Những 'bóng hồng' sôi nổi tranh tài tại Giải Pickleball Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội mở rộng

Sáng 9-10, tại Giải Pickleball Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội mở rộng lần thứ II - năm 2026, những nữ vận động viên đã mang đến nhiều trận đấu sôi nổi với các pha bóng nhanh, những màn phối hợp ăn ý và tinh thần thi đấu đầy quyết tâm.

Trên sân đấu, nét duyên dáng của phái đẹp hòa cùng sự mạnh mẽ, bản lĩnh, tạo nên những hình ảnh đẹp của ngày hội thể thao.

Giải đấu được tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), giải đấu do Công đoàn Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội tổ chức, thu hút gần 200 vận động viên đến từ các cơ quan báo chí, doanh nghiệp.

Trên sân, các tay vợt nữ nhập cuộc với sự tập trung cao độ. Từng bước di chuyển, cú đánh và pha đỡ bóng đều đòi hỏi sự nhanh nhạy, khả năng phán đoán tình huống cùng sự phối hợp nhịp nhàng với đồng đội.

Những pha bóng được triển khai chắc chắn, kiên nhẫn tìm khoảng trống; cũng có những tình huống bất ngờ buộc vận động viên phải xoay chuyển nhanh để giành lại thế chủ động.

Những pha bóng qua lại liên tiếp khiến thế trận trở nên khó đoán.

Bên cạnh kỹ thuật xử lý bóng ngày càng hoàn thiện, họ thể hiện sự tự tin, chủ động trong chiến thuật và tinh thần quyết tâm đến những pha bóng cuối cùng.

Trong trang phục thể thao năng động, những bước chạy linh hoạt, động tác dứt khoát nhưng vẫn đầy nét duyên dáng đã góp phần tạo nên sắc màu riêng cho giải đấu.

Khi đối phương tăng tốc tấn công, các tay vợt lập tức điều chỉnh vị trí, tìm cách hóa giải bằng những cú trả bóng khéo léo. Mỗi điểm số giành được đều đi kèm sự tập trung và nỗ lực, khiến cuộc so tài thêm phần kịch tính.

Những đường bóng đầy quyết liệt và kịch tính tại Giải Pickleball Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội mở rộng.

Những "bông hồng" tại Giải Pickleball Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội mở rộng.

Không chỉ có màn tranh tài quyết liệt, sân chơi còn mang đến những khoảnh khắc gần gũi, thân thiện giữa các vận động viên. Sau mỗi trận đấu, những lời hỏi thăm, chia sẻ kinh nghiệm và nụ cười giao lưu góp phần xóa nhòa khoảng cách, thắt chặt tình đoàn kết giữa những người làm báo và các đơn vị tham gia.

Trong không khí hào hứng, các trận đấu diễn ra sôi nổi, nhận được sự quan tâm và cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Những tràng pháo tay, tiếng reo vui từ khán giả càng tiếp thêm hứng khởi cho các vận động viên.

Với sự góp mặt nhiệt tình của các vận động viên nam, nữ, Giải Pickleball Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội mở rộng lần thứ II - năm 2026 không chỉ tạo cơ hội rèn luyện thể chất mà còn lan tỏa lối sống năng động, tích cực.

Những màn tranh tài của các "bóng hồng" trên sân đấu đã góp phần làm nên sức hấp dẫn của giải, khẳng định rằng sự duyên dáng hoàn toàn có thể song hành cùng bản lĩnh và tinh thần thể thao mạnh mẽ.