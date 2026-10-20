Những 'bóng hồng' giữ cán cân công lý trên miền đất Kinh Bắc

Vững vàng về chuyên môn, tận tâm với công việc

Trên các cương vị công tác, Thẩm phán Hoàng Thị Hải Hường, Chánh tòa Tòa Gia đình và người chưa thành niên, TAND thành phố Bắc Ninh, luôn nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của TAND và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thẩm phán Hoàng Thị Hải Hường, Chánh tòa Tòa Gia đình và người chưa thành niên TP. Bắc Ninh Chủ tọa một phiên tòa

Trong thời gian từ tháng 11/2022 đến nay với cương vị là Bí thư chi bộ, Chánh tòa- Tòa gia đình và người chưa thành niên, chị đã chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của đơn vị và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong năm công tác 2026, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên thụ lý các loại án là 298 vụ, đã giải quyết 293 vụ, đạt tỷ lệ 98,32%; số vụ còn lại 05 vụ, trong đó tạm đình chỉ 01 vụ và 04 vụ đang trong thời hạn giải quyết. Từ năm 2023 đến nay Tòa gia đình và Người chưa thành niên đã tổ chức được 38 phiên tòa trực tuyến; 35 phiên tòa rút kinh nghiệm, công bố 1040 bản án có hiệu lực pháp luật, 12 sáng kiến, giải pháp trong công tác.

Cá nhân chị trực tiếp giải quyết 81/83 vụ, việc được giao thụ lý, giải quyết, đồng thời tham gia hội đồng xét xử giải quyết 87 vụ án khác. Công bố 36/36 bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật lên Cổng thông tin điện tử của Tòa án. Tổ chức 2 phiên tòa rút kinh nghiệm và 2 phiên tòa trực tuyến. Đặt 7 câu hỏi tình huống pháp lý đóng góp xây dựng phần mềm trợ lý ảo.

Với đặc thù công tác liên quan đến những mâu thuẫn gia đình và quyền lợi của người chưa thành niên, chị luôn chú trọng hòa giải, kiên trì vận động, thuyết phục các bên giải quyết tranh chấp trên cơ sở pháp luật, đồng thời quan tâm bảo vệ trẻ em. Từ thực tiễn xét xử, chị đã nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến về kỹ năng hòa giải trong tranh chấp hôn nhân, gia đình; góp phần tháo gỡ vướng mắc nghiệp vụ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự.

Chân dung nữ Thẩm phán Hoàng Thị Hải Hường, Chánh tòa Tòa Gia đình và người chưa thành niên TP. Bắc Ninh

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, chị cũng tích cực chỉ đạo, tham gia các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và các hoạt động khác của TAND TP. Bắc Ninh. Từ những thành tích đạt được trên mọi mặt công tác, với bề dày thành tích, nhiều năm liền chị Hoàng Thị Hải Hường, được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao; đặc biệt năm 2026 chị vinh dự là một trong những cá nhân xuất sắc của ngành Tòa án được tặng thưởng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”.

Bản lĩnh, tận tâm, trách nhiệm vì công lý

Bản lĩnh, tận tâm và trách nhiệm là những nét nổi bật của nữ Thẩm phán Trần Thị Hà, Chánh tòa Hình sự, TAND TP. Bắc Ninh. Với chị, giữ vững cán cân công lý bắt đầu từ sự thận trọng khi nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ và tinh thần tôn trọng, lắng nghe nhân dân. Trên cương vị lãnh đạo, chị cùng tập thể chủ động đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường trao đổi nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn trong giải quyết những vụ án phức tạp, nhất là các vụ án tham nhũng, chức vụ.

Thẩm phán Trần Thị Hà, Chánh tòa Hình sự, TAND TP. Bắc Ninh chủ tọa một phiên tòa

Từ ngày 09/9/2024, chị được giao phụ trách Tòa Hình sự đến ngày 01/01/2025 được bổ nhiệm là Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Bắc Giang, từ 01/7/2025 được bổ nhiệm Chánh toà Hình sự TAND TP. Bắc Ninh. Dù ở cương vị nào, chị cũng luôn chủ động tích cực đổi mới phương pháp làm việc, nghiên cứu văn bản pháp luật, chỉ đạo nghiệp vụ cùng các đồng chí Thẩm phán, Thư ký tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần giải quyết các vụ án có tính nhạy cảm, phức tạp kéo dài, nhất là đối với các vụ án thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy chỉ đạo, Ban nội chính quan tâm theo dõi, các vụ án liên quan đến án tham nhũng, chức vụ…

Trong năm công tác 2026, Tòa Hình sự TAND TP. Bắc Ninh thụ lý tổng số 834 vụ án, đã giải quyết 810 vụ, còn 24 vụ việc, đạt tỷ lệ 97%. Kết quả so với năm 2025 số lượng thụ lý năm 2026 tăng 150 vụ việc, giải quyết tăng 192 vụ việc, tỷ lệ giải quyết chung so với năm 2025 là tăng 1.28%. Năm 2026, với số lượng án đơn vị phải giải quyết nhiều và tính chất phức tạp hơn năm trước, với khối lượng công việc mà Thẩm phán, Thư ký phải giải quyết - đây là áp lực rất lớn đối với Tòa Hình sự và cá nhân mỗi Thẩm phán, Thư ký.

Cá nhân chị trực tiếp giải quyết 73 trong tổng số 76 vụ được giao thụ lý, đồng thời tham gia hội đồng xét xử giải quyết 88 vụ án khác. Các vụ án chị giải quyết không có trường hợp bị hủy, sửa do lỗi chủ quan; các vụ án đều được giải quyết đúng thời hạn. Những kết quả ấy thể hiện năng lực chuyên môn và ý thức trách nhiệm của người thẩm phán trước mỗi phán quyết liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Chân dung Thẩm phán Trần Thị Hà, Chánh tòa Hình sự, TAND TP. Bắc Ninh

Không ngừng học hỏi, chị chủ động cập nhật pháp luật, sử dụng phần mềm trợ lý ảo hỗ trợ công việc, tổ chức các phiên tòa trực tuyến và phiên tòa rút kinh nghiệm. Trong tiếp xúc với nhân dân, chị chú trọng giải thích rõ ràng, hướng dẫn tận tình, giữ thái độ đúng mực, không gây phiền hà. Bốn năm liên tiếp, từ 2022 đến 2025, chị được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; năm 2025 được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua TAND.

Những ghi nhận ấy là động lực để nữ thẩm phán Trần Thị Hà tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, giữ gìn phẩm chất, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào công lý.

Kiên trì trong hòa giải, chuẩn mực trong ứng xử

Tận tâm trong công việc, kiên trì trong hòa giải và chuẩn mực trong ứng xử, nữ Thẩm phán Nguyễn Thúy Hằng, TAND khu vực 6 - Bắc Ninh đã thể hiện trách nhiệm của người bảo vệ công lý bằng những kết quả cụ thể.

Trong công việc, chị luôn chủ động học hỏi, nâng cao chuyên môn, chú trọng chất lượng giải quyết từng vụ việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Từ ngày 1/10/2025 đến ngày 15/9/2026, chị giải quyết 156 trong tổng số 160 vụ việc được thụ lý, đạt tỷ lệ 97,5%; trong đó hoàn thành giải quyết toàn bộ 26 vụ án hình sự, ba vụ án hành chính và 15 hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý. Riêng đợt thi đua cao điểm từ ngày 15/6 đến ngày 15/9/2026, chị giải quyết 75 trong tổng số 79 vụ việc, không có vụ án bị hủy, sửa.

Thẩm phán Nguyễn Thúy Hằng, TAND khu vực 6 - Bắc Ninh

Những con số ấy thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, nỗ lực đáp ứng đồng thời yêu cầu về tiến độ và chất lượng xét xử. Trong giải quyết án dân sự, chị đặc biệt coi trọng hòa giải, kiên trì giải thích, giúp các bên hiểu quy định pháp luật và tìm tiếng nói chung. Phong cách tiếp dân gần gũi, đúng mực cùng sự bền bỉ đã giúp chị hòa giải thành nhiều vụ án phức tạp, góp phần hạn chế tranh chấp kéo dài, gìn giữ tình cảm và sự gắn kết trong cộng đồng.

Bên cạnh công tác xét xử, chị tích cực tham gia 02 phiên tòa rút kinh nghiệm, 04 phiên tòa trực tuyến; thực hiện mã hóa, công bố đầy đủ 91 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật thuộc diện công bố. Chị cũng chủ động trao đổi nghiệp vụ, sử dụng phần mềm trợ lý ảo, thể hiện tinh thần cầu thị, thích ứng với yêu cầu đổi mới hoạt động tòa án.

Trong công việc chị luôn có lối sống giản dị, trung thực, đoàn kết với đồng nghiệp và tận tình với nhân dân. Từ sự nghiêm túc trong chuyên môn đến cách ứng xử hằng ngày, nữ thẩm phán góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ tòa án bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân.

Nữ Thẩm phán, cán bộ TAND TP. Bắc Ninh luôn vững vàng về chuyên môn, tận tâm với công việc

Khép lại những trang hồ sơ, hình ảnh người phụ nữ ngành Tòa án nơi vùng đất quan họ hôm nay hiện lên thật đẹp đẽ và trọn vẹn. Bằng sự nghiêm minh nhưng thấu cảm sâu sắc, các chị đã và đang khẳng định vị thế không thể thay thế trong dòng chảy cải cách tư pháp.

Sự cống hiến thầm lặng ấy chính là chỗ dựa vững chắc của nhân dân, tiếp tục thắp sáng và lan tỏa giá trị nhân văn cao cả của công lý trên quê hương Kinh Bắc giàu truyền thống.