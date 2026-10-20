Những “bóng hồng” mang khát vọng vàng của thể thao xứ Thanh

Đặng Thị Linh - “chiến binh thép” của Vật Thanh Hóa

Đặng Thị Linh, nữ đô vật quê Nga Sơn, là một trong những gương mặt tiêu biểu của vật Thanh Hóa. Cô có 2 HCV SEA Games, 7 năm liên tiếp vô địch quốc gia và nhiều lần góp mặt ở các đấu trường khu vực, châu lục.

Bên cạnh sự nghiệp thi đấu, Đặng Thị Linh đã hoàn thànhchương trình học cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tháng 4/2026, Đặng Thị Linh giành HCB hạng cân 70kg nữ tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á. Dù chưa thể bước lên bục cao nhất, kết quả này tiếp tục cho thấy năng lực và bản lĩnh của nữ đô vật xứ Thanh trước những đối thủ mạnh.

Với kinh nghiệm thi đấu dày dạn cùng phong độ ổn định, Đặng Thị Linh đang hướng tới mục tiêu lần thứ hai liên tiếp giành HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Lê Thị Vân Anh - Hy vọng “vàng” của Pencak Silat xứ Thanh

Ở môn Pencak Silat, Lê Thị Vân Anh là một trong những gương mặt giàu thành tích nhất của thể thao Thanh Hóa. Nữ võ sĩ sinh năm 2000 đã nhiều lần khẳng định đẳng cấp ở hạng cân 60kg nữ, trở thành một trong những gương mặt chủ lực của đội tuyển Thanh Hóa hơn nửa thập kỷ qua.

Hình ảnh Vân Anh trong tập luyện và cuộc sống đời thường.

Tại Giải vô địch Pencak Silat châu Á năm 2026, Lê Thị Vân Anh xuất sắc giành HCV châu Á thứ ba trong sự nghiệp dù bàn tay trái chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương gãy xương.

Về mục tiêu tiếp theo, nữ võ sĩ xứ Thanh quyết tâm bảo vệ tấm HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Nguyễn Thị Thanh Trúc - “mỏ vàng” của Jujitsu Thanh Hóa

Nguyễn Thị Thanh Trúc là một trong những gương mặt nổi bật của Jujitsu Thanh Hóa, liên tục gặt hái thành tích cao ở các giải đấu quốc gia và quốc tế.

Thanh Trúc hướng tới lần thứ 2 liến tiếp giành “vàng” tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Thanh Trúc giành HCV nội dung Newaza Gi, hạng cân trên 70kg nữ, mang về tấm HCV đầu tiên cho Jujitsu Thanh Hóa tại kỳ Đại hội.

Năm 2026, nữ võ sĩ tiếp tục khẳng định phong độ khi giành 4 HCV tại Giải vô địch Jujitsu Đông Nam Á. Những thành tích ấn tượng là động lực để Thanh Trúc hướng tới mục tiêu chinh phục HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Nguyễn Thị Phương Hậu, Hàn Thị Thúy - nữ “chiến binh” kỳ cựu của Muay Thanh Hóa

Muay Thanh Hóa từng ghi dấu ấn tại hai kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc gần nhất.

Năm 2018, các võ sĩ xứ Thanh giành 2 HCV; đến Đại hội lần thứ IX năm 2022, thành tích được nâng lên 3 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ. Qua hai kỳ Đại hội, Nguyễn Thị Phương Hậu giành 1 HCV, còn Hàn Thị Thúy đóng góp 2 HCV, góp phần tạo nên thành tích nổi bật của Muay Thanh Hóa.

Hàn Thị Thuý đã có hai kỳ Đại hội liên tiếp (2018 và 2022) giành HCV.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, cả hai phải đối mặt với thử thách không nhỏ khi chương trình thi đấu có sự điều chỉnh về hạng cân.

Phương Hậu chuyển từ hạng 63,5kg xuống 57kg, trong khi Hàn Thị Thúy chuyển từ hạng 71kg xuống 60kg. Những thay đổi này đòi hỏi các VĐV phải thích nghi về thể trạng, điều chỉnh giáo án và xây dựng phương án chiến thuật phù hợp.

Phương Hậu hướng đến lần thứ 2 liên tiếp giành HCV Đại hội.

Với kinh nghiệm thi đấu đã được tích lũy qua nhiều năm, hai nữ võ sĩ đang đứng trước cơ hội tiếp tục khẳng định bản thân. Sự quyết tâm, khả năng thích nghi và bản lĩnh trong những thời điểm quyết định sẽ là những yếu tố quan trọng để họ hướng tới mục tiêu cao nhất.

Phạm Thị Vân - Kỳ vọng tiếp nối dấu mốc vàng của bơi Thanh Hóa

Trên đường đua xanh, Phạm Thị Vân là niềm hy vọng số 1 của bơi Thanh Hóa.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, kình ngư quê Ngọc Lặc giành 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, trở thành VĐV đầu tiên mang HCV về cho bơi Thanh Hóa sau 20 năm chờ đợi. Cô còn phá kỷ lục Đại hội ở cả hai nội dung 50m bơi tự do và 50m bơi bướm.

Phạm Thị Vân là VĐV hàng đầu của Bơi Thanh Hóa nhiều năm qua.

Năm 2026, Vân tiếp tục khẳng định phong độ khi giành 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ tại Giải vô địch bơi quốc gia bể 25m. Với những kết quả tích cực, nữ kình ngư được kỳ vọng tiếp tục tỏa sáng, nối dài dấu ấn của bơi Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Cử tạ: Hà Thị Hóa - sức mạnh của ý chí

Ở môn cử tạ, Hà Thị Hóa từng tạo dấu ấn nổi bật tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Khi mới 19 tuổi, nữ lực sĩ sinh năm 2003 đã vượt qua nhiều đối thủ giàu kinh nghiệm để giành 2 HCV ở nội dung cử đẩy và tổng cử, hạng cân 76kg nữ, góp công quan trọng vào thành tích chung của đoàn thể thao xứ Thanh.

Hà Thị Hóa là niềm hy vọng vàng của Cử tạ Thanh Hóa.

Bốn năm sau, Hà Thị Hóa tiếp tục cho thấy sự ổn định và nỗ lực bền bỉ. Tại Giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia năm 2026, thi đấu ở hạng cân 86kg nữ, cô giành 2 HCV ở nội dung cử đẩy, tổng cử cùng 1 HCB cử giật.

Với kinh nghiệm đã tích lũy, cô tiếp tục hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với quyết tâm chinh phục những cột mốc mới.

Taekwondo: Nguyễn Thị Hương, Phạm Ngọc Châm - khát vọng trên thảm đấu

Taekwondo Thanh Hóa đặt kỳ vọng vào hai nữ võ sĩ Nguyễn Thị Hương và Phạm Ngọc Châm.

Nguyễn Thị Hương thường được nhắc đến với biệt danh “đoá hoa” nở muộn của Taekwondo Thanh Hóa.

Từng giành HCV SEA Games 31, Nguyễn Thị Hương trở lại tập luyện sau thời gian hỗ trợ công tác huấn luyện, với quyết tâm chinh phục tấm HCV Đại hội Thể thao toàn quốc đầu tiên trong sự nghiệp, sau nhiều lần lỡ hẹn.

Ngọc Châm là niềm hy vọng số 1 cho tấm HCV của Taekwondo Thanh Hóa tại Đại hội năm nay.

Trong khi đó, Phạm Ngọc Châm đang có bước chạy đà tích cực khi giành HCV hạng cân 62kg nữ tại Giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia năm 2026. Phong độ của Châm cùng kinh nghiệm của Hương được kỳ vọng sẽ giúp Taekwondo Thanh Hóa cạnh tranh thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Trần Thị Hậu - “đầu tàu” của Võ cổ truyền xứ Thanh

Trần Thị Hậu là một trong những gương mặt nổi bật của võ cổ truyền Thanh Hóa. Từng giành HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, nữ võ sĩ tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng ở các giải đấu quốc gia.

Trần Thị Hậu là VĐV giàu thành tích nhất của đội tuyển Võ cổ truyền Thanh Hóa.

Tháng 8/2026, Trần Thị Hậu giành HCV hạng cân 64-68kg nữ tại Giải vô địch các câu lạc bộ Võ cổ truyền quốc gia, đánh dấu lần thứ 5 liên tiếp đăng quang ở sân chơi này. Đến tháng 10/2026, cô tiếp tục góp mặt trong đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới Võ cổ truyền Việt Nam tại Italia và đóng góp 1 tấm HCV.

Với Trần Thị Hậu, võ thuật không chỉ là con đường chinh phục thành tích mà còn là hành trình rèn luyện ý chí, bản lĩnh và tinh thần vượt khó. Những kết quả đạt được là nền tảng để nữ võ sĩ tiếp tục hướng tới mục tiêu lần thứ hai liên tiếp lên ngôi tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Lê Thị Hiền - Biểu tượng của Vovinam Thanh Hóa

Hơn 15 năm gắn bó với Vovinam đã tôi luyện nên một Lê Thị Hiền giàu bản lĩnh, kiên trì và luôn khát khao chinh phục những đỉnh cao mới.

Nữ võ sĩ xứ Thanh sở hữu bảng thành tích ấn tượng với 9 HCV vô địch quốc gia, 2 HCV SEA Games, 1 HCV châu Á và 2 HCV thế giới, khẳng định vị thế của một trong những gương mặt tiêu biểu của Vovinam Thanh Hóa.

Không chỉ là trụ cột về chuyên môn, Lê Thị Hiền còn là chỗ dựa tinh thần của đồng đội, được đánh giá cao bởi tinh thần thi đấu máu lửa.

Kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm thi đấu đỉnh cao là hành trang để nữ võ sĩ hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, với quyết tâm tiếp tục đóng góp vào thành tích chung của thể thao quê hương.

Quách Thị Lan - Trương Thị Thu: những cựu binh lĩnh ấn tiên phong của điền kinh Thanh Hóa

Điền kinh Thanh Hóa bước vào Đại hội lần thứ X với kỳ vọng đặt vào những gương mặt giàu kinh nghiệm, nổi bật là Quách Thị Lan và Trương Thị Thu.

Quách Thị Lan đặt mục tiêu giành HCV 400m rào tại Đại hội năm nay.

Quách Thị Lan là một trong những VĐV hàng đầu của điền kinh Việt Nam, từng giành HCV ASIAD 2018 nội dung 400m rào nữ. Vắng mặt ở Đại hội lần thứ IX, sự trở lại của Lan mang đến nhiều kỳ vọng cho điền kinh xứ Thanh. Đẳng cấp đã được khẳng định ở đấu trường quốc tế cùng kinh nghiệm dày dạn là lợi thế để cô cạnh tranh HCV ở sở trường 400m rào.

Trương Thị Thu nắm trong tay 7 lần vô địch quốc gia nội dung Nhảy sào.

Trương Thị Thu vẫn là niềm hy vọng ở nội dung nhảy sào nữ. Bản lĩnh của một VĐV kỳ cựu sẽ rất quan trọng trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ mạnh.

Khát vọng vàng của những “bóng hồng” thể thao xứ Thanh

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, những “bóng hồng” của thể thao xứ Thanh không chỉ được tôn vinh bởi vẻ đẹp trẻ trung, khỏe khoắn mà còn bởi nghị lực và sự kiên trì phía sau mỗi thành tích.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đang đến gần, và mỗi buổi tập hôm nay là một bước chuẩn bị cho cuộc tranh tài ngày mai.

Với những nữ VĐV ấy, khát vọng vàng không chỉ nằm ở tấm huy chương mà còn ở hành trình vượt qua chính mình, tiếp tục tỏa sáng và lan tỏa niềm tự hào về người phụ nữ Thanh Hóa trên đấu trường thể thao.