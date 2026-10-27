Những 'bông hồng' nơi tuyến đầu chống lao và HIV

Khoa Lao - HIV - Kháng thuốc là nơi tiếp nhận những ca bệnh nặng và phức tạp. Đối tượng điều trị tại đây phần lớn là các bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, đồng nhiễm lao/HIV hoặc lao đa kháng thuốc - những ca bệnh đòi hỏi phác đồ điều trị kéo dài, kiểm soát nghiêm ngặt và tiềm ẩn nguy cơ phơi nhiễm rất lớn.

Đội ngũ y, bác sĩ và điều dưỡng Khoa Lao - HIV - Kháng thuốc đều là nữ. Dù chịu nhiều áp lực nhưng các chị vẫn nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Không chỉ chịu nỗi đau thể xác do bệnh tật giày vò, nhiều người bệnh còn mang nặng tâm lý tự ti, mặc cảm và thiếu thốn sự chăm sóc từ gia đình. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, đội ngũ y tế của khoa luôn kiên trì đồng hành, vừa điều trị chuyên môn vừa sẻ chia, động viên để bệnh nhân an tâm hợp tác chữa trị.

Với quy mô 20 giường bệnh nội trú, năm 2025, khoa đã tiếp nhận điều trị cho 510 lượt bệnh nhân, tương đương 6.696 ngày điều trị. Nhờ sắp xếp quy trình theo dõi khoa học, công suất sử dụng giường bệnh đạt 97,07% (vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trên 95%), với thời gian điều trị bình quân gần 12 ngày mỗi ca và giữ vững tỷ lệ tử vong ở mức 0%. Kết quả điều trị này cũng đáp ứng tốt các tiêu chí chuyên môn qua các đợt giám sát thực tế của đoàn kiểm tra khu vực B2 về quản lý lao kháng thuốc.

Bác sĩ Nguyễn Thi Minh Nguyệt, Phó Trưởng Khoa Lao - HIV - Kháng thuốc làm thiện nguyện giúp bệnh nhân nghèo không có người nuôi dưỡng.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng chẩn đoán và xử trí các ca bệnh nặng, có diễn biến phức tạp, đội ngũ y, bác sĩ của khoa luôn chủ động tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ và duy trì kết nối hội chẩn chuyên môn trực tiếp cùng Bệnh viện Phổi Trung ương. Khoa cũng làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn, tổ chức bình bệnh án, báo cáo chuyên đề và triển khai các giải pháp phòng, chống lao kháng thuốc trên địa bàn.

Bác sĩ Khoa Lao - HIV - Kháng thuốc tư vấn bệnh và trao quà giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Quy trình khám chữa bệnh được thực hiện chặt chẽ từ khâu hướng dẫn lấy mẫu đàm, phối hợp với bộ phận xét nghiệm cận lâm sàng đúng quy chuẩn, đến việc duy trì lịch tái khám định kỳ 2 lần mỗi tháng cho người bệnh lao kháng thuốc nhằm kịp thời phát hiện, xử trí sớm các tác dụng không mong muốn của thuốc.

Song song với công tác chuyên môn, các nữ y, bác sĩ, điều dưỡng khoa còn tích cực tham gia các phong trào thi đua của bệnh viện. Từ việc duy trì khuôn viên khoa, phòng “Xanh - Sạch - Đẹp” tạo không gian thông thoáng, giảm thiểu lây nhiễm, đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ gắn kết nội bộ. Tập thể khoa luôn là hạt nhân tích cực, xây dựng đơn vị ấm áp như một gia đình thứ hai. Ngoài ra, các y, bác sĩ khoa còn tích cực tham gia công tác từ thiện, thường xuyên giúp đỡ những bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đến điều trị tại bệnh viện.

Bác sĩ Nguyễn Thi Minh Nguyệt, Phó Trưởng Khoa Lao - HIV - Kháng thuốc, chia sẻ rằng có được kết quả ấy là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc bệnh viện trong việc tạo mọi điều kiện thuận lợi để khoa củng cố quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và nâng cao chất lượng điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Thi Minh Nguyệt, Phó Trưởng Khoa Lao - HIV - Kháng thuốc trao quà cho bệnh nhân lao kháng thuốc đi tái khám tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Tiền Giang.

Bác sĩ Minh Nguyệt bộc bạch thêm, sức mạnh và sự ấm áp của khoa đến từ đội ngũ y, bác sĩ và điều dưỡng đều là nữ. Được ví như những “bông hồng thép”, các chị không chỉ chu toàn thiên chức trong gia đình, mà còn luôn xông pha ở tuyến đầu đầy thử thách. Dù áp lực từ những ca trực đêm căng thẳng hay nguy cơ lây nhiễm luôn hiện hữu, nụ cười và sự ân cần chưa từng vơi trên gương mặt các nữ nhân viên y tế. Nhờ sự tỉ mẩn trong từng liều thuốc, bữa ăn cùng trái tim thấu cảm, các chị đã giúp người bệnh xua tan mặc cảm, kiên trì bám trụ phác đồ để tìm lại sự sống.

Ghi nhận những cố gắng bền bỉ trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Khoa Lao - HIV - Kháng thuốc đã được lãnh đạo bệnh viện đánh giá cao và được Chủ nhiệm Chương trình Chống lao Quốc gia tặng nhiều Giấy khen; đồng thời nhiều năm liền giữ vững danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến...

Theo lãnh đạo Khoa Lao - HIV - Kháng thuốc, phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, tập thể Khoa Lao - HIV - Kháng thuốc tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn và tinh thần phục vụ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân mà bệnh viện và ngành y tế giao phó.