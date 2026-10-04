Những “bóng hồng” tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Chị Nguyễn Thị Hượng, thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở Tổ dân phố Thuỵ Sơn 2, phường Nguyễn Úy phối hợp vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ ANTT.

Điểm tựa giữa lòng dân

Chị Nguyễn Thị Hượng (sinh năm 1967), thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở Tổ dân phố Thuỵ Sơn 2 (phường Nguyễn Úy) được nhận xét là người dày dặn kinh nghiệm thực tế, dành nhiều thời gian cho công việc và luôn gần gũi với nhân dân.

Với vai trò của một thành viên Tổ bảo vệ ANTT, chị đã tích cực tham mưu cấp ủy, lãnh đạo thôn triển khai thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) theo hướng phù hợp, sát với thực tiễn của địa phương; tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè...

Theo chia sẻ của chị Hượng, trước khi tham gia lực lượng bảo vệ ANTT, chị cũng có tâm lý e ngại vì mình là phụ nữ không biết có thể vượt qua được khó khăn để hoàn thành tốt công việc được giao hay không. Nhưng được nhân dân trong tổ dân phố tín nhiệm giới thiệu và sự động viên của các đồng chí Công an xã nên chị đã mạnh dạn tham gia. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi có các vụ việc xảy ra tại địa bàn, chị luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ lực lượng Công an xã giải quyết nhanh chóng, hiệu quả.

Thượng tá Nguyễn Đức Trọng, Trưởng Công an phường Nguyễn Úy cho biết: Là một trong những thành viên nòng cốt của Tổ bảo vệ ANTT, chị Hượng đã có sự hỗ trợ đắc lực, hiệu quả cho lực lượng Công an xã trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là tham gia giải quyết các vụ việc mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư. Ngoài ra, với sự nhanh nhạy, quyết đoán, chị đã chủ động tham mưu Công an xã, các tổ hòa giải ở cơ sở thực hiện hòa giải thành công một số vụ mâu thuẫn trên địa bàn; tích cực tham gia việc quản lý, kiểm tra nhân hộ khẩu định kỳ, hỗ trợ công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính…

Còn với chị Đặng Thị Ngát (sinh năm 1991), thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở thôn Do Đạo (xã Nhân Hà), do có nhiều năm làm Bí thư Chi đoàn thôn, Phó Bí thư Chi bộ thôn, có điều kiện nắm bắt cụ thể tình hình dân cư, hiểu rõ hoàn cảnh của từng hộ dân… nên chị kịp thời phát hiện và tham gia giải quyết những mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh. Bên cạnh đó, chị còn cùng tổ tuần tra thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn của các loại tội phạm và tích cực hỗ trợ lực lượng Công an xử lý nhiều vụ việc phát sinh trên địa bàn.

Sự tận tụy của chị được người dân ghi nhận. Ông Nguyễn Văn Hùng, người dân thôn Do Đạo chia sẻ: Chị Ngát là người năng nổ, gần gũi và trách nhiệm. Chị cùng các thành viên trong tổ thường xuyên đến từng hộ dân tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho trẻ em; phòng, chống trộm cắp tài sản; nhắc nhở thanh, thiếu niên chấp hành pháp luật…, góp phần giữ gìn sự bình yên ở khu dân cư và giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Mỗi người một vị trí, một nhiệm vụ, một hoàn cảnh riêng, nhưng các nữ thành viên Tổ bảo vệ ANTT đều có điểm chung là tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy với công việc và ý chí vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Cánh tay nối dài” của lực lượng Công an cơ sở

Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ công an cơ sở giữ gìn ổn định địa bàn, giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở. Trong 2 năm qua, lực lượng này đã cung cấp trên 4.000 tin báo liên quan đến ANTT, tệ nạn xã hội; hỗ trợ giải quyết gần 2.600 vụ việc; thực hiện gần 23 nghìn lượt tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; hỗ trợ xây dựng hơn 83 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ ANTQ; hỗ trợ vận động, giáo dục hơn 6 nghìn trường hợp vi phạm pháp luật đang cư trú ở cơ sở; tham gia hơn 77 nghìn lượt tuần tra, phát hiện gần 2.400 vụ việc vi phạm liên quan đến ANTT; hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ…

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 1.753 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở, với 13.186 thành viên, trong đó có 182 thành viên nữ. Công việc của nữ thành viên trong lực lượng ANTT ở cơ sở không ít khó khăn khi vừa làm nhiệm vụ dân vận, tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở; vừa phải gánh vác, lo toan chăm sóc gia đình. Tuy vậy, họ vẫn miệt mài, cần mẫn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, coi đó là trách nhiệm và niềm tự hào vì được góp sức bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Có những đêm khuya hay lúc trời mưa gió, bão lụt…, khi nhận tin báo có vụ việc xảy ra, họ đã không quản ngại vất vả, hiểm nguy, sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Không chỉ bản lĩnh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT, nhiều người trong số họ còn là những hạt nhân tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng nhân dân. Những mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân hay vấn đề nổi cộm trong khu dân cư các chị đều có cách riêng để tiếp cận từng người, từng nhà.

Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của người dân, tham mưu, đề xuất các biện pháp giải quyết vấn đề phát sinh một cách thấu tình, đạt lý. Trong quá trình giải quyết những vấn đề liên quan đến ANTT, các thành viên nữ luôn giải quyết theo phương châm “nhẹ nhàng, mềm mỏng nhưng quyết liệt”, “chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì”. Đây là cách làm linh hoạt, hiệu quả giúp giải quyết kịp thời mâu thuẫn và tăng cường tình làng, nghĩa xóm, tình cảm gia đình.

Đại tá Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Từ khi lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở được thành lập và đi vào hoạt động đã góp phần không nhỏ trong việc bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Nhiều vụ việc mâu thuẫn trong cộng đồng được xử lý ngay từ đầu, không để phát sinh thành điểm nóng. Trong thành công chung đó, dấu ấn của những nữ cán bộ ANTT rất rõ nét, họ thực sự là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an trong nhiệm vụ giữ vững ANTT tại cơ sở.

Có thể thấy, dù có nhiều khó khăn, vất vả nhưng bằng tình yêu và đam mê với nghề, tinh thần dám nghĩ dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, những nữ thành viên trong lực lượng ANTT ở cơ sở đã và đang thầm lặng cống hiến và có những đóng góp quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.