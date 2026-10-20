Những ‘bông hồng’ nâng bước kỳ thủ trẻ Đồng Nai

Huấn luyện viên Nguyễn Thùy Dương: Có kinh nghiệm thi đấu, càng thấu hiểu học trò

Gắn bó với đội tuyển cờ vua thành phố Đồng Nai từ năm 1998 khi mới 8 tuổi, Nguyễn Thùy Dương từng là cái tên quen thuộc và gặt hái nhiều thành tích cá nhân ấn tượng. Sau nhiều năm cống hiến trên con đường vận động viên chuyên nghiệp, chị Nguyễn Thùy Dương tạm nghỉ để kinh doanh. Dù vậy, tình yêu với cờ vua chưa bao giờ tắt.

Chân dung huấn luyện viên Nguyễn Thùy Dương. Ảnh: NVCC

Tháng 3-2024, chị Thùy Dương quyết định rẽ sang một chặng đường mới: công tác huấn luyện. Đến tháng 8-2024, cô chính thức đảm nhận vai trò huấn luyện viên (HLV) đội tuyển trẻ cờ vua Đồng Nai. Bằng kinh nghiệm thi đấu thực chiến cùng sự tỉ mỉ, thấu hiểu tâm lý, cô đã nhanh chóng khẳng định năng lực qua những thành tích rực rỡ của các học trò.

Huấn luyện viên Nguyễn Thùy Dương cùng học trò đi thi đấu tại Giải vô địch Cờ vua trẻ thế giới lứa tuổi 7, 9, 11, 13, 15 và 17 diễn ra ở Tây Ban Nha. Ảnh: NVCC

Dưới sự dẫn dắt và đồng hành của HLV Thùy Dương, các tài năng trẻ Đồng Nai đã đạt được những kết quả đáng tự hào. Tiêu biểu là kỳ thủ nhí Lê Minh Quang đã liên tục gặt hái "cơn mưa" huy chương tại Giải cờ vua trẻ Đông Nam Á 2025 diễn ra ở Malaysia với 5 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB); 3 HCV, 1 HCB Giải vô địch cờ vua trẻ quốc gia 2025, cùng nhiều thành tích tại Giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia 2025, 2026.

Một học trò khác của HLV Thùy Dương, Ngũ Phương Linh cũng tỏa sáng rực rỡ với 3 HCV, 1 HCĐ tại Giải cờ vua trẻ Đông Nam Á 2025 (Malaysia); 1 HCV, 1 HCĐ Giải vô địch cờ vua trẻ quốc gia 2025 và xuất sắc đạt hạng 5 tại Giải vô địch cờ vua trẻ nhanh, chớp thế giới ở Thổ Nhĩ Kỳ (tháng 12-2025).

Không kém cạnh, Nguyễn Phạm Lam Thư đóng góp 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại Giải vô địch cờ vua trẻ Đông Nam Á 2026 (Singapore) cùng hàng loạt huy chương tại các giải quốc gia.

Trên hành trình trưởng thành của các kỳ thủ trẻ, luôn có sự đồng hành của huấn luyện viên Nguyễn Thùy Dương. Ảnh: NVCC

Hiện tại, HLV Thùy Dương trực tiếp dẫn dắt 21 vận động viên trẻ, sinh từ năm 2011 đến năm 2019. Các em ở nhiều độ tuổi, trình độ khác nhau, đòi hỏi người huấn luyện phải có cách hướng dẫn phù hợp.

Từng trải qua những giờ phút căng thẳng nghẹt thở trên bàn cờ khi còn là vận động viên, nữ HLV luôn chủ động lắng nghe, truyền năng lượng tích cực để giúp học trò vượt qua rào cản tâm lý. Cô thường lấy những câu chuyện mình làm bài học truyền cảm hứng cho các em trước mỗi trận thi đấu.

"Tại Giải cờ vua trẻ Đông Nam Á 2025, tôi kể cho học trò nghe về ván đấu quyết định năm 2004 của mình. Giây phút nhìn thấy thầy huấn luyện và nghĩ về sự hy sinh của ba mẹ, tôi biết mình phải chiến thắng. Tôi truyền lại câu chuyện đó để các em có động lực vượt qua chính bản thân mình" - HLV Thùy Dương chia sẻ.

Nhìn những người học trò nhỏ lần lượt bước lên bục vinh quang, HLV Thùy Dương không giấu nổi sự tự hào. Với cô, được đồng hành cùng các em trên mỗi chặng đường thi đấu chính là cách trọn vẹn nhất để tiếp nối niềm đam mê cờ vua của mình.

Huấn luyện viên Nguyễn Thùy Dương cùng các kỳ thủ trẻ Đồng Nai tại lễ trao thưởng Giải vô địch cờ vua trẻ quốc gia năm 2026 ở Bắc Ninh. Ảnh: NVCC

Theo ông Lê Trọng Anh, Phó Trưởng phòng Thể thao thành tích cao - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai, HLV Nguyễn Thùy Dương là người thầy tận tụy, sở hữu nền tảng chuyên môn vững chắc và có khả năng truyền cảm hứng cho lứa kỳ thủ nhỏ tuổi. Nhờ sự dẫn dắt tâm huyết ấy, cờ vua trẻ Đồng Nai thời gian qua đã gặt hái được nhiều dấu ấn đáng tự hào. Để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ không chỉ ở tuyến trẻ mà còn vươn tầm dẫn dắt tuyến đội tuyển, cô Thùy Dương cần tiếp tục trau dồi chuyên môn sâu, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào công tác huấn luyện.

Những mùa hè bên lớp cờ vua, cờ tướng miễn phí

Năm 2021, cô Lê Thị Hợi, giáo viên Sinh học Trường THPT Dầu Giây, phường Dầu Giây, bắt đầu mở lớp cờ vua, cờ tướng miễn phí cho trẻ em địa phương. Từ 5-7 học sinh ban đầu, lớp dần đông lên qua từng mùa hè. Đến nay, hoạt động ý nghĩa này đã mở rộng thành sân chơi lành mạnh cho thiếu nhi trên địa bàn với nhiều môn như cờ vua, cờ tướng, cầu lông, bóng đá và trò chơi dân gian. Riêng mùa hè 2026, lớp của cô Hợi thu hút gần 200 học sinh tham gia, trong đó khoảng 50 em học cờ vua, cờ tướng.

Lớp cờ vua, cờ tướng miễn phí của cô Lê Thị Hợi thu hút học sinh ở nhiều độ tuổi tham gia. Ảnh: Huy Anh

Việc mở lớp cờ vua, cờ tướng miễn phí cho các em xuất phát từ mong muốn giản dị của cô Hợi: để trẻ có một nơi vui chơi lành mạnh, được gặp gỡ bạn bè và rèn luyện tư duy sau những giờ học.

“Khi thấy học sinh chơi game, xem tivi, điện thoại ngày càng nhiều, mà tôi làm công tác giáo dục nên mùa hè có chút thời gian, tôi quyết định tổ chức lớp cờ vua, cờ tướng miễn phí để các cháu có một sân chơi lành mạnh” - cô Lê Thị Hợi chia sẻ.

Các buổi học cờ vua và cờ tướng thường diễn ra vào buổi sáng. Cô Hợi hướng dẫn học sinh làm quen với luật chơi và cho các em luân phiên thi đấu với nhau. Những em mới học được chỉ dẫn từ những nước đi cơ bản. Các em đã biết chơi có cơ hội thử sức với bạn ở trình độ cao hơn, qua đó tích lũy kinh nghiệm.

Cô Lê Thị Hợi hướng dẫn các em làm quen với cờ vua, cờ tướng. Ảnh: Huy Anh

Lớp học được duy trì qua nhiều năm nhờ sự chung tay của địa phương, phụ huynh học sinh và các tình nguyện viên. Hiện có 6 học sinh Trường THPT Dầu Giây làm tình nguyện viên tham gia hỗ trợ các buổi sinh hoạt. Một số em từng học cờ với cô Hợi khi còn nhỏ, nay đã lớn và quay lại hướng dẫn các em khóa sau.

Không chỉ mở lớp dạy cờ vua, cờ tướng miễn phí, cô Hợi còn tổ chức các đoàn học sinh tham gia giải đấu. Tại Giải vô địch cờ vua, cờ tướng các nhóm tuổi thành phố Đồng Nai mở rộng năm 2026, cô Hợi vừa đảm nhận vai trò trưởng đoàn, vừa là huấn luyện viên, đồng thời là người lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho các em khi đi thi.

Cô Lê Thị Hợi cùng học sinh tham dự các giải đấu, tạo cơ hội để các em cọ xát và tích lũy kinh nghiệm. Ảnh: NVCC

Ngày đầu bước vào nhà thi đấu để tham gia Giải vô địch cờ vua, cờ tướng các nhóm tuổi thành phố Đồng Nai mở rộng năm 2026, em Nguyễn Ngọc Vân Nghi, 11 tuổi, phường Dầu Giây rất hồi hộp và lo sợ. Nhờ có sự động viên tinh thần của cô Hợi, em đã dần bình tĩnh thi đấu. Kết quả, cô học trò nhỏ đã giành HCV nội dung cờ tướng U12 nữ cờ chớp và HCĐ nội dung cờ nhanh.

Em Vân Nghi kể: “Lúc đó, cô Hợi nói em hãy coi như là đi chơi thôi, đừng áp lực. Mình lên đó học hỏi cách đánh rồi năm sau mình có thể đi thi tiếp. Khi nghe cô nói như vậy, em cảm thấy bình tĩnh hơn”.

Em Nguyễn Ngọc Vân Nghi được luyện tập và học hỏi qua các ván cờ cùng bạn bè trong lớp. Ảnh: Huy Anh

Chị Võ Thị Hồng Hạnh, ngụ phường Dầu Giây, một phụ huynh có 2 con tham gia lớp cờ vua, cờ tướng của cô Hợi, chia sẻ: “Bé lớn bắt đầu tham gia từ năm học lớp 3, còn bé nhỏ đến với lớp từ khi mới 4 tuổi. Hai bé bây giờ về nhà gần như không đòi coi điện thoại, cũng không còn đam mê tivi nữa, mà bắt đầu ôm bộ cờ đi tìm người khác để chơi”.

Các em nhỏ tìm thấy niềm vui bên những bàn cờ. Ảnh: Huy Anh

Cô Lê Thị Hợi tổ chức nhiều hoạt động thú vị cho học sinh trong dịp hè. Ảnh: NVCC

Hiện, cô Lê Thị Hợi đang hoàn thiện hồ sơ thành lập câu lạc bộ chính thức, hướng đến việc duy trì và phát triển sân chơi cờ vua, cờ tướng lâu dài tại phường Dầu Giây. Giữa áp lực học tập ngày càng lớn, cô Hợi mong các em vẫn có một nơi để gặp gỡ bạn bè, rèn luyện tư duy và tìm thấy niềm vui sau giờ học.