhân viên Phòng Tổng hợp thuộc Xí nghiệp Quản lý vận hành hầm Đèo Cả, đã có 16 năm gắn bó với Tập đoàn.

Đến với Tập đoàn Đèo Cả khi vừa rời ghế nhà trường, chị Liên từng bước làm quen với công tác văn thư, lưu trữ và hậu cần các chương trình sự kiện. Qua nhiều năm, công việc có những giai đoạn bận rộn, nhất là khi khối lượng hồ sơ lớn, nhiều nhiệm vụ cần xử lý trong thời gian ngắn. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, chị dần tích lũy kinh nghiệm, học cách sắp xếp công việc và phối hợp với đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ.

Với chị, gia đình là điểm tựa để yên tâm công tác, còn sự hướng dẫn của lãnh đạo và tình cảm đồng nghiệp giúp chị thêm gắn bó với tập thể. Những lời động viên, sự hỗ trợ trong công việc hằng ngày đã trở thành một phần ký ức đáng quý trong suốt chặng đường làm nghề.

"Sau 16 năm, điều giữ tôi ở lại bên cạnh phúc lợi ổn định đảm bảo cuộc sống, chính là tình cảm dành cho nơi mình đã gắn bó, là niềm tự hào khi được chứng kiến sự phát triển của Tập đoàn và được góp sức mình, dù nhỏ bé, vào hành trình ấy", chị Liên chia sẻ.