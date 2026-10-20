Những 'bóng hồng' tài năng làm rạng danh thể thao Việt Nam

Các võ sĩ karate nữ làm rạng danh thể thao Việt Nam trên đấu trường ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng

Những câu chuyện về các nữ vận động viên không chỉ gợi niềm tự hào về thành tích thể thao mà còn truyền cảm hứng bởi nghị lực, sự bền bỉ và khát vọng cống hiến. Mỗi người theo đuổi một môn thể thao, đối mặt với những thử thách riêng, nhưng đều chung quyết tâm mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Tỏa sáng trên những đấu trường đỉnh cao

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) năm 2026 ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản), cả ba tấm Huy chương vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam đều thuộc về các nữ vận động viên ở hai môn karate và cầu mây. Thành tích ấy cho thấy vai trò nổi bật của các cô gái Việt Nam trong cuộc cạnh tranh quyết liệt với những đối thủ mạnh hàng đầu châu lục.

Ở nội dung kata đồng đội nữ môn karate, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã đánh bại đội tuyển Iran với tỷ số 5-0 trong trận chung kết. Đằng sau màn trình diễn thuyết phục là quá trình tập luyện nghiêm túc, đòi hỏi sự chính xác trong từng động tác, tính đồng đều của bài quyền và khả năng phối hợp ăn ý giữa các thành viên. Với nội dung thi đấu đặc biệt coi trọng kỹ thuật và sự chuẩn xác, chiến thắng tại ASIAD là phần thưởng xứng đáng cho những tháng ngày kiên trì rèn luyện.

Đội cầu mây nữ Việt Nam trên bục nhận HCV nội dung đôi nữ ASIAD 20, ngày 29-9. Ảnh: Bùi Lượng

Ở môn cầu mây, các nữ tuyển thủ Việt Nam cũng ghi dấu ấn với hai tấm Huy chương vàng. Trong trận chung kết nội dung đôi nữ, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly cùng đồng đội Lê Thị Hồng Liên vượt qua Philippines với tỷ số 2-0.

Đặc biệt, chiến thắng trước Thái Lan ở nội dung đội bốn người nữ cho thấy bản lĩnh đáng nể của các cô gái Việt Nam. Sau khi thắng hiệp đầu, đội tuyển để đối thủ cân bằng tỷ số và phải bước vào hiệp quyết định. Dù bị dẫn điểm, các tuyển thủ vẫn bình tĩnh điều chỉnh lối chơi, kiên trì bám đuổi để giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Ba tấm Huy chương vàng tại ASIAD 20 là thành quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần đồng đội và ý chí không bỏ cuộc. Trong những thời điểm khó khăn, các nữ tuyển thủ đã chứng minh rằng bản lĩnh thi đấu và niềm tin vào mục tiêu có thể tạo nên khác biệt.

Không chỉ ở các môn thi đấu đồng đội, những nữ vận động viên ở các môn cá nhân cũng đang khẳng định vị thế bằng nỗ lực bền bỉ.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh là một trong những gương mặt tiêu biểu của bắn súng Việt Nam. Ảnh: Bùi Lượng

Trên trường bắn, Trịnh Thu Vinh tiếp tục là gương mặt nổi bật của bắn súng Việt Nam. Tại SEA Games 33 năm 2025, nữ xạ thủ giành 4 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc và phá 3 kỷ lục SEA Games, qua đó được vinh danh là vận động viên xuất sắc nhất đại hội. Đến ASIAD 20 năm 2026, Thu Vinh tiếp tục giành Huy chương đồng cùng đồng đội.

Bắn súng đòi hỏi vận động viên duy trì sự tập trung cao độ, kiểm soát nhịp thở và tâm lý trong từng phát bắn. Chỉ một thoáng mất bình tĩnh cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả. Vì vậy, những thành tích của Thu Vinh không chỉ phản ánh trình độ chuyên môn mà còn cho thấy quá trình rèn luyện bền bỉ để làm chủ áp lực.

"Hotgirl" bắn súng Phí Thanh Thảo giành HCV 10m súng trường hơi nữ. Ảnh: VSF

Cùng ở môn thể thao này, Phí Thanh Thảo ghi dấu ấn với Huy chương vàng nội dung 10m súng trường hơi nữ tại Giải vô địch Đông Nam Á năm 2025, kèm theo kỷ lục khu vực. Thành tích ấy cho thấy sự trưởng thành của nữ xạ thủ trẻ, đồng thời mở ra kỳ vọng về một gương mặt tiếp tục đóng góp cho bắn súng Việt Nam trong tương lai.

Trong khi đó, ở môn boxing, Nguyễn Thị Tâm giành Huy chương bạc hạng 51kg tại ASIAD 20, trở thành võ sĩ boxing Việt Nam đầu tiên góp mặt trong trận chung kết một kỳ đại hội. Để đi đến thành tích ấy, nữ võ sĩ phải trải qua quá trình chuẩn bị khắt khe về thể lực, tốc độ, kỹ thuật ra đòn và khả năng phòng thủ. Trên võ đài, mỗi tình huống đều đòi hỏi sự quyết đoán, khả năng phán đoán nhanh và tinh thần vững vàng trước sức ép từ đối thủ.

Võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm trở lại sau chấn thương giành tấm Huy chương bạc ASIAD lịch sử. Ảnh Bùi Lượng

Tấm Huy chương bạc ASIAD là dấu mốc đáng tự hào trong hành trình của Nguyễn Thị Tâm, đồng thời khẳng định tiềm năng cạnh tranh của boxing nữ Việt Nam ở đấu trường châu lục. Hình ảnh nữ võ sĩ thi đấu mạnh mẽ cũng góp phần lan tỏa thông điệp về sự tự tin, nghị lực và khả năng chinh phục thử thách của phụ nữ.

Truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ

Một trong những câu chuyện đặc biệt của thể thao Việt Nam là hành trình của Châu Tuyết Vân, nữ võ sĩ taekwondo vẫn miệt mài theo đuổi đam mê ở tuổi 36. Tại giải Mỹ mở rộng năm 2026 tổ chức ở Las Vegas, Tuyết Vân giành Huy chương vàng nội dung quyền tiêu chuẩn đơn nữ U40, dù chỉ được xếp hạt giống số 10 và phải vượt qua 18 đối thủ. Tuyết Vân còn giành Huy chương đồng nội dung quyền sáng tạo đôi nam nữ trên 17 tuổi.

Ở tuổi 36, võ sĩ Châu Tuyết Vân vẫn giành Huy chương vàng thế giới. Ảnh NVCC

Ở độ tuổi mà nhiều vận động viên đã rời xa đỉnh cao thi đấu, Châu Tuyết Vân vẫn duy trì tập luyện, giữ vững phong độ và tìm kiếm những thử thách mới. Thành tích tại Mỹ mở rộng là minh chứng cho giá trị của đam mê và kỷ luật, đồng thời cho thấy tuổi tác không nhất thiết trở thành rào cản khi vận động viên có quyết tâm và phương pháp tập luyện phù hợp.

Với Châu Tuyết Vân, mỗi lần bước lên thảm đấu là kết quả của quá trình rèn luyện lâu dài, từ việc hoàn thiện kỹ thuật đến duy trì thể lực và sự tập trung. Hành trình ấy truyền cảm hứng cho những người trẻ đang theo đuổi thể thao chuyên nghiệp, rằng thành công cần được vun đắp bằng nỗ lực mỗi ngày.

Tay vợt nữ số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh vẫn nỗ lực thi đấu duy trì vị trí tốp 30 thế giới. Ảnh: FBNV

Ở môn cầu lông, Nguyễn Thùy Linh cũng là đại diện tiêu biểu cho tinh thần vượt khó của vận động viên Việt Nam. Từng vươn lên vị trí thứ 17 thế giới, tay vợt nữ số một Việt Nam phải thường xuyên di chuyển, thi đấu tại nhiều quốc gia và thích nghi với lịch trình dày đặc. Không phải lúc nào cô cũng có điều kiện đồng hành cùng huấn luyện viên hay đội ngũ hỗ trợ đông đảo.

Những chuyến bay dài, sự cố hành lý, thay đổi lịch trình và áp lực thi đấu liên tục là những trở ngại không nhỏ. Tuy nhiên, Thùy Linh vẫn chủ động chuẩn bị, điều chỉnh chuyên môn và bước vào mỗi trận đấu với quyết tâm cao nhất. Trong môn thể thao đòi hỏi tốc độ, phản xạ và sức bền, sự kiên trì trong tập luyện cùng khả năng thích nghi có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì phong độ.

Hành trình của Thùy Linh cho thấy phía sau thành tích là những hy sinh ít được nhìn thấy. Đó là những ngày xa gia đình, những giờ tập luyện kéo dài và cả việc phải tự mình giải quyết nhiều khó khăn ngoài sân đấu. Chính sự chủ động và tinh thần không lùi bước đã giúp cô từng bước khẳng định vị trí trong làng cầu lông quốc tế.

Mỗi nữ vận động viên có một hành trình riêng, nhưng điểm chung ở họ là sự nghiêm túc với nghề, tinh thần vượt khó và khát vọng chinh phục những mục tiêu cao hơn. Từ những tấm Huy chương vàng ASIAD đến thành tích ở các giải đấu quốc tế, họ góp phần khẳng định hình ảnh phụ nữ Việt Nam năng động, bản lĩnh và giàu nghị lực.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, tôn vinh những “bóng hồng” thể thao không chỉ là ghi nhận thành tích mà còn là trân trọng những tháng ngày âm thầm khổ luyện phía sau ánh hào quang. Bởi mỗi tấm huy chương đều được đánh đổi bằng mồ hôi, sự kiên trì và quyết tâm vượt qua chính mình. Những câu chuyện ấy tiếp tục lan tỏa tình yêu thể thao, khơi dậy khát vọng vươn lên và truyền động lực cho các thế hệ vận động viên trẻ trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.