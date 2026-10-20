Những bóng hồng phía sau tay lái

Chắt chiu thời gian, vun vén gia đình

Ngoài giờ đứng lớp ở trường mầm non, chị Nguyễn Thị Dung, phường Quyết Thắng, lại cầm vô-lăng trên những cung đường cùng Taxi Bình An. Hai công việc, ba người con và bao nỗi lo thường nhật khiến quỹ thời gian của người phụ nữ tuổi 40 ấy trở nên chật hẹp. Để có thêm thu nhập chăm lo cho gia đình, từ năm 2022, chị lựa chọn gắn bó với nghề part-time lái taxi.

Nghề giáo viên mầm non vốn đã đòi hỏi nhiều thời gian, sự kiên nhẫn và chu đáo, vì vậy, để làm thêm một công việc khác, chị Dung phải tính toán, sắp xếp chu toàn. Giáo án có khi được tranh thủ soạn vào giờ nghỉ trưa, bữa cơm cho các con cũng được chị chuẩn bị từ sớm trước khi bắt đầu những cuốc xe buổi tối.

Nếu ở trường, chị chăm sóc, dạy dỗ những đứa trẻ bằng sự dịu dàng, kiên nhẫn thì khi cầm lái, chị tập trung quan sát đường, xử lý tình huống và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, chị Dung dần quen với nghề lái xe có nhiều phần khác biệt so với “gõ đầu trẻ”.

Chị Dung kể, có chuyến đi xa hàng trăm cây số, lên tận Cao Bằng, gặp những cung đường khó, chị cũng không tránh khỏi mệt mỏi. Là phụ nữ làm nghề lái xe, đôi khi chị còn phải đối diện với những lời trêu đùa thiếu tế nhị từ hành khách nam. Nhưng rồi, qua thời gian, chị học cách thích nghi, bình tĩnh xử lý các tình huống và tiếp tục công việc.

Với chị, làm thêm nghề lái taxi là nỗ lực để chăm lo tốt hơn cho các con. Những khoảng nghỉ ít ỏi, nhiều lần phải nhờ ông bà hỗ trợ việc nhà, chăm con đã trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày. Chị cứ thế thu xếp, cố gắng, bởi phía sau lựa chọn mưu sinh là trách nhiệm với gia đình.

Cũng như chị Dung, chị Diệp Thị Hường ở Đồng Hỷ đến với nghề lái taxi từ mong muốn có thêm thu nhập và chủ động hơn trong cuộc sống. Tháng 7-2025, chị bắt đầu công việc tại Taxi Bình An. Với một nghề vốn được xem là thế mạnh của nam giới, để gắn bó, chị phải học cách thích nghi, rèn luyện kỹ năng và vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu.

Chị Hường bảo rằng dù biết nghề lái xe vất vả, chủ yếu dành cho nam giới nhưng vì muốn chủ động thời gian, có thu nhập lo cho con và gia đình nên chị quyết thử sức. Lúc đầu chưa quen đường sá và giờ giấc sinh hoạt nên chị cũng thấy áp lực, nhưng dần dần công việc này đã cho chị nhiều trải nghiệm thú vị.

Chị Hường hiểu, mỗi chuyến xe là một hành trình khác nhau, với những vị khách và những câu chuyện riêng. Người lái xe không chỉ cần thông thạo đường sá mà còn phải biết lắng nghe, ứng xử phù hợp, giữ thái độ bình tĩnh trong mọi tình huống.

Cũng như bao người mẹ khác, mong muốn chăm lo cho con cái, gia đình là động lực để chị nỗ lực trong công việc. Những cung đường phía trước có thể còn nhiều thử thách, nhưng sự đồng hành của gia đình, sự hướng dẫn, giúp đỡ của công ty và đồng nghiệp là điểm tựa để chị từng bước vững vàng hơn sau tay lái.

An toàn trên mỗi cung đường

Dù đến với nghề từ hoàn cảnh khác nhau, nhưng chị Dung, chị Hường đều hiểu mình phải luôn nỗ lực đưa hành khách đến nơi an toàn, phục vụ chu đáo và giữ chữ tín trong công việc.

Là nữ nên chị Hường có lợi thế về sự cẩn trọng và tỉ mỉ, vì thế mỗi khi chở khách, chị đều chú ý từng chi tiết nhỏ để khách cảm thấy thoải mái trong suốt hành trình. Đã nhận chở khách thì phải đưa khách đến nơi an toàn, phục vụ chu đáo, không vì những mệt mỏi riêng làm ảnh hưởng đến hành trình của người khác.

Bởi chị hiểu, vô-lăng của người phụ nữ lái taxi không chỉ chở khách đi đến nơi về đến chốn, mà còn chở cả sự an tâm và tin tưởng. Hơn một năm gắn bó với nghề lái taxi, chị luôn cảm thấy thật hạnh phúc khi được khách tin tưởng, lựa chọn.

Chị Nguyễn Thị Dung được Công ty Taxi Bình An biểu dương, khen thưởng vì hành động nhặt được tài sản trả lại khách hàng.

Với chị Dung, trung thực và an toàn luôn là những điều chị đặt lên hàng đầu trong công việc. Làm ở Công ty Taxi Bình An, chị Dung nhiều lần phát hiện tài sản khách hàng để quên trên xe, khi là ví tiền, lúc là chiếc điện thoại giá trị. Phát hiện khách quên đồ, chị chủ động báo tổng đài, tìm cách liên hệ để trả lại người bỏ quên.

Chị Dung trải lòng: Tôi hiểu, với người mất tài sản, điều khiến họ lo lắng không chỉ là giá trị món đồ mà còn có thể là những giấy tờ, vật dụng quan trọng gắn với công việc và cuộc sống. Những việc làm ấy của chị Dung đã được Công ty biểu dương, khen thưởng. Chị cũng nhận được lời cảm ơn chân thành từ khách hàng, cảm thấy tự hào, càng thêm yêu công việc mình đang làm.

Chuyện về hai “bóng hồng” sau tay lái ở công ty, anh Nguyễn Văn Thọ, Quản lý đội xe Công ty Taxi Bình An bảo: Chị Dung và chị Hường là hai nữ tài xế luôn phục vụ khách hàng chu đáo, có trách nhiệm. Nhất là chị Dung nhiều lần nhặt được tài sản, đều tìm cách trả lại khách. Những việc làm ấy góp phần xây dựng hình ảnh đẹp, nâng cao uy tín của Taxi Bình An.

Công việc lái taxi có những áp lực riêng, từ việc bảo đảm an toàn trên đường đến cách ứng xử với những hành khách khác nhau. Với nữ tài xế, không riêng ở Công ty taxi Bình An mà bất cứ công ty vận tải nào, sự cẩn trọng, khả năng kiềm chế cảm xúc và thái độ phục vụ chuyên nghiệp càng cần được bồi đắp. Những khó khăn trong công việc cũng đòi hỏi họ phải biết tự bảo vệ mình, đồng thời tuân thủ các quy định và nguyên tắc an toàn nghề nghiệp.

Từ những chuyến xe mỗi ngày, chị Dung và chị Hường đang từng bước khẳng định mình bằng chính công việc đã lựa chọn. Hai chị không chỉ nỗ lực vượt qua những khó khăn riêng để có thêm thu nhập, chăm lo gia đình mà còn góp phần thay đổi cách nhìn về phụ nữ trong một nghề còn nhiều vất vả. Mỗi chuyến xe an toàn, mỗi hành động trung thực chính là cách các chị giữ chữ tín với nghề, đồng thời khẳng định khả năng của mình trên những cung đường mưu sinh.