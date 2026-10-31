Những bóng hồng tại Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I

Nữ vận động viên đội Lục Yên rạng rỡ trong trận đấu bóng chuyền tại Đại hội.

Nữ vận động viên đội Trấn Yên xinh đẹp, tự tin tỏa sáng trên sân đấu.

Bên cạnh vẻ ngoài ấn tượng, những “bóng hồng” môn bóng chuyền còn thể hiện sự tự tin, khéo léo trong từng pha xử lý bóng.

Các nữ vận động viên bóng chuyền cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt, hấp dẫn.

Vẻ đẹp, sự tự tin, năng động của các nữ vận động viên góp phần tạo nên sức hút cho môn pickleball tại Đại hội.

Nữ vận động viên thực hiện pha xử lý bóng khéo léo trong trận đấu pickleball.

Nụ cười rạng rỡ của nữ vận động viên sau những giờ phút tranh tài.

Vẻ đẹp khỏe khoắn của "bóng hồng" môn cầu lông tại Đại hội.

Nữ vận động viên tự tin thể hiện kỹ thuật, sự khéo léo qua từng pha cầu.

Tập trung cao độ trong từng pha cầu.

Vẻ đẹp khỏe khoắn, năng động của nữ vận động viên bóng bàn tại Đại hội.

Những bước chạy mạnh mẽ của nữ vận động viên trên đường đua. (Ảnh: Mai Ánh)

Những hình ảnh đẹp của các nữ vận động viên không chỉ góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho ngày hội thể thao lớn nhất tỉnh mà còn khắc họa vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại: Khỏe khoắn, bản lĩnh và tràn đầy sức sống.