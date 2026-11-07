Những 'bóng hồng' người Khmer tung dầm rẽ sóng chờ lễ hội Oóc Om Bóc

Phụ nữ Khmer miền Tây tập luyện bơi ghe Ngo để chuẩn bị tham gia Lễ hội Oóc Om Bóc.

Hơn 10 ngày qua, gần 100 phụ nữ người dân tộc Khmer ở xã An Ninh, TP Cần Thơ đã hẹn nhau vào lúc 16h mỗi ngày để tập bơi ghe Ngo trên sông Sà Lan để chuẩn bị cho Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026.

Đội ghe Ngo nữ của chùa Tum Núp, xã An Ninh là một trong những đội ghe mạnh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với 3 lần đoạt chức vô địch tại Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2023, 2024 và 2025. Trước đó, năm 2022, đội ghe Ngo nữ chùa Tum Núp đoạt giải nhì.

Ngoài đội ghe Ngo nữ, đội ghe Ngo nam chùa Tum Núp cũng nhiều năm “làm mưa làm gió” trên sông Maspéro của TP Sóc Trăng cũ. Ngoài chức vô địch năm 2020, đội ghe Ngo nam chùa Tum Núp còn hạng nhất liên tục 3 năm 2023, 2024 và 2025.

Theo Ban Tổ chức Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ mở rộng năm 2026, đã có 79 đội ghe Ngo đăng ký tranh tài trên sông Maspéro vào ngày 23 - 24/11. Trong đó, 63 đội nam tranh tài cự ly 1.200 m và 16 đội nữ tham gia cự ly 1.000 m.

Một trong những đội ghe Ngo nữ lần đầu tiên tham gia Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ mở rộng năm 2026, là đội chùa Ông Tào, xã Tân Long, TP Cần Thơ.

Những ngày qua, khoảng 15h là hơn 50 phụ nữ Khmer gần chùa Ông Tào cùng có mặt tại khu vực tập bơi ghe Ngo sau khi xong việc đồng áng.

Không phân biệt tuổi tác, các vận động viên đội ghe Ngo nữ chùa Ông Tào cùng vững tay dầm trên giàn bơi để tăng cường sự dẻo dai, mong đạt thứ hạng cao trong lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 được gắn với các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam. Trong đó, Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo thể hiện được sự độc đáo, đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer. Các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc.